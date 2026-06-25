بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو
يرى ماركو بيزيكي أن عقوبة الإيقاف لسباق واحد التي تعرض لها بعد ضرب أحد المارشالز في برنو كانت عادلة، رغم أن فريق أبريليا تقدم باستئناف ضد قرار الحكام في محاولة للحصول على عقوبة أخف.
ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ
تلقى متصدر بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ضربة قوية يوم السبت الماضي عندما أُبلغ بأنه لن يُسمح له بالمشاركة في جائزة التشيك الكبرى، بسبب ما وصفه الحكام بالسلوك غير الرياضي.
وتُعد هذه العقوبة الأشد التي تُفرض في أي من فئات الجائزة الكبرى الثلاث منذ إيقاف دينيز أونجو عن سباقين في فئة موتو3 عام 2021 بعد تسببه في حادث كبير عند انطلاق سباق أوستن.
وتقدم فريق أبريليا باستئناف عقب العقوبة، لكن الحكام رفضوه فورًا، فيما واصل مدير الفريق ماسيمو ريفولا التأكيد بعد السباق أن العقوبة كانت قاسية للغاية، رغم اعترافه بأن سابقة جديدة قد وُضعت.
وفي أول مقابلة له منذ أكثر اللحظات إثارة للجدل في مسيرته في الموتو جي بي، جدد بيزيكي اعتذاره عن الواقعة، مؤكدًا أنه يريد التعامل مع العقوبة كدرس مهم في مسيرته.
وعندما سُئل عن شعوره لحظة إبلاغه بالقرار، قال: "تفهمت الأمر بالكامل. أعتقد أن العقوبة كانت صحيحة وقبلت كل شيء".
وأضاف: "تفهمت الموقف وحاولت أن أتعامل معه كفرصة لأصبح شخصًا أفضل، لكن بشكل عام أعتقد أن ما حدث كان صحيحًا".
هذا وكانت الكاميرات قد رصدت بيزيكي وهو يصفع أحد المارشالز بعدما قام الأخير عن طريق الخطأ بزيادة دوران محرك دراجته المتضررة أبريليا "آر.إس-جي بي" أثناء محاولة إخراجها من المنطقة الحصوية.
ووقعت الحادثة بعدما سقط الإيطالي البالغ من العمر 27 عامًا في اللفة قبل الأخيرة من السباق القصير بينما كان يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى.
واعترف بيزيكي بأنه لم يكن من السهل عليه تقبل الغياب عن سباق للمرة الأولى منذ صعوده إلى الفئة العليا في عام 2022، رغم اقتناعه بصحة القرار.
حيث قال: "إنها لحظة أريد أن أستفيد منها كدرس. لكنني تلقيت الدرس مباشرة فور إبلاغي بالقرار. ولهذا السبب أعتقد أنه كان القرار الصحيح. بالطبع لم يكن من السهل تقبل الأمر. نحن متسابقون ونريد أن ننافس، لكن هذه هي الحقيقة".
وتابع: "إنها فرصة للنمو ومحاولة التطور في كل شيء، وفي كل جانب، وحتى على مستوى القيادة. آمل أن يساعدني ذلك بالفعل".
في المقابل، أوضح بيزيكي أنه أدرك فور عودته إلى مرآب أبريليا بعد السباق القصير أنه ارتكب خطأ، لكنه لم يكن يعلم كيف سيقيم الحكام تصرفه.
فقال: "بالطبع كنت أتوقع أن أتلقى عقوبة، لأن هذا تصرف لا يجب القيام به. كما أنني انتظرت قليلًا قبل الذهاب للاعتذار إلى المارشال، لأنني لم أرد أن يعتقد الناس أن ذهابي مباشرة للاعتذار كان محاولة لتجنب العقوبة".
وأكمل: "لذلك انتظرت حتى تم تأكيد العقوبة، ثم ذهبت إليه وقدمت اعتذارًا صادقًا عن خطئي. تحدثنا قليلًا، وبكينا كلانا. ما حصل كان لحظة سيئة. لكن الاعتذار كان لحظة جميلة جدًا بالنسبة لي، وشعرت خلالها بأنني تخلصت من عبء كبير. لكنني كنت أتوقع العقوبة منذ البداية. لم أكن أعرف نوعها، لكنها كانت هذه العقوبة، وكان ذلك مقبولًا بالنسبة لي".
وعندما سُئل عما إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع في برنو تمثل أصعب لحظة في مسيرته، أجاب: "لا أعلم، لأن الأمر ما زال حديثًا ومن الصعب تحليله بوضوح. لذلك سأحاول فقط المضي قدمًا والعودة إلى الدراجة".
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