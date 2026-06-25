تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيا تلغي حدود عدد الولايات الرئاسية خلال اجتماعات ماكاو

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيا تلغي حدود عدد الولايات الرئاسية خلال اجتماعات ماكاو

راسل: فيراري وهاميلتون يشكلان "تهديداً كبيراً" لطموحات مرسيدس في لقب 2026

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل: فيراري وهاميلتون يشكلان "تهديداً كبيراً" لطموحات مرسيدس في لقب 2026

أنتونيللي يكشف خطة مرسيدس: وحدة طاقة جديدة وإصلاحات للبطارية في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أنتونيللي يكشف خطة مرسيدس: وحدة طاقة جديدة وإصلاحات للبطارية في النمسا

بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

موتو جي بي
جائزة التشيك
بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

تحديثات أودي وفيراري قبل إعلان فيا الرسمي.. خمسة أمور يجب معرفتها عن تأخر نتائج أديو

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تحديثات أودي وفيراري قبل إعلان فيا الرسمي.. خمسة أمور يجب معرفتها عن تأخر نتائج أديو

فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة
موتو جي بي جائزة التشيك

بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

يرى ماركو بيزيكي أن عقوبة الإيقاف لسباق واحد التي تعرض لها بعد ضرب أحد المارشالز في برنو كانت عادلة، رغم أن فريق أبريليا تقدم باستئناف ضد قرار الحكام في محاولة للحصول على عقوبة أخف.

منشور:
ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

تلقى متصدر بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ضربة قوية يوم السبت الماضي عندما أُبلغ بأنه لن يُسمح له بالمشاركة في جائزة التشيك الكبرى، بسبب ما وصفه الحكام بالسلوك غير الرياضي.

وتُعد هذه العقوبة الأشد التي تُفرض في أي من فئات الجائزة الكبرى الثلاث منذ إيقاف دينيز أونجو عن سباقين في فئة موتو3 عام 2021 بعد تسببه في حادث كبير عند انطلاق سباق أوستن.

وتقدم فريق أبريليا باستئناف عقب العقوبة، لكن الحكام رفضوه فورًا، فيما واصل مدير الفريق ماسيمو ريفولا التأكيد بعد السباق أن العقوبة كانت قاسية للغاية، رغم اعترافه بأن سابقة جديدة قد وُضعت.

وفي أول مقابلة له منذ أكثر اللحظات إثارة للجدل في مسيرته في الموتو جي بي، جدد بيزيكي اعتذاره عن الواقعة، مؤكدًا أنه يريد التعامل مع العقوبة كدرس مهم في مسيرته.

وعندما سُئل عن شعوره لحظة إبلاغه بالقرار، قال: "تفهمت الأمر بالكامل. أعتقد أن العقوبة كانت صحيحة وقبلت كل شيء".

وأضاف: "تفهمت الموقف وحاولت أن أتعامل معه كفرصة لأصبح شخصًا أفضل، لكن بشكل عام أعتقد أن ما حدث كان صحيحًا".

اقرأ أيضاً:

هذا وكانت الكاميرات قد رصدت بيزيكي وهو يصفع أحد المارشالز بعدما قام الأخير عن طريق الخطأ بزيادة دوران محرك دراجته المتضررة أبريليا "آر.إس-جي بي" أثناء محاولة إخراجها من المنطقة الحصوية.

ووقعت الحادثة بعدما سقط الإيطالي البالغ من العمر 27 عامًا في اللفة قبل الأخيرة من السباق القصير بينما كان يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى.

واعترف بيزيكي بأنه لم يكن من السهل عليه تقبل الغياب عن سباق للمرة الأولى منذ صعوده إلى الفئة العليا في عام 2022، رغم اقتناعه بصحة القرار.

حيث قال: "إنها لحظة أريد أن أستفيد منها كدرس. لكنني تلقيت الدرس مباشرة فور إبلاغي بالقرار. ولهذا السبب أعتقد أنه كان القرار الصحيح. بالطبع لم يكن من السهل تقبل الأمر. نحن متسابقون ونريد أن ننافس، لكن هذه هي الحقيقة".

وتابع: "إنها فرصة للنمو ومحاولة التطور في كل شيء، وفي كل جانب، وحتى على مستوى القيادة. آمل أن يساعدني ذلك بالفعل".

في المقابل، أوضح بيزيكي أنه أدرك فور عودته إلى مرآب أبريليا بعد السباق القصير أنه ارتكب خطأ، لكنه لم يكن يعلم كيف سيقيم الحكام تصرفه.

فقال: "بالطبع كنت أتوقع أن أتلقى عقوبة، لأن هذا تصرف لا يجب القيام به. كما أنني انتظرت قليلًا قبل الذهاب للاعتذار إلى المارشال، لأنني لم أرد أن يعتقد الناس أن ذهابي مباشرة للاعتذار كان محاولة لتجنب العقوبة".

وأكمل: "لذلك انتظرت حتى تم تأكيد العقوبة، ثم ذهبت إليه وقدمت اعتذارًا صادقًا عن خطئي. تحدثنا قليلًا، وبكينا كلانا. ما حصل كان لحظة سيئة. لكن الاعتذار كان لحظة جميلة جدًا بالنسبة لي، وشعرت خلالها بأنني تخلصت من عبء كبير. لكنني كنت أتوقع العقوبة منذ البداية. لم أكن أعرف نوعها، لكنها كانت هذه العقوبة، وكان ذلك مقبولًا بالنسبة لي".

وعندما سُئل عما إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع في برنو تمثل أصعب لحظة في مسيرته، أجاب: "لا أعلم، لأن الأمر ما زال حديثًا ومن الصعب تحليله بوضوح. لذلك سأحاول فقط المضي قدمًا والعودة إلى الدراجة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق موتو جي بي: دوكاتي توقع مع بيدرو أكوستا حتى موسم 2028

أبرز التعليقات
المزيد من
ماركو بيزيتشي

حرمان بيزيكي من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد اعتدائه على أحد المارشالز في السباق القصير

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة التشيك
حرمان بيزيكي من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد اعتدائه على أحد المارشالز في السباق القصير

ماركو بيزيكي يشرح مشهد "طلب الزواج" من دراجة أبريليا بعد فوزه في فالنسيا

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
ماركو بيزيكي يشرح مشهد "طلب الزواج" من دراجة أبريليا بعد فوزه في فالنسيا

موتو جي بي: بيزيكي يخطف البول بوزيشن لجائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
موتو جي بي: بيزيكي يخطف البول بوزيشن لجائزة البرتغال الكبرى
المزيد من
فريق أبريليا ريسينغ

موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

انسحاب خورخي مارتن في جائزة فالنسيا كان "مخططًا له مسبقًا" مع أبريليا

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
انسحاب خورخي مارتن في جائزة فالنسيا كان "مخططًا له مسبقًا" مع أبريليا

موتو جي بي: بانيايا يذهل الجميع بحصوله على البول بوزيشن الأول في 2025 أمام ماركيز في التشيك

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يذهل الجميع بحصوله على البول بوزيشن الأول في 2025 أمام ماركيز في التشيك

أحدث الأخبار

فيا تلغي حدود عدد الولايات الرئاسية خلال اجتماعات ماكاو

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيا تلغي حدود عدد الولايات الرئاسية خلال اجتماعات ماكاو

راسل: فيراري وهاميلتون يشكلان "تهديداً كبيراً" لطموحات مرسيدس في لقب 2026

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل: فيراري وهاميلتون يشكلان "تهديداً كبيراً" لطموحات مرسيدس في لقب 2026

أنتونيللي يكشف خطة مرسيدس: وحدة طاقة جديدة وإصلاحات للبطارية في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أنتونيللي يكشف خطة مرسيدس: وحدة طاقة جديدة وإصلاحات للبطارية في النمسا

بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو

موتو جي بي
جائزة التشيك
بيزيكي يؤكد عدالة عقوبة الحرمان من السباق ويكشف تفاصيل واقعة صفعه أحد المارشلز في برنو