تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

قال داني بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من كاي تي ام أنّه كان "محظوظًا للغاية" بخروجه سليمًا من الحادث المروّع الذي جمعه بلورينزو سافادوري خلال سباق جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي.

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

سقط بيدروسا عند المنعطف الثالث من اللفّة الثالثة في سباق الأحد على حلبة ريد بُل رينغ، وبقيت درّاجته متوقّفة على خطّ التسابق.

ولم يتمكّن سافادوري درّاج أبريليا من رؤية الدرّاجة أثناء مغادرته المنعطف ليصطدم بها بقوّة ويُقذف عن درّاجته في ظلّ اشتعال ألسنة اللهب فيهما.

وتطلّب الأمر رفع العلم الأحمر، في حين أُصيب سافادوري بكسرٍ في كاحله وسيغيب عن جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

في المقابل كان بيدروسا قادرًا على إكمال السباق بعد إعادة الانطلاقة وحلّ عاشرًا ضمن سباقه الأوّل منذ اعتزاله في 2018.

وقال الإسباني: "كانت انطلاقة قاسية في السباق الأوّل لأنّني لا أعلم سبب سقوطي".

وأضاف: "كانت اللفّة الثالثة وربّما لمست الخطّ الداخلي أو ربّما كان الإطار باردًا جدًا، كنت أستخدم التركيبة القاسية في الأمام وكانت الأجواء باردة أكثر اليوم".

وأكمل: "لا أعلم السبب، دخلت المنعطف وعندما كنت بالزاوية القصوى وحاولت رفع الدرّاجة فهي لم ترتفع وبقيت على الأرض. التففت في منتصف المسار، وللأسف اصطدم سافادوري بدرّاجتي وأُصيب، آسفٌ جدًا على ذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني كنت محظوظًا للغاية، لا أعتقد بأنّه سبق لي مواجهة وضعٍ مشابهٍ في مسيرتي، لذا كان من الصادم رؤية جميع الدرّاجات تعبر بجانبَيّ. لكن لم يُصبنِ أيّ مكروهٍ لحسن الحظ".

ومثّل هذا السباق الثالث على التوالي للموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ الذي تُرفع فيه الأعلام الحمراء بسبب حوادث خطرة، وهو ما تسبّب في الكثير من التساؤلات الجديّة بشأن سلامة الحلبة لدرّاجات الفئة العليا.

لكن في حين أنّ أغلب الدرّاجين يتّفقون على أنّ مستويات السلامة لم تتحسّن، فإنّ الكثيرين يعتقدون بأنّ حادث الأحد كان ليحدث في أيّ مكانٍ آخر.

حادث المنعطف الثاني

حادث المنعطف الثاني

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

المقال السابق

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

9 س
2
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

3
موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

7 س
4
فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

5
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

6 س
أحدث الأخبار
بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

1 س
إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

2 س
موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

6 س
موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

7 س
كوارتارارو "لن يقتل نفسه" بالضغط في سباق جائزة ستيريا الممطر
موتو جي بي

كوارتارارو "لن يقتل نفسه" بالضغط في سباق جائزة ستيريا الممطر

07-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"

أحدث الأخبار

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.