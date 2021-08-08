بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

سقط بيدروسا عند المنعطف الثالث من اللفّة الثالثة في سباق الأحد على حلبة ريد بُل رينغ، وبقيت درّاجته متوقّفة على خطّ التسابق.

ولم يتمكّن سافادوري درّاج أبريليا من رؤية الدرّاجة أثناء مغادرته المنعطف ليصطدم بها بقوّة ويُقذف عن درّاجته في ظلّ اشتعال ألسنة اللهب فيهما.

وتطلّب الأمر رفع العلم الأحمر، في حين أُصيب سافادوري بكسرٍ في كاحله وسيغيب عن جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

في المقابل كان بيدروسا قادرًا على إكمال السباق بعد إعادة الانطلاقة وحلّ عاشرًا ضمن سباقه الأوّل منذ اعتزاله في 2018.

وقال الإسباني: "كانت انطلاقة قاسية في السباق الأوّل لأنّني لا أعلم سبب سقوطي".

وأضاف: "كانت اللفّة الثالثة وربّما لمست الخطّ الداخلي أو ربّما كان الإطار باردًا جدًا، كنت أستخدم التركيبة القاسية في الأمام وكانت الأجواء باردة أكثر اليوم".

وأكمل: "لا أعلم السبب، دخلت المنعطف وعندما كنت بالزاوية القصوى وحاولت رفع الدرّاجة فهي لم ترتفع وبقيت على الأرض. التففت في منتصف المسار، وللأسف اصطدم سافادوري بدرّاجتي وأُصيب، آسفٌ جدًا على ذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني كنت محظوظًا للغاية، لا أعتقد بأنّه سبق لي مواجهة وضعٍ مشابهٍ في مسيرتي، لذا كان من الصادم رؤية جميع الدرّاجات تعبر بجانبَيّ. لكن لم يُصبنِ أيّ مكروهٍ لحسن الحظ".

ومثّل هذا السباق الثالث على التوالي للموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ الذي تُرفع فيه الأعلام الحمراء بسبب حوادث خطرة، وهو ما تسبّب في الكثير من التساؤلات الجديّة بشأن سلامة الحلبة لدرّاجات الفئة العليا.

لكن في حين أنّ أغلب الدرّاجين يتّفقون على أنّ مستويات السلامة لم تتحسّن، فإنّ الكثيرين يعتقدون بأنّ حادث الأحد كان ليحدث في أيّ مكانٍ آخر.

حادث المنعطف الثاني تصوير: صور موتورسبورت