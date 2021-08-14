بيتروناس تُعلن نهاية رعايتها لفريق "اس.آر.تي" في الموتو جي بي

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الخميس الماضي عن أنّ بيتروناس ستُنهي دعمها للفريق في بطولة الموتو جي بي نهاية الموسم الجاري بعد ثلاثة أعوامٍ فقط من تواجده في الفئة العليا.

كما أنّ الدعم سينتهي لفريقَي بيتروناس سبرينتا في الموتو 2 والموتو 3، ومن المتوقّع أن يتمّ سحب الفريقَين من قبل "اس.آر.تي" من أجل حماية مشروع الموتو جي بي.

وأعلنت بيتروناس صباح اليوم السبت عن ذلك بشكلٍ رسمي، حيث قال أزهان شاريفمان المدير التنفيذي لحلبة سيبانغ: "تودّ حلبة سيبانغ الدوليّة شكر بيتروناس على دعم اللامتناهي خلال فترة الشراكة والرحلة المدهشة التي جمعتنا".

وأضاف: "نحترم قرار بيتروناس، وتوصّلنا إلى اتّفاقٍ ثنائيّ بأنّ هذه الشراكة بلغت مغزاها وأهدافها".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذه ليست نهاية تعاوننا في رياضة المحرّكات كوننا نواصل رحلتنا على صعيد تغذية المواهب الماليزيّة الناشئة".