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"بيتروناس اس آر تي" تكشف النقاب عن دراجتها لموسم 2021 مع روسي وموربيديللي

باتت "بيتروناس اس آر تي" أحدث فريق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" يزيح الستار عن درّاجته لموسم 2021 التي سيخوض بها غمار الموسم الجديد مع تشكيلة محدّثة متألفة من فرانكو موربيديللي وفالنتينو روسي.

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"بيتروناس اس آر تي" تكشف النقاب عن دراجتها لموسم 2021 مع روسي وموربيديللي

سيسجّل العام 2021 الموسم الثالث لفريق "اس آر تي" في الفئة العُليا، لكنّ الفريق الرديف لياماها تمكّن خلال تلك المسيرة القصيرة من حصد ستة انتصارات في البطولة.

حيث فاز موربيديللي العام الماضي بثلاثة سباقات في طريقه لمركز الوصافة في ترتيب الدراجين، حيث أكمل الموسم بفارق 13 نقطة فقط خلف الفائز باللقب جوان مير.

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ولموسم 2021، يرحب فريق "اس آر تي" ببطل العالم تسع مرات روسي بين صفوفه، وذلك بعدما آثر الأسطور الإيطالية تمديد مسيرته في "الموتو جي بي" لعام آخر على الأقل.

وتلك هي المرة الأولى منذ تواجد روسي في معسكر ياماها التي لا يشارك فيها بالألوان المصنعية، لكنّه سيظل درّاجًا بعقد مصنعي مع دعم مصنعي كامل في موسم 2021 مع الفريق الرديف.

وسيكون 2021 الموسم رقم 26 في مسيرة روسي في عالم الجائزة الكبرى، ورقم 16 له كدرّاج لياماها في "الموتو جي بي".

وبالرُغم من جهوده المتواصلة، لم يتمكن روسي من جلب كامل طاقمه من الفريق المصنعي لياماها إلى "اس آر تي"، حيث كان بوسعه فقط الحفاظ على خدمات رئيس طاقمه دايفيد مونوز، مهندس البيانات ماتيو فلاميغني ومدرّب الدراجين إيداليو غافيرا.

في المقابل، لن يحصل موربيديللي على تكافؤ الدراجة مع الدراجَين المصنعيين من جديد في 2021، على الرُغم من إكماله الموسم الماضي كأفضل درّاجي ياماها، لكن عوضًا عن ذلك قرر الصانع الياباني إبقائه على دراجة "ام1" التي قادها في 2020، والتي تعتبر الدرّاجة المصنعية لموسم 2019.

لكنّ الفريق وضمن حدث إطلاقه الخاصة الشهر الماضي شرح أنّه لم يكن من المكن تأمين دراجة مصنعين لموربيديللي لهذا الموسم، في ظل اعترافه بأنه يستحقها بكل تأكيد.

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جديرٌ بالذكر أنّ ما يزال هنالك فريقان فقط لم يكشفا عن درّاجتيهما لموسم 2021، لكنّهما سيفعلان هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تزيح أبريليا الستار عن مقاتلتها في 4 مارس/أذار، فيما ستطلق سوزوكي موسمها في 6 مارس/أذار، ذات يوم انطلاق التجارب الشتوية في قطر.

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