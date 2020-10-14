بيتروشي شعر بعدم الثقة عندما فقد مقعده في دوكاتي قبل الموسم

استبعدت دوكاتي بيتروشي لموسم 2021 من أجل إفساح المجال أمام جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي الحاليّ، بينما سيتّجه الإيطاليّ إلى فريق تيك 3 كاي تي ام للعام المقبل.

وجاء ذلك القرار قبل انطلاق موسم 2020. لكنّ الإيطالي تصدّر تقريبًا جميع لفّات السباق الممطر يوم الأحد في لومان ليضمن انتصاره الثاني في الموتو جي بي.

وقال بخصوص ذلك: "إنّها عامٌ جنونيٌ للغاية، لأنّني فقدت مقعدي والموسم لم يبدأ حتّى".

وأضاف: "شعرت حينها بأن لا أحد يثق بي. لكن كانت هناك بعض تحرّكات الدرّاجين وبعض الأشخاص الذين وثقوا بي".

وأكمل: "بدأ الموسم في النهاية وتسبّبت تغييرات الإطار الخلفي في معاناتي كثيرًا".

وأردف: "بدأت أوّلًا بالعمل على الأنظمة الإلكترونيّة، لكنّ ذلك لم يكن الطريق الأنسب، وتوصّلنا إلى شيء ما في نهاية تجارب ميزانو، وشعرت في برشلونة بأنّ الدرّاجة عادت للحال التي أريدها".

ثمّ تابع: "ومن ثمّ بالوصول إلى هنا فقد علمت بأنّ لديّ فرصة ضخمة لاقتناصها".