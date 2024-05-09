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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة فرنسا الكبرى

بويغ: هوندا لم تجد بعد الوجهة المأمولة مع دراجتها في الموتو جي بي

اعترف ألبيرتو بويغ مدير فريق هوندا أن الصانع الياباني لم يجد بعد وجهة واضحة مع دراجته "آر.سي213في" بينما يواصل معاناته في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

ألبيرتو بويغ، مُدير فريق ريبسول هوندا

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بالرُغم من إظهارها بعض علامات التعافي خلال العطلة الشتوية، ومع اعتماد نظام امتيازات جديد هذا العام، فقد عانت هوندا من أجل إحراز التقدم المطلوي في بداية موسم 2024.

حيث يتذيّل الفريق ترتيب الصانعين بالتوجه إلى جائزة فرنسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع برصيد 13 نقطة فقط، وذلك بعدما أخفق في التواجد ضمن العشرة الأوائل ولو مرة واحدة خلال الجولات الأربع الأولى من الموسم.

هذا وعملت هوندا على دراجة نموذجية جديدة يقود عملية تطويرها دراج الاختبار ستيفان برادل، لكن الدراجين المصنعيين جوان مير ويوهان زاركو لم يُعجبا بسلوكها على المسار، حيث عاد زاركو إلى المواصقات السابقة خلال تجارب خيريز الأخيرة.

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وبالحديث عن سلسلة تأديات هوندا الأخيرة، أوضح بويغ أن الفريق ما يزال يحاول معرفة الوجهة التطويرية الصحيحة لدراجته.

فقال: "إذا ما عرفنا الوجهة التي يجب أن نسلكها، سيكون بمقدورنا تحقيق خطوات إلى الأمام".

وأضاف: "العديد من الأمور التي تكتشفها لا تكون تلقائية بطبيعة الحال، حيث أنك لن تستخدمها على الأرجح في السباق التالي، ولكن يكون بوسعك البدء في تجهيز قطع أخرى".

وتابع: "علينا مواصلة ما نقوم به الآن، حيث نعمل بجد كبير. فهوندا لا تنام، وهذا أمر يجب أن أذكره. الأمر الوحيد المؤكد هو أننا لم نجد بعد الوجهة التي نأملها ونريدها".

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