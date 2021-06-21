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موتو جي بي / جائزة ألمانيا الكبرى أخبار

بول إسباغارو: فوز ماركيز في ألمانيا "فتح عينَيّ" على إمكانيات درّاجة هوندا

قال بول إسبارغارو أنّ الفوز الذي حققه زميله مارك ماركيز في جائزة ألمانيا الكبرى في "الموتو جي بي" قد "فتح عينَيه" على إمكانيات دراجة هوندا "آر.سي213.في".

بول إسباغارو: فوز ماركيز في ألمانيا "فتح عينَيّ" على إمكانيات درّاجة هوندا

حقق ماركيز فوزًا خرافيًا ضمن عودته بعض الإصابة ليسجّل أول انتصار له منذ جائزة فالنسيا في 2019، في حين أكمل إسبارغارو سباق ساكسينرينغ في المركز العاشر بفارق 14.7 ثانية.

وخاضت هوندا بداية صعبة لموسم 2021، مع افتقار دراجتها للتماسك على القسم الخلفي، لتعجز عن الاقتراب من منصة التتويج باستثناء جولة خيريز عندما حل تاكاكي ناكاغامي دراج "ال سي آر هوندا" رابعًا.

وأوضح إسبارغارو بأنه لم يواجه مطلقًا في مسيرته تأخّرًا بذلك القدر خلف زميل له، وأنه سينسخ الآن دراجة ماركيز وإعداداتها بالمُضي قُدمًا، حيث أن ماركيز "أظهر له أن بوسع تلك الدراجة تحقيق الفوز".

فقال: "بصراحة، كنت أتّبع مقاربتي أنا (مع إعدادات الدراجة)، كوني شعرت بأنها جيدة في سباق اليوم، حيث لم أكن سيئًا للغاية، كنت سريعًا".

وأضاف: "لكن بعد نتيجة اليوم، فليس الأمر وكأن مارك فاز بسبب الدراجة، لكنني أقول بأنه وكي أفهم ما حدث عليّ القيام بما يقوم به، واستخدام ذات الدراجة تمامًا".

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وتابع: "اليوم كانت المرة الأولى التي أنهي فيها سباقًا بتأخر كبير كهذا خلف زميلي. أعتقد بأننّي لم أكن مطلقًا على بُعد 14 ثانية من زميلي، وذلك فتح عينَي".

وأكمل: "عليّ العمل بجد أكبر، وأن أنسخ ما يقوم به مارك، كونه أظهر بأن تلك الدراجة بمقدورها تحقيق الفوز، وأنا لم أتمكن من ذلك".

واختتم: "لذلك، ومن الآن، سأحاول أن أكون أقرب إليه مما كنت حتى الآن. سأنسخ إعداداته، هيكله، وسأنسخ خطه في التسابق".

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