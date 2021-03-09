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السابق / روسي: دراجة ياماها لموسم 2021 "مشابهة للغاية" لدراجة 2020
موتو جي بي / أخبار عاجلة

بول إسبارغارو: درّاجتا "كاي تي ام" وهوندا "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"

اعترف بول إسبارغارو بأنّ درّاجة "كاي تي ام" التي قادها العام الماضي ودرّاجته الجديدة هوندا لهذا الموسم "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"، وذلك عقب اليوم الأوّل من التجارب الشتوية "للموتو جي بي" في قطر.

بول إسبارغارو: درّاجتا "كاي تي ام" وهوندا "مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما"

سجّل يوم السبت - أوّل الأيام الخمسة التي تشكّل التجارب الشتوية على حلبة لوسيل - المشاركة الأولى لإسبارغارو بألوان هوندا، حيث أكمل صاحب منصّات التتويج الست في الفئة العُليا 68 لفّة على متن دراجة "آر.سي213.في"، حيث من بين أوائل من خرجوا إلى الحلبة ضمن حصة التجارب.

وقد أكمل إسبارغار اليوم في المركز الـ 17 بفارق 1.2 ثانية عن الصدارة التي كانت من نصيب أخيه أليكس درّاج أبريليا، لكنّه استنفذ إطاراته في نهاية اليوم ولم يحاول التقدم من جديد.

في المقابل، وبعد مسيرة امتدت لأربع سنوات مع درّاجة "كاي تي ام"، ومع الاعتقاد العام بأنّ الدرّاجتين "آر.سي16" و"آر.سي213.في" متشابهتان ضمن خواص التوجيه، أوضح إسبارغارو بأنّهما على النقيض تمامًا من بعضهما البعض.

فقال: "نعم، إنّهما مختلفتان للغاية للمقارنة بينهما. كما أنّ هنالك فترة الأشهر الثلاثة في المنتصف حيث لم أقد هذه الدراجات، وهذا لم يساعد أيضاً في تذكر ما كان يحدث مع دراجة كاي تي ام".

وأضاف: "لكنّهما مختلفتان جدًا جدًا، أعني أنّهما في النهاية درّاجتان تحتاج للقتال على متنهما بعض الشيء من أجل حصد النتائج، لكن بخلاف ذلك، البقية مختلفة للغاية. لكنني أحظى بالفعل بشعور جيّد مع هوندا".

وتابع: "الأمر الأهم هو تعلّم الكثير حول مقدمة الدراجة، حيث أن مكاسب الوقت تأتي من هنا، عندما تحظى ببعض السرعة في المنعطفات".

وأكمل: "أعتقد أن لديّ سيطرة بشكل أو بآخر على القسم الخلفي عند التسارع وفي منتصف المنعطف. لكنها فقط مسألة ضغط بعض الشيء أكثر وبلوغ الحدود القُصوى ومعرفة مواضع خسارة الوقت".

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هذا ولم يتعمّق إسبارغارو في جانب إعدادات الدرّاجة، إذ ركّز عوضًا عن ذلك على الأمور العامة بينما يبدأ عملية تأقلمه مع درّاجة هوندا.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تفاصيل يومه الأوّل على دراجة هوندا، قال إسبارغارو: "لقد كان عملًا كثيفًا كما يُمكنكم تخيّل الوضع، ولا سيّما مع صعوبة رؤية حدود الدراجة في ظل وجود مجموعة من الدرّاجين الشباب الأقوياء للغاية".

وأردف: "عليك أن تضغط مباشرة وأن تكون سريعًا، وإلا ستكون بعيدًا للغاية في الخلف".

واختتم: "كيوم أوّل، فقد كان جيّدًا، كنا نتفقد الدراجة، أمور مثل المكابح، المكابح الخلفية، التموضع على الدراجة، أمور أساسية للغاية".

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