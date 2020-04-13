براماك دوكاتي منفتحة على عودة يانوني

كان يانوني دراج أبريليا - الذي تلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً بسبب خرق قوانين تعاطي المنشطات - جزءاً من تشكيلة براماك لموسمي 2013 و2014، قبل أن يترقى إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعيّ موسم 2015.

وأحرز الفوز بجولة النمسا 201، لكنه خسر موقعه لصالح أندريا دوفيزيوزو إلى جانب خورخي لورينزو لموسم 2017، لينتقل بالتالي إلى سوزوكي.

من ثم انتقل يانوني إلى أبريليا لموسم 2019 بعد أن اختارت سوزوكي استبداله بالدراج جوان مير.

لكن، اعترف غيدوتي أن خيار عودة صاحب الـ 30 عاماً يعتبر جذاباً للفريق.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي إيطاليا": "هناك علاقة قوية للغاية بيننا، لأننا أمضينا عامَين سوياً. من يعلم، ربما إن كانت الظروف ملائمة، سنناقش هذه الاحتمالية بالتأكيد".

وأكمل: "سيكون من الجميل إغلاق الحلقة مع أندريا. لقد شق طريقه الخاص، لكن الرابط بيننا ما زال موجوداً".

وتابع: "نحن نركز بشكل رئيسي على الدراجين الشبان، في حال عاد يانوني سيكون في الثلاثينات من عمره، لكننا نحبه: في حال واجهنا نقصاً في الدراجين أو كان لدينا شاغر وهو يبحث عن فريق، فقد تكون تلك فرصة اجتماعنا مجدداً".

بالمقابل، شدد غيدوتي على شكوكه حيال ذلك، حتى لو كانت الظروف جيدة للتوقيع مع يانوني، نظراً لأن أبريليا لن تفرّط به حتى مع العقوبة التي تلقاها مؤخراً.

حيث قال: "أعتقد أنه مرتاح في موقعه الحالي. أبريليا تدرك الحاجة إليه، تدرك قوته وسرعته. لا أعتقد أنهم سيتركونه يرحل".

يشار إلى أن تعليقات غيدوتي تأتي بعد اعتراف من قبل يانوني على منصة "إنستاغرام" بأنه يندم على الكيفية التي ترك بها فريق دوكاتي.