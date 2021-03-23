برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي التالي / تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟
موتو جي بي / أخبار عاجلة

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

أكّد الصانع الياباني هوندا أنّ درّاج تجاربه ستيفان برادل سيُعوّض بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي مارك ماركيز خلال السباقَين الافتتاحيين من موسم 2021 في قطر.

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

أعلنت هوندا أمسٍ الإثنين أنّ ماركيز لن يعود من إصابته نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة وفق نصيحة الأطبّاء.

ومن ثمّ أكّد ماركيز أنّ غيابه سيشمل كذلك جائزة الدوحة الكبرى، حيث يتّجه الإسباني للخضوع للمزيد من الفحوصات في 12 أبريل المقبل قبيل جائزة البرتغال الكبرى.

اقرأ أيضاً:

وأكّدت هوندا الآن أنّ برادل بطل الموتو 2 موسم 2011 سيحلّ مكان ماركيز مجدّدًا وذلك بعد أن عوّضه منذ جائزة التشيك الكبرى العام الماضي.

وقال برادل: "أوّلًا أودّ شكر شركة هوندا للسباقات وأتمنّى الأفضل لمارك في ظلّ مواصلته تعافيه".

وأكمل: "حظينا بتجارب جيّدة وقدت بشكلٍ جيّد بعد موسم 2020 المزدحم وحقّقت بداية جيّدة لموسم 2021".

وأردف: "آمل أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع قويّة ونجمع بعض المعلومات الجيّدة لهوندا".

ثمّ تابع: "سيكون من الرائع التسابق في قطر مجدّدًا، مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن تسابقت هناك وساعدتني التجارب على استعادة سرعتي والتعوّد على المسار، لذا لا أعتقد بأنّ ذلك سيُمثّل نقطة ضعفٍ بالنسبة إلينا. لنبدا الموسم2.

المشاركات
التعليقات
ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

المقال السابق

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

المقال التالي

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟

2
فورمولا 1

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

3
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

4
دبليو آر سي

كيف وصل لوب وإيلينا إلى "مرحلة الطلاق"؟

5
فورمولا 1

ويليامز تُعيّن دوميزون مديرًا تقنيًا لفريقها

أحدث الأخبار
تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟
موتو جي بي

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي
موتو جي بي

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

22-03-2021
كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021
موتو جي بي

كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021

21-03-2021
بانيايا لا يشعر بأنّه الدرّاج رقم 2 في دوكاتي
موتو جي بي

بانيايا لا يشعر بأنّه الدرّاج رقم 2 في دوكاتي

20-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
10س

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
10س

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
10س

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
10س

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

تاريخ سوزوكي في 03:12
موتو جي بي
22-03-2021

تاريخ سوزوكي في "موتو جي بي"

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟
موتو جي بي موتو جي بي / تحليل

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

غيرهارد بيرغر عن مستقبل السباقات: "المتابعون يرغبون رؤية سيارة تقدم تحدياً كبيراً"
الفيديو بالداخل
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

غيرهارد بيرغر عن مستقبل السباقات: "المتابعون يرغبون رؤية سيارة تقدم تحدياً كبيراً"

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

رسمياً: انطلاق موسم 2021 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسمياً: انطلاق موسم 2021 للفورمولا واحد من حلبة البحرين الدولية

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل تتّجه الفورمولا واحد للندم حول تغييرات القوانين مجدّدًا؟

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا أصيبت فيراري بحمّى سباقات المحاكاة؟

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟
موتو جي بي موتو جي بي / تحليل

تحليل: هل يُمكن لمغادرة الفريق المصنعيّ وضع حدٍ لجفاف انتصارات روسي في الموتو جي بي؟

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز يغيب عن جولة قطر الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: ياماها "جاهزة" لإدارة مشاكلها بشكل أفضل في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.