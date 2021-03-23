برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

أعلنت هوندا أمسٍ الإثنين أنّ ماركيز لن يعود من إصابته نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة وفق نصيحة الأطبّاء.

ومن ثمّ أكّد ماركيز أنّ غيابه سيشمل كذلك جائزة الدوحة الكبرى، حيث يتّجه الإسباني للخضوع للمزيد من الفحوصات في 12 أبريل المقبل قبيل جائزة البرتغال الكبرى.

وأكّدت هوندا الآن أنّ برادل بطل الموتو 2 موسم 2011 سيحلّ مكان ماركيز مجدّدًا وذلك بعد أن عوّضه منذ جائزة التشيك الكبرى العام الماضي.

وقال برادل: "أوّلًا أودّ شكر شركة هوندا للسباقات وأتمنّى الأفضل لمارك في ظلّ مواصلته تعافيه".

وأكمل: "حظينا بتجارب جيّدة وقدت بشكلٍ جيّد بعد موسم 2020 المزدحم وحقّقت بداية جيّدة لموسم 2021".

وأردف: "آمل أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع قويّة ونجمع بعض المعلومات الجيّدة لهوندا".

ثمّ تابع: "سيكون من الرائع التسابق في قطر مجدّدًا، مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن تسابقت هناك وساعدتني التجارب على استعادة سرعتي والتعوّد على المسار، لذا لا أعتقد بأنّ ذلك سيُمثّل نقطة ضعفٍ بالنسبة إلينا. لنبدا الموسم2.