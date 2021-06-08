بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة

أكمل درّاج ياماها السباق ببذلة مفتوحة من دون صفيحة حماية الصدر، ليتلقّى لاحقًا عقوبة 3 ثوانٍ ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السادس وذلك بعد أن خسر بالفعل مركزه الثالث بسبب عقوبة الثواني الثلاث التي تلقّاها بسبب خرقه لحدود المسار.

ولم يكن لدى كوارتارارو أيّ شرحٍ لسبب المشكلة، وقال أنّ ألبينستارز ستنظر في المسألة.

وقال الفرنسي لاحقًا أنّه كان يجب إقصاؤه من السباق بسبب مشكلة بذلته وأنّ ذلك لم يكن السلوك الصائب على خلفيّة وفاة جايسون دوباسكييه التراجيديّة في جولة إيطاليا قبل ذلك بأسبوع.

وتنصّ قوانين السلامة الحاليّة التابعة لـ "فيا" على: "يجب ارتداء المعدّات، وتثبيتها بشكلٍ صحيح طوال الأنشطة على المسار".

وقال المصنّع اليوم الثلاثاء أنّه على إثر التقييم الأوّلي فإنّ "جميع السحّابات والمثبّتات تعمل بشكلٍ كامل"، وأنّ جميع المكوّنات الأخرى بما فيها نظام وسادة الهواء كانت سليمة.

في المقابل لم يشعر جوان مير حامل لقب الموتو جي بي، الذي كان خامسًا في السباق، أنّه كانت تجب معاقبة كوارتارارو لإكماله السباق وبذلته مفتوحة، لكنّه يشعر بأنّ رميه لصفيحة حماية الصدر يستحقّ العقوبة في المقابل.

وقال الإسباني: "ما أعتبره خطرًا للغاية هو رمي صفيحة الصدر، إنّها بلاستيكيّة وخطرة، والدرّاجات تمرّ هناك بسرعة 200 كلم/س خلفه".

وأضاف: "بالطبع ذلك يستحقّ العقوبة كونه يتسبّب في خطرٍ للدرّاجين الآخرين".

أمّا يوهان زاركو فهو يرى أنّ ما فعله كوارتارارو كان يستحقّ رفع العلم الأسود لإقصائه وذلك لضمان "سلامته".