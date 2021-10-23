بانيايا ينطلق أوّلًا في ميزانو وكوارتارارو في المركز الـ 15!

تعيّن على بانيايا وكوارتارارو المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، لكن في حين نجح الأوّل في العبور، فإنّ الأعلام الصفراء المتأخّرة حالت دون تحسين كوارتارارو لزمنه، لينطلق بذلك من المركز الأسوأ له هذا الموسم في الخانة الـ 15، وذلك بعد شطب أفضل أزمنته لتجازه حدود المسار، بالرغم من أنّ بعض الضبابيّة لا تزال تحوم حول مركزه بالنظر إلى أنّ نظام التوقيت يُظهره في المركز الـ 13.

وكانت الحلبة قد جفّت بما فيه الكفاية في التجارب الحرّة الرابعة ليدخل الدرّاجون على إطارات الطقس الجاف، لكنّ درجات الحرارة المنخفضة أدّت إلى وقوع عددٍ من الحوادث.

وتواصل ذلك في التصفيات، بالرغم من أنّ بانيايا لم يُظهر أيّ علامات تأثّر بالظروف أثناء ضغطه على درّاجته دوكاتي ليضع المعيار مسجّلًا 1:33.045 دقيقة في بداية القسم الثاني.

وبقي ذلك الزمن صامدًا حتّى النهاية بالرغم من تهديد زميله جاك ميلر الذي حلّ ثانيًا بفارق 0.025 ثانية عنه.

وأكمل لوكا ماريني نصف شقيق فالنتينو روسي صفّ دوكاتي الأوّل الخالص بحلوله ثالثًا إثر لفّة مدهشة على متن درّاجة دوكاتي من 2019، وحقّق بذلك الإيطالي الشاب أفضل نتيجة تأهيليّة له في موسمه الأوّل في الموتو جي بي.

وجاء تقدّم ماريني على حساب بول إسبارغارو درّاج هوندا الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي المدافع الوحيد عن ألوان ياماها في القسم الثاني من التصفيات.

وكاد مارك ماركيز أن يسقط في المنعطف الثاني في بداية القسم الثاني، لكنّه واصل القيادة وتواجد سابعًا في النهاية قبل أن يسقط لاحقًا عند المنعطف السادس.

وسينضمّ إليه ثنائيّ تيك 3 كاي تي ام إيكر ليكونا ودانيلو بيتروشي على الصفّ الثالث، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل بالرغم من أدائه القويّ في الأمطار.

نتيجة القسم الثاني:

نتيجة القسم الأوّل: