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موتو جي بي / جائزة إيميليا رومانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

بانيايا ينطلق أوّلًا في ميزانو وكوارتارارو في المركز الـ 15!

أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي اكتفى فيه متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو بالمركز الـ 15 ضمن تصفيات فوضويّة في ميزانو.

بانيايا ينطلق أوّلًا في ميزانو وكوارتارارو في المركز الـ 15!

تعيّن على بانيايا وكوارتارارو المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، لكن في حين نجح الأوّل في العبور، فإنّ الأعلام الصفراء المتأخّرة حالت دون تحسين كوارتارارو لزمنه، لينطلق بذلك من المركز الأسوأ له هذا الموسم في الخانة الـ 15، وذلك بعد شطب أفضل أزمنته لتجازه حدود المسار، بالرغم من أنّ بعض الضبابيّة لا تزال تحوم حول مركزه بالنظر إلى أنّ نظام التوقيت يُظهره في المركز الـ 13.

وكانت الحلبة قد جفّت بما فيه الكفاية في التجارب الحرّة الرابعة ليدخل الدرّاجون على إطارات الطقس الجاف، لكنّ درجات الحرارة المنخفضة أدّت إلى وقوع عددٍ من الحوادث.

وتواصل ذلك في التصفيات، بالرغم من أنّ بانيايا لم يُظهر أيّ علامات تأثّر بالظروف أثناء ضغطه على درّاجته دوكاتي ليضع المعيار مسجّلًا 1:33.045 دقيقة في بداية القسم الثاني.

وبقي ذلك الزمن صامدًا حتّى النهاية بالرغم من تهديد زميله جاك ميلر الذي حلّ ثانيًا بفارق 0.025 ثانية عنه.

وأكمل لوكا ماريني نصف شقيق فالنتينو روسي صفّ دوكاتي الأوّل الخالص بحلوله ثالثًا إثر لفّة مدهشة على متن درّاجة دوكاتي من 2019، وحقّق بذلك الإيطالي الشاب أفضل نتيجة تأهيليّة له في موسمه الأوّل في الموتو جي بي.

وجاء تقدّم ماريني على حساب بول إسبارغارو درّاج هوندا الذي تقدّم على ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي المدافع الوحيد عن ألوان ياماها في القسم الثاني من التصفيات.

وكاد مارك ماركيز أن يسقط في المنعطف الثاني في بداية القسم الثاني، لكنّه واصل القيادة وتواجد سابعًا في النهاية قبل أن يسقط لاحقًا عند المنعطف السادس.

وسينضمّ إليه ثنائيّ تيك 3 كاي تي ام إيكر ليكونا ودانيلو بيتروشي على الصفّ الثالث، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل بالرغم من أدائه القويّ في الأمطار.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:33.045     163.585
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 9 1:33.070 0.025 0.025 163.541
3 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 9 1:33.130 0.085 0.060 163.436
4 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 9 1:33.313 0.268 0.183 163.115
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 9 1:33.439 0.394 0.126 162.895
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:33.526 0.481 0.087 162.744
7 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:33.850 0.805 0.324 162.182
8 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 6 1:33.893 0.848 0.043 162.107
9 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 7 1:34.140 1.095 0.247 161.682
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 6 1:34.687 1.642 0.547 160.748
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 9 1:34.963 1.918 0.276 160.281
12 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 2 2:24.631 51.586 49.668 105.238

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:33.393     162.975 300
2 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 9 1:34.099 0.706 0.706 161.753 292
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 9 1:34.411 1.018 0.312 161.218 295
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 9 1:34.418 1.025 0.007 161.206 298
5 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9 1:34.454 1.061 0.036 161.145 296
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:34.875 1.482 0.421 160.430 297
7 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 9 1:35.193 1.800 0.318 159.894 298
8 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 8 1:35.236 1.843 0.043 159.821 294
9 36 Spain جوان مير سوزوكي 5 1:35.683 2.290 0.447 159.075 291
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:36.478 3.085 0.795 157.764 294
11 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 9 1:36.639 3.246 0.161 157.501 288
12 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 5 1:37.880 4.487 1.241 155.504 295
13 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 9 1:37.948 4.555 0.068 155.396 289
  32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 0         0
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