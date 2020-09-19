بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

باغتت الأحوال الجويّة الباردة نسبيًا بعض الدرّاجين في المراحل الأولى من الحصّة، حيث سقط جاك ميلر في المنعطف الأوّل في الدقائق الأولى.

وتبعه إثر ذلك تعرّض ميغيل أوليفيرا إلى حادث بعد انزلاق درّاجته عند المنعطف الثامن.

ولم تكن هناك الكثير من التحسينات على صعيد جدول الأزمنة المزدوج في المراحل الأولى، حيث تقدّم بانيايا ليتواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدود من خلال زمنٍ وقدره 1:32.049 دقيقة.

أمّا التغيير الأبرز التالي فقد كان من خلال أندريا دوفيزيوزو عبر توقيته البالغ 1:31.955 دقيقة ليتواجد في المركز الثامن مع بقاء 13 دقيقة على النهاية.

لكنّ بانيايا قدّم إثر ذلك لفّة خياليّة كسر بها زمن قطب الانطلاق الأوّل القياسيّ الذي حقّقه مافيريك فينياليس نهاية الأسبوع الماضي عبر تسجيله لـ 1:31.127 دقيقة.

ومع تركيز الجميع إثر ذلك على تسجيل أزمنة سريعة في نهاية الحصّة، ضغط عددٌ من الدرّاجين بشكلٍ مفرط وتجاوزوا الحدود لينتهي بهم الأمر في حوادث.

إذ تعرّض أوليفيرا لحادثٍ آخر عند المنعطف الخامس، وفي ذات الوقت سقط بانيايا عند المنعطف السادس الذي سقط فيه إسبارغارو بدوره قبل ذلك بدقيقة.

لكنّ زمن بانيايا بقي صامدًا في الصدارة إلى حين انتهاء الحصّة.

وكان فينياليس أقرب ملاحقي الإيطالي بعد أن ركّز على تحسين أداء مقدّمة درّاجته ياماها وأكمل الحصّة بفارق 0.058 ثانية عنه.

وأكمل فابيو كوارتارارو ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح بيتروناس ياماها، وتقدّم الفرنسيّ على زميله فرانكو موربيديللي.

وتواجد جوان مير درّاج سوزوكي في المركز الخامس أمام براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل فالنتينو روسي وإسبارغارو ودانيلو بيتروشي آخر المراكز العابرة مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات، وذلك في ظلّ تغطية 0.574 ثانية للعشرة الأوائل.

نتيجة التجارب: