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موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

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بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو
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كسر فرانشيسكو بانيايا الزمن القياسيّ لحلبة ميزانو ليتصدّر التجارب الحرّة الثالثة من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي بالرغم من تعرّضه لحادث في المراحل الأخيرة.

باغتت الأحوال الجويّة الباردة نسبيًا بعض الدرّاجين في المراحل الأولى من الحصّة، حيث سقط جاك ميلر في المنعطف الأوّل في الدقائق الأولى.

وتبعه إثر ذلك تعرّض ميغيل أوليفيرا إلى حادث بعد انزلاق درّاجته عند المنعطف الثامن.

ولم تكن هناك الكثير من التحسينات على صعيد جدول الأزمنة المزدوج في المراحل الأولى، حيث تقدّم بانيايا ليتواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدود من خلال زمنٍ وقدره 1:32.049 دقيقة.

أمّا التغيير الأبرز التالي فقد كان من خلال أندريا دوفيزيوزو عبر توقيته البالغ 1:31.955 دقيقة ليتواجد في المركز الثامن مع بقاء 13 دقيقة على النهاية.

لكنّ بانيايا قدّم إثر ذلك لفّة خياليّة كسر بها زمن قطب الانطلاق الأوّل القياسيّ الذي حقّقه مافيريك فينياليس نهاية الأسبوع الماضي عبر تسجيله لـ 1:31.127 دقيقة.

ومع تركيز الجميع إثر ذلك على تسجيل أزمنة سريعة في نهاية الحصّة، ضغط عددٌ من الدرّاجين بشكلٍ مفرط وتجاوزوا الحدود لينتهي بهم الأمر في حوادث.

إذ تعرّض أوليفيرا لحادثٍ آخر عند المنعطف الخامس، وفي ذات الوقت سقط بانيايا عند المنعطف السادس الذي سقط فيه إسبارغارو بدوره قبل ذلك بدقيقة.

لكنّ زمن بانيايا بقي صامدًا في الصدارة إلى حين انتهاء الحصّة.

وكان فينياليس أقرب ملاحقي الإيطالي بعد أن ركّز على تحسين أداء مقدّمة درّاجته ياماها وأكمل الحصّة بفارق 0.058 ثانية عنه.

وأكمل فابيو كوارتارارو ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح بيتروناس ياماها، وتقدّم الفرنسيّ على زميله فرانكو موربيديللي.

وتواجد جوان مير درّاج سوزوكي في المركز الخامس أمام براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل فالنتينو روسي وإسبارغارو ودانيلو بيتروشي آخر المراكز العابرة مباشرة إلى القسم الثاني من التصفيات، وذلك في ظلّ تغطية 0.574 ثانية للعشرة الأوائل.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 15 1:31.127     167.028 301
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 19 1:31.185 0.058 0.058 166.922 293
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:31.359 0.232 0.174 166.604 291
4 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:31.429 0.302 0.070 166.476 291
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 22 1:31.626 0.499 0.197 166.118 295
6 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 1:31.680 0.553 0.054 166.020 288
7 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 19 1:31.701 0.574 0.021 165.982 298
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:31.753 0.626 0.052 165.888 294
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:31.760 0.633 0.007 165.876 301
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:31.826 0.699 0.066 165.756 297
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:31.860 0.733 0.034 165.695 295
12 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 17 1:31.890 0.763 0.030 165.641 295
13 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 22 1:31.894 0.767 0.004 165.634 298
14 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 14 1:31.962 0.835 0.068 165.511 298
15 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 19 1:32.229 1.102 0.267 165.032 295
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 16 1:32.260 1.133 0.031 164.977 296
17 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:32.292 1.165 0.032 164.920 295
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:32.378 1.251 0.086 164.766 297
19 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 19 1:33.021 1.894 0.643 163.627 293
20 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 20 1:33.048 1.921 0.027 163.580 296
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 0         0
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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