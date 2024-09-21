بانيايا يكسر الزمن القياسي لحلبة ميزانو ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل

كانت الأمور متقلّبة في القسم الأوّل من التصفيات، لكنّ براد بيندر تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع ليضمن عبوره رفقة ميغيل أوليفيرا، وذلك بالرغم من إضاعته لثلاثة أعشارٍ من الثانية في القسم الرابع الأخير من الحلبة.

وبالانتقال إلى منافسات القسم الثاني، فلم يُضع مارتن وبانيايا الكثير من الوقت وسرعان ما كسرا عتبة الـ 91 ثانية، مع تواجد الأخير في الصدارة مع نهاية المحاولات الأولى بتسجيله 1:30.879.

لكنّ بيدرو أكوستا استفاد من عامل السحب ليقفز إلى الصدارة لبرهة قبل أن يعود مارتن ويكسر الزمن القياسي للحلبة مُحقّقًا 1:30.245 دقيقة.

بالتزامن مع ذلك تعرّض مارك ماركيز لحادث عند المنعطف الثالث، لكنّه تمكّن من رفع درّاجته والعودة إلى خطّ الحظائر.

واختار ماركيز الدخول متأخّرًا بلفّة من أجل ضمان تواجده في نهاية قطارٍ من الدرّاجين بالعودة على الإطار الجديد للاستفادة من عامل السحب.

وقدّم بانيايا بعد ذلك لفّة صاروخيّة وكان قريبًا من كسر حاجز الدقيقة والنصف، حيث سجّل 1:30.031 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل بالنظر إلى عدم تحسين مارتن لزمنه، لكنّهما كانا في مستوى مغايرٍ تمامًا لوحدهما.

في الأثناء كانت المعركة حامية على المركز الثالث، ونجح إينيا باستيانيني في ضمانه في اللحظات الأخيرة متفوّقًا بأقلّ من عُشرٍ من الثانية على براد بيندر.

وحلّ أكوستا خامسًا أمام ماركو بيزيكي، بينما انتهى المطاف بمارك ماركيز سابعًا أمام كلٍ من مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو وفرانكو موربيديللي الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وكان من اللافت أنّ عُشرًا واحدًا من الثانية غطى المراكز من السادس إلى العاشر.