بانيايا يفوز في ماليزيا وحسم اللقب يتأجّل حتّى الجولة الأخيرة في فالنسيا

قدّم خورخي مارتن انطلاقة قويّة من المركز الأوّل، في حين حصل المتنافسان على اللقب فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو على لفّة افتتاحيّة خرافيّة.

إذ قفز بانيايا من المركز الثامن إلى الثاني، في حين تقدّم كوارتارارو من المركز الـ 12 إلى الخامس.

وبدأ كوارتارارو حينها بالضغط على مارك ماركيز الذي خرج عن خطّ التسابق في المنعطف الأوّل من اللفة الخامسة، وهو ما سمح للفرنسي بالتقدّم إلى المركز الرابع.

أمّا في الأمام فقد تمكّن إنيا باستيانيني من تجاوز بانيايا نحو المركز الثاني.

لكنّ الوضع انقلب رأسًا على عقب عندما سقط المتصدّر مارتن في اللفّة السابعة، تاركًا باستيانيني وبانيايا في الصدارة، حيث تبادلا المراكز في عدّة مناسبات.

لكن بدا أنّ بانيايا حسم المعركة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، وذلك بعد زيارات متكرّرة من مدراء دوكاتي إلى مرآب فريق غريسيني في محاولة لتوجيه أوامر لثني باستيانيني عن الضغط كثيرًا على بانيايا.

في الأثناء كان كوارتارارو بفارق ثانية ونصف خلفهما وذلك بعد أن صدّ هجمات ماركو بيزيكي.

وبالرغم من بعض المحاولات الطفيفة من باستيانيني في اللفّة الأخيرة، تمكّن بانيايا من تحقيق فوزه السابع هذا الموسم والاقتراب أكثر فأكثر للظفر باللقب بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة من الموسم.

إذ بحلول كوارتارارو في المركز الثالث فقد كان يعني ذلك ارتفاع أفضليّة بانيايا إلى 23 نقطة فقط في صدارة البطولة، وهو فارقٌ غير كافٍ لحسم اللقب، وبالتالي تأجيل الحسم حتّى الجولة الختاميّة في فالنسيا.

وذهب المركز الرابع إلى بيزيكي الذي قدّم سباقًا قويًا جدًا لصالح فريق روسي، وكان آخر الدرّاجين ضمن مجال 10 ثوانٍ عن الصدارة.

وحلّ أليكس رنيز خامسًا على متن درّاجة سوزوكي، بدوره تعافى جاك ميلر وقدّم سباقًا جيّدًا ليحلّ سادسًا، في حين تراجع مارك ماركيز إلى المركز السابع في النهاية.

وتواجد براد بيندر في المركز الثامن كأفضل درّاجي كاي تي ام، وتقدّم الجنوب أفريقي على يوهان زاركو، بينما أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: