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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى تقرير السباق

بانيايا يفوز في ماليزيا وحسم اللقب يتأجّل حتّى الجولة الأخيرة في فالنسيا

أحرز فرانشيسكو بانيايا فوزه السابع هذا الموسم بعد معركة ناريّة مع إينيا باستيانيني، لكنّ حلول فابيو كوارتارارو في المركز الثالث أجّل حسم المعركة على لقب الموتو جي بي حتّى الجولة الختاميّة في فالنسيا.

بانيايا يفوز في ماليزيا وحسم اللقب يتأجّل حتّى الجولة الأخيرة في فالنسيا

قدّم خورخي مارتن انطلاقة قويّة من المركز الأوّل، في حين حصل المتنافسان على اللقب فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو على لفّة افتتاحيّة خرافيّة.

إذ قفز بانيايا من المركز الثامن إلى الثاني، في حين تقدّم كوارتارارو من المركز الـ 12 إلى الخامس.

وبدأ كوارتارارو حينها بالضغط على مارك ماركيز الذي خرج عن خطّ التسابق في المنعطف الأوّل من اللفة الخامسة، وهو ما سمح للفرنسي بالتقدّم إلى المركز الرابع.

أمّا في الأمام فقد تمكّن إنيا باستيانيني من تجاوز بانيايا نحو المركز الثاني.

لكنّ الوضع انقلب رأسًا على عقب عندما سقط المتصدّر مارتن في اللفّة السابعة، تاركًا باستيانيني وبانيايا في الصدارة، حيث تبادلا المراكز في عدّة مناسبات.

لكن بدا أنّ بانيايا حسم المعركة مع بقاء 5 لفّات على النهاية، وذلك بعد زيارات متكرّرة من مدراء دوكاتي إلى مرآب فريق غريسيني في محاولة لتوجيه أوامر لثني باستيانيني عن الضغط كثيرًا على بانيايا.

في الأثناء كان كوارتارارو بفارق ثانية ونصف خلفهما وذلك بعد أن صدّ هجمات ماركو بيزيكي.

وبالرغم من بعض المحاولات الطفيفة من باستيانيني في اللفّة الأخيرة، تمكّن بانيايا من تحقيق فوزه السابع هذا الموسم والاقتراب أكثر فأكثر للظفر باللقب بالتوجّه إلى الجولة الأخيرة من الموسم.

إذ بحلول كوارتارارو في المركز الثالث فقد كان يعني ذلك ارتفاع أفضليّة بانيايا إلى 23 نقطة فقط في صدارة البطولة، وهو فارقٌ غير كافٍ لحسم اللقب، وبالتالي تأجيل الحسم حتّى الجولة الختاميّة في فالنسيا.

وذهب المركز الرابع إلى بيزيكي الذي قدّم سباقًا قويًا جدًا لصالح فريق روسي، وكان آخر الدرّاجين ضمن مجال 10 ثوانٍ عن الصدارة.

وحلّ أليكس رنيز خامسًا على متن درّاجة سوزوكي، بدوره تعافى جاك ميلر وقدّم سباقًا جيّدًا ليحلّ سادسًا، في حين تراجع مارك ماركيز إلى المركز السابع في النهاية.

وتواجد براد بيندر في المركز الثامن كأفضل درّاجي كاي تي ام، وتقدّم الجنوب أفريقي على يوهان زاركو، بينما أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 40:14.332    
2   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 40:14.602 0.270 0.270
3   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 40:17.105 2.773 2.503
4   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 20 40:19.778 5.446 2.673
5   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 40:26.255 11.923 6.477
6   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 40:27.804 13.472 1.549
7   93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 40:28.636 14.304 0.832
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 40:31.137 16.805 2.501
9   5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 40:32.690 18.358 1.553
10   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 40:35.923 21.591 3.233
11   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 40:37.567 23.235 1.644
12   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 20 40:38.973 24.641 1.406
13   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 40:39.250 24.918 0.277
14   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 40:39.918 25.586 0.668
15   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 20 40:41.371 27.039 1.453
16   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 40:44.759 30.427 3.388
17   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 40:47.654 33.322 2.895
18   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 40:48.023 33.691 0.369
19   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 40:56.170 41.838 8.147
  انسحب 40 South Africa دارين بيندر ياماها 10 20:21.190 10 لفّة 10 لفّة
  انسحب 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 10 20:22.020 10 لفّة 0.830
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 6 12:03.518 14 لفّة 4 لفّة
  انسحب 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 4 8:16.986 16 لفّة 2 لفّة
  انسحب 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 1 2:24.990 19 لفّة 3 لفّة
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