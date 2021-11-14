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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى تقرير السباق

بانيايا يفوز في فالنسيا والأسطورة روسي عاشرًا في سباقه الوداعي

أحرز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الفوز بسباق جائزة فالنسيا الكبرى الأخير لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي، في الوقت الذي قدّم فيه الأسطورة فالنتينو روسي سباقًا قويًا ضمن مشاركته الأخيرة في الفئة العليا.

بانيايا يفوز في فالنسيا والأسطورة روسي عاشرًا في سباقه الوداعي

اتّجهت جميع الأنظار نحو فالنتينو روسي على شبكة الانطلاق قبل السباق الذي سيكون الأخير في مسيرته المظفّرة، وذلك في ظلّ حضور الكثير من النجوم لتوديعه.

وحافظ خورخي مارتن على الصدارة عند الانطلاقة، لكنّ المنافسة على المركز الأوّل بدأت بالاحتدام في بداية اللفّة الثانية.

وبعد أن تقدّم للصدارة لبرهة، بدأ جاك ميلر بالتهاوي إلى الخلف ليُصبح سادسًا بحلول اللفّة الخامسة، بالتزامن مع ذلك تقدّم فرانشيسكو بانيايا ليصل إلى المركز الثاني خلف المتصدّر مارتن.

وبدأ ثلاثيّ الصدارة المتشكّل من مارتن، وبانيايا ورينز في الابتعاد تدريجيًا في الأمام، لكن مع الوصول إلى اللفّة الـ 11 فقد تعرّض رينز لحادث جديد يُضاف إلى العدد الكبير من حوادثه هذا العام، ليترك بذلك ثنائيّ الصدارة وحيدًا.

وانتظر بانيايا حتّى نهاية اللفّة الـ 15 لينتزع الصدارة في المنعطف الـ 14 ليخطف الصدارة.

بالتزامن مع ذلك كان ميلر قد بدأ تعافيه من ضعف وتيرته المبكّر ليصل إلى المركز الرابع في مرحلة أولى قبل أن يتجاوز جوان مير متقدّمًا إلى آخر مراكز منصّة التتويج.

ولم يكتفِ الأسترالي بذلك القدر، بل بدأ بتقليص الفارق مع مارتن الثاني، وفي حين أنّه اقترب منه، إلّا أنّه لم يتمكّن من تجاوزه.

وعبر بانيايا خطّ النهاية أوّلًا أمام مارتن وميلر لتضمن دوكاتي جميع المراكز الثلاث على منصّة التتويج للمرّة الأولى في تاريخها.

وكان هذا الأداء مثيرًا أكثر من مارتن بالنظر إلى أنّه لم ينم الليلة الماضية بسبب تسمّم غذائي.

وبالرغم من محاولات فابيو كوارتارارو بطل هذا الموسم تجاوز جوان مير، إلّا أنّ الأخير تشبّث وعبر خطّ النهاية رابعًا.

وذهب المركز الخامس إلى يوهان زاركو الذي تقدّم على براد بيندر وإينيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو.

وضمن سباقه الأخير في الفئة العليا، قدّم فالنتينو روسي وتيرته الأقوى في سباقٍ جافٍ هذا العام ليحلّ عاشرًا في النهاية وتنطلق بذلك الاحتفالات الوداعيّة باصطفاف جميع الدرّاجين خلفه قرب المنعطف الثاني وتوقّفهم تحيّة له على مسيرته المظفّرة.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 -  
2   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 27 0.489 0.489
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 0.823 0.334
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 5.214 4.391
5   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 5.439 0.225
6   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 6.993 1.554
7   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 8.437 1.444
8   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 10.933 2.496
9   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 12.651 1.718
10   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 13.468 0.817
11   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 14.085 0.617
12   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 27 16.534 2.449
13   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 17.059 0.525
14   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 27 18.221 1.162
15   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 27 19.233 1.012
16   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 27 19.815 0.582
17   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 28.860 9.045
18   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 27 32.169 3.309
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 10    
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 4    
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روسي: العبور إلى القسم الثاني من تصفيات فالنسيا "غيّر كلّ شيء"
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