بانيايا يفوز في فالنسيا والأسطورة روسي عاشرًا في سباقه الوداعي

اتّجهت جميع الأنظار نحو فالنتينو روسي على شبكة الانطلاق قبل السباق الذي سيكون الأخير في مسيرته المظفّرة، وذلك في ظلّ حضور الكثير من النجوم لتوديعه.

وحافظ خورخي مارتن على الصدارة عند الانطلاقة، لكنّ المنافسة على المركز الأوّل بدأت بالاحتدام في بداية اللفّة الثانية.

وبعد أن تقدّم للصدارة لبرهة، بدأ جاك ميلر بالتهاوي إلى الخلف ليُصبح سادسًا بحلول اللفّة الخامسة، بالتزامن مع ذلك تقدّم فرانشيسكو بانيايا ليصل إلى المركز الثاني خلف المتصدّر مارتن.

وبدأ ثلاثيّ الصدارة المتشكّل من مارتن، وبانيايا ورينز في الابتعاد تدريجيًا في الأمام، لكن مع الوصول إلى اللفّة الـ 11 فقد تعرّض رينز لحادث جديد يُضاف إلى العدد الكبير من حوادثه هذا العام، ليترك بذلك ثنائيّ الصدارة وحيدًا.

وانتظر بانيايا حتّى نهاية اللفّة الـ 15 لينتزع الصدارة في المنعطف الـ 14 ليخطف الصدارة.

بالتزامن مع ذلك كان ميلر قد بدأ تعافيه من ضعف وتيرته المبكّر ليصل إلى المركز الرابع في مرحلة أولى قبل أن يتجاوز جوان مير متقدّمًا إلى آخر مراكز منصّة التتويج.

ولم يكتفِ الأسترالي بذلك القدر، بل بدأ بتقليص الفارق مع مارتن الثاني، وفي حين أنّه اقترب منه، إلّا أنّه لم يتمكّن من تجاوزه.

وعبر بانيايا خطّ النهاية أوّلًا أمام مارتن وميلر لتضمن دوكاتي جميع المراكز الثلاث على منصّة التتويج للمرّة الأولى في تاريخها.

وكان هذا الأداء مثيرًا أكثر من مارتن بالنظر إلى أنّه لم ينم الليلة الماضية بسبب تسمّم غذائي.

وبالرغم من محاولات فابيو كوارتارارو بطل هذا الموسم تجاوز جوان مير، إلّا أنّ الأخير تشبّث وعبر خطّ النهاية رابعًا.

وذهب المركز الخامس إلى يوهان زاركو الذي تقدّم على براد بيندر وإينيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو.

وضمن سباقه الأخير في الفئة العليا، قدّم فالنتينو روسي وتيرته الأقوى في سباقٍ جافٍ هذا العام ليحلّ عاشرًا في النهاية وتنطلق بذلك الاحتفالات الوداعيّة باصطفاف جميع الدرّاجين خلفه قرب المنعطف الثاني وتوقّفهم تحيّة له على مسيرته المظفّرة.

نتيجة السباق: