بانيايا يفوز بسباق سيلفرستون الناري أمام فينياليس

حافظ صاحب قطب الانطلاق الأوّل يوهان زاركو على الصدارة عند الانطلاقة في حين قفز فابيو كوارتارارو من المركز الرابع إلى الثاني أمام ثنائيّ دوكاتي ميلر وبانيايا.

وأعلنت إدارة السباق ضرورة تطبيق كوارتارارو لعقوبته التي تدرّب عليها، وتزامن ذلك مع ضغطه على زاركو المتصدّر، وكان ذلك يعني ضرورة تطبيقه للعقوبة في غضون 3 لفّات.

وطبّق الفرنسي عقوبة اللفّة الطويلة في اللفّة الرابعة من عمر السباق وعاد في المركز الخامس خلف بانيايا.

ولم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل أن تبدأ المفاجآت، حيث سقط المتصدّر زاركو في المنعطف الثامن من اللفّة الخامسة، وهو ما ترك ميلر ورينز في الصدارة في ظلّ وجود الآخرين على مقربة منهم.

وتمكّن رينز بالفعل من انتزاع الصدارة وبدأ بالابتعاد وحيدًا في الأمام، بينما لم يمضِ سوى وقتٍ قصير قبل تجاوز بانيايا لزميله ميلر نحو المركز الثاني.

في الأثناء كان هناك تهديدٌ جديدٌ قادمٌ من الخلف متمثّلٌ في خورخي مارتن، حيث كان الإسباني الشاب بصدد كسب المراكز بنسقٍ سريع متجاوزًا فينياليس وكوارتارارو نحو المركز الرابع.

وتمكّن بانيايا من انتزاع الصدارة مع انتصاف السباق، وبدأ بمحاولة بناء بعض الأفضليّة في الصدارة بالرغم من بقاء الدرّاجين متقاربين للغاية بشكلٍ جنوني.

وبدأت بعض التحرّكات مع بقاء 7 لفّات على النهاية، حيث تقدّم ميلر على رينز نحو المركز الثاني، بينما تبادل مارتن وفينياليس المراكز عدّة مرّات.

لكنّ فينياليس بدأ بالضغط خلال اللفّات الخمس الأخيرة، حيث تجاوز مارتن مجدّدًا لكن بشكلٍ حاسم هذه المرّة، وتمكّن من تجاوز رينز كذلك ليتقدّم إلى المركز الثالث.

ولم يكتفِ الإسباني بذلك، حيث تمكّن من الإطاحة بميلر مع بقاء لفّتين ونصف على النهاية وبدأ بوضع المتصدّر بانيايا نُصب عينيه.

وأقدم فينياليس على المحاولة الأولى للتقدّم على بانيايا في اللفّة ما قبل الأخيرة، لكنّه أفرط في تأخير الكبح ما سمح لدرّاج دوكاتي باستعادة الصدارة.

لكن يبدو أنّ إطاراته قد وصلت إلى نهايتها حيث انزلق قليلًا في المنعطف الأوّل وكذلك السادس ما منح بانيايا متنفّسًا ليعبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز.

وذهب المركز الثاني إلى فينياليس، في حين أكمل ميلر منصّة تتويجٍ مزدوجة لدوكاتي بحلوله ثالثًا.

وحقّق إينيا باستيانيني تقدّمًا حثيثًا في اللفّات الأخيرة ليعبر خطّ النهاية رابعًا أمام مارتن.

وكان ميغيل أوليفيرا أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز السادس، وذلك بعد تقدّمه على أليكس رينز الذي تراجعت وتيرته مع تقدّم السباق.

وبالكاد نجح كوارتارارو بالتشبّث بالمركز الثامن أمام هجمات المصاب أليكس إسبارغارو في اللفّات الأخيرة، في حين أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: