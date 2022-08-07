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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير السباق

بانيايا يفوز بسباق سيلفرستون الناري أمام فينياليس

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد أن صدّ تقدّم مافيريك فينياليس في اللفّات الأخيرة على حلبة سيلفرستون.

بانيايا يفوز بسباق سيلفرستون الناري أمام فينياليس

حافظ صاحب قطب الانطلاق الأوّل يوهان زاركو على الصدارة عند الانطلاقة في حين قفز فابيو كوارتارارو من المركز الرابع إلى الثاني أمام ثنائيّ دوكاتي ميلر وبانيايا.

وأعلنت إدارة السباق ضرورة تطبيق كوارتارارو لعقوبته التي تدرّب عليها، وتزامن ذلك مع ضغطه على زاركو المتصدّر، وكان ذلك يعني ضرورة تطبيقه للعقوبة في غضون 3 لفّات.

وطبّق الفرنسي عقوبة اللفّة الطويلة في اللفّة الرابعة من عمر السباق وعاد في المركز الخامس خلف بانيايا.

ولم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل أن تبدأ المفاجآت، حيث سقط المتصدّر زاركو في المنعطف الثامن من اللفّة الخامسة، وهو ما ترك ميلر ورينز في الصدارة في ظلّ وجود الآخرين على مقربة منهم.

وتمكّن رينز بالفعل من انتزاع الصدارة وبدأ بالابتعاد وحيدًا في الأمام، بينما لم يمضِ سوى وقتٍ قصير قبل تجاوز بانيايا لزميله ميلر نحو المركز الثاني.

في الأثناء كان هناك تهديدٌ جديدٌ قادمٌ من الخلف متمثّلٌ في خورخي مارتن، حيث كان الإسباني الشاب بصدد كسب المراكز بنسقٍ سريع متجاوزًا فينياليس وكوارتارارو نحو المركز الرابع.

وتمكّن بانيايا من انتزاع الصدارة مع انتصاف السباق، وبدأ بمحاولة بناء بعض الأفضليّة في الصدارة بالرغم من بقاء الدرّاجين متقاربين للغاية بشكلٍ جنوني.

وبدأت بعض التحرّكات مع بقاء 7 لفّات على النهاية، حيث تقدّم ميلر على رينز نحو المركز الثاني، بينما تبادل مارتن وفينياليس المراكز عدّة مرّات.

لكنّ فينياليس بدأ بالضغط خلال اللفّات الخمس الأخيرة، حيث تجاوز مارتن مجدّدًا لكن بشكلٍ حاسم هذه المرّة، وتمكّن من تجاوز رينز كذلك ليتقدّم إلى المركز الثالث.

ولم يكتفِ الإسباني بذلك، حيث تمكّن من الإطاحة بميلر مع بقاء لفّتين ونصف على النهاية وبدأ بوضع المتصدّر بانيايا نُصب عينيه.

وأقدم فينياليس على المحاولة الأولى للتقدّم على بانيايا في اللفّة ما قبل الأخيرة، لكنّه أفرط في تأخير الكبح ما سمح لدرّاج دوكاتي باستعادة الصدارة.

لكن يبدو أنّ إطاراته قد وصلت إلى نهايتها حيث انزلق قليلًا في المنعطف الأوّل وكذلك السادس ما منح بانيايا متنفّسًا ليعبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز.

وذهب المركز الثاني إلى فينياليس، في حين أكمل ميلر منصّة تتويجٍ مزدوجة لدوكاتي بحلوله ثالثًا.

وحقّق إينيا باستيانيني تقدّمًا حثيثًا في اللفّات الأخيرة ليعبر خطّ النهاية رابعًا أمام مارتن.

وكان ميغيل أوليفيرا أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز السادس، وذلك بعد تقدّمه على أليكس رينز الذي تراجعت وتيرته مع تقدّم السباق.

وبالكاد نجح كوارتارارو بالتشبّث بالمركز الثامن أمام هجمات المصاب أليكس إسبارغارو في اللفّات الأخيرة، في حين أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 -
2   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 0.426
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 0.614
4   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1.651
5   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1.750
6   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 2.727
7   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 3.021
8   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 3.819
9   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 3.958
10   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 20 6.646
11   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 7.730
12   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 13.439
13   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 13.706
14   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 13.906
15   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 16.359
16   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 20.805
17   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 21.099
18   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 24.579
19   6 Germany ستيفان برادل هوندا 20 28.773
20   40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 33.653
21   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 20 35.601
22   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 36.460
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 14  
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8  
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فينياليس: أبريليا لم تناقش اعتماد أوامر الفريق في سباق سيلفرستون
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