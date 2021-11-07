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موتو جي بي / جائزة ألغارف الكبرى تقرير السباق

بانيايا يفوز بسباق بورتيماو بعد رفع العلم الأحمر قبل لفّتين من النهاية

أحرز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الفوز بسباق جائزة ألغارف الكبرى للموتو جي بي ومعه لقب بطولة الصانعين لصالح دوكاتي، وذلك في سباقٍ شهد الانسحاب الأوّل للبطل فابيو كوارتارارو للمرّة الأولى هذا الموسم، بينما رُفع العلم الأحمر لقاء حادث متأخّر.

بانيايا يفوز بسباق بورتيماو بعد رفع العلم الأحمر قبل لفّتين من النهاية

بالرغم من أنّ معركة الدرّاجين حُسمت قبل أسبوعين لصالح فابيو كوارتارارو، فإنّ المعركة على لقب الصانعين كانت لا تزال على أشدّها، وهو ما وعد بسباقٍ مثير.

وانطلقت الإثارة بالفعل منذ اللحظات الأولى، حيث في حين قدّم ميلر الانطلاقة الأفضل إلّا أنّ بانيايا استعاد الصدارة، قبل أن يتمكّن مير من التقدّم إلى المركز الثاني خلال اللفّة الأولى.

وبعد تراجعه كثيرًا عند الانطلاقة، استغلّ كوارتارارو انغماس بول إسبارغارو مفرط التفاؤل عند المنعطف الأوّل من اللفّة الثانية ليتجاوزه ويتقدّم عليه هو وإيكر ليكونا نحو المركز السادس.

وبالعودة إلى الصدارة ففي حين أنّ مير كان قادرًا على البقاء على مقربة بانيايا في الصدارة خلال اللفّات الأولى، فإنّ الأخير بدأ بالابتعاد وحيدًا في الصدارة منذ اللفّة السابعة.

وارتكب كوارتارارو خطأً مع انتصاف السباق وكاد أن يقع حينها، لكنّه أنقذ الموقف بالرغم من خسارته لمركزٍ لصالح زاركو.

واقترب أليكس ماركيز من ميلر بشكلٍ تدريجي قبل أن يتمكّن من انتزاع المركز الثالث منه ويضع عينيه نصب مير الثاني مع بقاء عشر لفّات على النهاية.

لكنّ ميلر عاد لرفع وتيرته إثر ذلك، ليدخل في معركة حامية مع أليكس ماركيز.

في الأثناء وبعد تقدّمه على خورخي مارتن نحو المركز السادس، أخطأ كوارتارارو في الكبح عند المنعطف الخامس ما تسبّب في سقوطه، ليكون هذا انسحابه الأوّل هذا الموسم وهو ما وجّه ضربة موجعة لآمال ياماها في بطولة الصانعين.

لكن مع بقاء لفّتين على النهاية فقد رُفع العلم الأحمر بعد وقوع حادثٍ بين إيكل ليكونا والبطل المحلي ميغيل أوليفيرا بعد أن سقط الأوّل وأطاح بالبرتغالي معه، لكنّ أوليفيرا بقي عالقًا بين الدرّاجين وتعرّض لإصابة تمّ نقله على إثرها مباشرة على الحمالة الطبية.

وضمن بذلك بانيايا الفوز بأريحيّة أمام مير، بينما أكمل ميلر ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وكانت هذه النتيجة كافية لضمان دوكاتي لقب بطولة الصانعين وحرمانها ياماها من تحقيق الثلاثيّة.

وحُرم أليكس ماركيز من فرصة المنافسة على منصّة التتويج بعد أن كان بصدد التحضير لهجوم جديد على ميلر، بينما حلّ زاركو خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على خورخي مارتن وأليكس رينز، بينما أكمل إينيا باستيانيني وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23 38:17.720     165.4
2   36 Spain جوان مير سوزوكي 23 38:20.198 2.478 2.478 165.2
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 38:24.122 6.402 3.924 165.0
4   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 38:24.173 6.453 0.051 165.0
5   5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 38:25.602 7.882 1.429 164.9
6   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 38:27.293 9.573 1.691 164.7
7   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 23 38:27.864 10.144 0.571 164.7
8   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 23 38:28.462 10.742 0.598 164.7
9   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 23 38:31.560 13.840 3.098 164.4
10   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 38:32.207 14.487 0.647 164.4
11   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 23 38:38.632 20.912 6.425 163.9
12   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 38:40.170 22.450 1.538 163.8
13   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 38:40.472 22.752 0.302 163.8
14   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 23 38:43.927 26.207 3.455 163.6
15   6 Germany ستيفان برادل هوندا 23 38:44.004 26.284 0.077 163.6
16   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 38:44.548 26.828 0.544 163.5
17   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 38:45.583 27.863 1.035 163.4
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 36:52.032 1 لفّة 1 لفّة 164.4
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 36:52.290 1 لفّة 0.258 164.3
  انسحب 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 33:25.512 3 لفّة 2 لفّة 164.8
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 11:50.119 16 لفّة 13 لفّة 162.9
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 0        
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