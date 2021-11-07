بانيايا يفوز بسباق بورتيماو بعد رفع العلم الأحمر قبل لفّتين من النهاية

بالرغم من أنّ معركة الدرّاجين حُسمت قبل أسبوعين لصالح فابيو كوارتارارو، فإنّ المعركة على لقب الصانعين كانت لا تزال على أشدّها، وهو ما وعد بسباقٍ مثير.

وانطلقت الإثارة بالفعل منذ اللحظات الأولى، حيث في حين قدّم ميلر الانطلاقة الأفضل إلّا أنّ بانيايا استعاد الصدارة، قبل أن يتمكّن مير من التقدّم إلى المركز الثاني خلال اللفّة الأولى.

وبعد تراجعه كثيرًا عند الانطلاقة، استغلّ كوارتارارو انغماس بول إسبارغارو مفرط التفاؤل عند المنعطف الأوّل من اللفّة الثانية ليتجاوزه ويتقدّم عليه هو وإيكر ليكونا نحو المركز السادس.

وبالعودة إلى الصدارة ففي حين أنّ مير كان قادرًا على البقاء على مقربة بانيايا في الصدارة خلال اللفّات الأولى، فإنّ الأخير بدأ بالابتعاد وحيدًا في الصدارة منذ اللفّة السابعة.

وارتكب كوارتارارو خطأً مع انتصاف السباق وكاد أن يقع حينها، لكنّه أنقذ الموقف بالرغم من خسارته لمركزٍ لصالح زاركو.

واقترب أليكس ماركيز من ميلر بشكلٍ تدريجي قبل أن يتمكّن من انتزاع المركز الثالث منه ويضع عينيه نصب مير الثاني مع بقاء عشر لفّات على النهاية.

لكنّ ميلر عاد لرفع وتيرته إثر ذلك، ليدخل في معركة حامية مع أليكس ماركيز.

في الأثناء وبعد تقدّمه على خورخي مارتن نحو المركز السادس، أخطأ كوارتارارو في الكبح عند المنعطف الخامس ما تسبّب في سقوطه، ليكون هذا انسحابه الأوّل هذا الموسم وهو ما وجّه ضربة موجعة لآمال ياماها في بطولة الصانعين.

لكن مع بقاء لفّتين على النهاية فقد رُفع العلم الأحمر بعد وقوع حادثٍ بين إيكل ليكونا والبطل المحلي ميغيل أوليفيرا بعد أن سقط الأوّل وأطاح بالبرتغالي معه، لكنّ أوليفيرا بقي عالقًا بين الدرّاجين وتعرّض لإصابة تمّ نقله على إثرها مباشرة على الحمالة الطبية.

وضمن بذلك بانيايا الفوز بأريحيّة أمام مير، بينما أكمل ميلر ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وكانت هذه النتيجة كافية لضمان دوكاتي لقب بطولة الصانعين وحرمانها ياماها من تحقيق الثلاثيّة.

وحُرم أليكس ماركيز من فرصة المنافسة على منصّة التتويج بعد أن كان بصدد التحضير لهجوم جديد على ميلر، بينما حلّ زاركو خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على خورخي مارتن وأليكس رينز، بينما أكمل إينيا باستيانيني وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: