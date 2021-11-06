بانيايا يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا بزمن قياسي في بورتيماو

دخل الجميع تباعًا إلى الحلبة في محاولة للظفر بعامل السحب على الخطوط المستقيمة على حلبة بورتيماو.

واشتعلت المنافسة بأزمنة خارقة، إذ تقدّم ميلر إلى الصدارة بزمنٍ قياسي مُسجّلًا 1:38.836 دقيقة وكان زميله بانيايا ربّما ليتقدّم إلى الصدارة لولا إضاعته للكثير من الوقت في المقطع الأخير.

لكنّه عاد إثر ذلك على إطارات جديدة ونجح في كسر زمن زميله أكثر مُسجّلًا 1:38.775 دقيقة.

وانطلقت منافسة حامية بين ثنائيّ البيت الواحد مع بدئهما لآخر محاولة حاسمة، حيث عاد بانيايا لتحسين زمنه بـ 0.050 ثانية، وبقي بانتظار زميله.

لكنّ ميلر لم يتمكّن من التغلّب عليه ليتواجد خلفه بـ 0.104 ثانية ويضمنا ثنائيّة جديدة لدوكاتي.

وأحرز بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الخامسة على التوالي.

وبالرغم من غضبه تجاه أليكس ماركيز الذي تسبّب في تعطيله، حقّق جوان مير أفضل نتائجه التأهيليّة وقلب تأخّره في الفترة الأخيرة ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا، وهو أفضل مركز انطلاق له في الفئة العليا.

وقدّم خورخي مارتن عرضًا قويًا ليحرز المركز الرابع أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو.

في المقابل واجه البطل الجديد فابيو كوارتارارو تصفيات مخيّبة للغاية واكتفى بالمركز السابع على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وكانت خيبة أمله واضحة نسبيًا، بالرغم من أنّه كان أفضل درّاجي ياماها.

وتواجد أليكس ماركيز في المركز الثامن متقدّمًا على فرانكو موربيديللي الدرّاج الآخر للفريق المصنعيّ لياماها، في حين أكمل إيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني: