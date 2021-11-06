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بانيايا يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا بزمن قياسي في بورتيماو

أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الخامسة على التوالي بعد تحقيقه لزمنٍ قياسيٍ جديد على حلبة بورتيماو البرتغاليّة، في الوقت الذي اكتفى فيه فابيو كوارتارارو بطل هذا الموسم بالمركز السابع.

بانيايا يطيح بالجميع وينطلق أوّلًا بزمن قياسي في بورتيماو

دخل الجميع تباعًا إلى الحلبة في محاولة للظفر بعامل السحب على الخطوط المستقيمة على حلبة بورتيماو.

واشتعلت المنافسة بأزمنة خارقة، إذ تقدّم ميلر إلى الصدارة بزمنٍ قياسي مُسجّلًا 1:38.836 دقيقة وكان زميله بانيايا ربّما ليتقدّم إلى الصدارة لولا إضاعته للكثير من الوقت في المقطع الأخير.

لكنّه عاد إثر ذلك على إطارات جديدة ونجح في كسر زمن زميله أكثر مُسجّلًا 1:38.775 دقيقة.

وانطلقت منافسة حامية بين ثنائيّ البيت الواحد مع بدئهما لآخر محاولة حاسمة، حيث عاد بانيايا لتحسين زمنه بـ 0.050 ثانية، وبقي بانتظار زميله.

لكنّ ميلر لم يتمكّن من التغلّب عليه ليتواجد خلفه بـ 0.104 ثانية ويضمنا ثنائيّة جديدة لدوكاتي.

وأحرز بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الخامسة على التوالي.

وبالرغم من غضبه تجاه أليكس ماركيز الذي تسبّب في تعطيله، حقّق جوان مير أفضل نتائجه التأهيليّة وقلب تأخّره في الفترة الأخيرة ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا، وهو أفضل مركز انطلاق له في الفئة العليا.

وقدّم خورخي مارتن عرضًا قويًا ليحرز المركز الرابع أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو.

في المقابل واجه البطل الجديد فابيو كوارتارارو تصفيات مخيّبة للغاية واكتفى بالمركز السابع على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وكانت خيبة أمله واضحة نسبيًا، بالرغم من أنّه كان أفضل درّاجي ياماها.

وتواجد أليكس ماركيز في المركز الثامن متقدّمًا على فرانكو موربيديللي الدرّاج الآخر للفريق المصنعيّ لياماها، في حين أكمل إيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 1:38.725     167.446
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:38.829 0.104 0.104 167.270
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:38.893 0.168 0.064 167.162
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 8 1:38.916 0.191 0.023 167.123
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:38.918 0.193 0.002 167.120
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 7 1:39.058 0.333 0.140 166.884
7 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:39.131 0.406 0.073 166.761
8 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:39.191 0.466 0.060 166.660
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:39.321 0.596 0.130 166.442
10 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 8 1:39.387 0.662 0.066 166.331
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:39.649 0.924 0.262 165.894
12 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 6 1:39.828 1.103 0.179 165.596
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