بانيايا يخرج منتصرًا في تايلاند ويُقلّص الفارق مع مارتن في تايلاند
أحرز فرانشيسكو بانيايا فوزًا مقنعًا في الظروف المخادعة في سباق جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي، بينما خرج غريمه خورخي مارتن بأخفّ الأضرار بحلوله ثانيًا.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
سمحت هذه النتيجة لبانيايا بتقليص الفارق مع مارتن إلى 17 نقطة مع تبقي جولتين على النهاية، وبالرغم من حلوله ثانيًا فقد كان مارتن سعيدًا بهذه النتيجة كونه كان قريبًا من السقوط في العديد من المناسبات.
في الأثناء كانت هذه النتيجة كافية لضمان دوكاتي لقب بطولة الفرق للعام الثاني على التوالي.
وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد أعلنت إدارة السباق مبكّرًا اعتباره ممطرًا، وهو ما يعني ضرورة انطلاق الجميع على إطارات الأمطار، وجاء ذلك بعد أن تعرّض أليكس ماركيز لحادثٍ في لفّة توجّهه إلى شبكة الانطلاق وهو ما كان يعني انطلاقه من المركز الأخير.
ولدى انطلاقة السباق، قفز مارتن إلى الصدارة حينها، لكنّ المنافسة اشتعلت بينه وبين بانيايا في المنعطف الثاني عندما عبره مارتن بشكلٍ واسع قليلًا وحاول بانيايا انتزاع الصداة منه، لكنّ درّاج براماك دافع بشراسة عن صدارته أمام بانيايا ومارك ماركيز.
وكانت الأخطاء حاضرة بقوّة في هذه الظروف الصعبة مع تغيّر المراكز بشكلٍ متكرّرٍ خلف ثلاثيّ الصدارة.
وضمن ما بدا واحدًا من أفضل سباقات كوارتارارو وياماها هذا العام، تسبّب فرانكو موربيديللي في سقوط زميله السابق في اللفّة الرابعة من عمر السباق بعد إقدامه على تجاوزٍ غريب، وهو ما تسبّب في تلقيه لاحقًا لعقوبة اللفّة الطويلة في مرحلة أولى قبل أن يسقط لاحقًا.
وبعد أن بدا متحكّمًا في الأمام، ارتكب مارتن خطأ فادحًا في الكبح عند المنعطف الثامن وخرج عن المسار وهو ما سمح لبانيايا وماركيز بالتقدّم عليه.
ومن ثمّ بدأ ماركيز بالضغط بقوّة وأقدم على محاولته الأولى لتجاوز بانيايا لكنّه أفرط في تأخير الكبح ما سمح لبانيايا باستعادة الصدارة، لكن كان من الواضح أنّ الإسباني أسرع في تلك المرحلة مع تحسّن حالة المسار والأزمنة.
في الأثناء سقط العديد من الدرّاجين الآخرين وعلى رأسهم إينيا باستيانيني صاحب المركز السابع والفائز بالسباق القصير أمسٍ السبت.
بالعودة إلى معركة الصدارة فقد أقدم ماركيز على محاولة أخرى انتهت بنتيجة مماثلة للأولى، لكن مع خروج مارتن من الصورة هذه المرّة في ظلّ عدم قدرته على مجاراتهما.
لكنّ الكارثة حلّت بماركيز مع تبقي 12 لفّة، حيث انزلقت مقدّمة درّاجته بعد دخوله المنعطف بسرعة عالية ما تسبّب في دفعه نحو الحفف المقابلة في مخرج المنعطف وسقوطه.
وترك ذلك بانيايا وحيدًا في الصدارة متقدّمًا بـ 2.5 ثانية عن مارتن في تلك المرحلة قبل أن يرتفع إلى 3 ثوانٍ ويبقى ثابتًا هناك في المجمل.
بالتوازي مع ذلك كان بيدرو أكوستا بصدد تقديم لفّات ناريّة بعد الخطأ المبكّر في بداية السباق وتمكّن من تجاوز براد بيندر في مرحلة أولى ليُصبح رابعًا قبل أن يدخل معركة حامية مع جاك ميلر على آخر مراكز منصّة التتويج وحسنها لصالحه بالفعل.
وبقي الوضع ثابتًا حينها إلى أن عبر بانيايا خطّ النهاية محقّقًا الفوز بفارق 2.9 ثانية عن غريمه مارتن الذي كانت سعادته لا توصف كونه كان قريبًا من السقوط في عدّة مناسبات.
وأكمل بيدرو أكوستا ترتيب مراكز منصّة التتويج، بينما نجح فابيو دي جيانأنطونيو في الإطاحة بجاك ميلر إلى المركز الخامس في اللفّة الأخيرة.
أمّا بيندر فقد حلّ سادسًا أمام مافيريك فينياليس، بينما فصلت فجوة كبيرة بينه وبين يوهان زاركو صاحب المركز الثامن.
وكان المركز التاسع من نصيب أليكس إسبارغارو، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|26
|
-
|25
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|26
|
+2.905
2.905
|2.905
|20
|3
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|26
|
+3.800
3.800
|0.895
|16
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|26
|
+4.636
4.636
|0.836
|13
|5
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|26
|
+5.532
5.532
|0.896
|11
|6
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|26
|
+5.898
5.898
|0.366
|10
|7
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|26
|
+8.498
8.498
|2.600
|9
|8
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|26
|
+17.672
17.672
|9.174
|8
|9
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|26
|
+18.588
18.588
|0.916
|7
|10
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|26
|
+21.163
21.163
|2.575
|6
|11
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|26
|
+22.859
22.859
|1.696
|5
|12
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|26
|
+22.251
22.251
|4
|13
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|26
|
+24.531
24.531
|2.280
|3
|14
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|26
|
+27.090
27.090
|2.559
|2
|15
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|26
|
+30.870
30.870
|3.780
|1
|16
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|26
|
+50.021
50.021
|19.151
|dnf
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|23
|
3 laps
|الحادث
|dnf
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|22
|
4 laps
|الحادث
|dnf
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|16
|
10 laps
|الانسحاب
|dnf
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|7
|
19 laps
|الحادث
|dnf
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|6
|
20 laps
|الحادث
|dnf
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|3
|
23 laps
|الحادث
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