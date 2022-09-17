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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل على رأس ثلاثيّة دوكاتي في تصفيات أراغون

أحرز فرانشيسكو بانيايا لجائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تحقيقه زمنًا قياسيًا جديدًا على الحلبة الإسبانيّة في ظلّ حجز دوكاتي لكامل مراكز الصفّ الأوّل.

بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل على رأس ثلاثيّة دوكاتي في تصفيات أراغون

تمكّن أليكس إسبارغارو من إنقاذ الموقف وضمان عبوره إلى القسم الثاني من التصفيات، في حين فشل مارك ماركيز في العبور إلى القسم الثاني بفارق طفيف، وسينطلق الإسباني من المركز الـ 13 ضمن أوّل سباقاته بعد عودته إثر فترة تعافيه من العملية الجراحيّة الرابعة.

في المقابل لم يُضع درّاجو دوكاتي الكثير من الوقت وسرعان ما تقدّموا إلى الصدارة مع بداية منافسات القسم الثاني الحاسم، حيث سجّل إنيا باستيانيني الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى والبالغ 1:46.580 دقيقة.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد كاد أن يسقط عن درّاجته في المنعطف الثاني عند بداية محاولته الأولى في الطلعة الثانية ما اضطرّه لإلغائها.

ونجح بانيايا في اقتناص قطب الانطلاق الأوّل في النهاية بتسجيله زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:46.069 دقيقة، ليضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم.

وتفوّق الإيطالي على زميله في صفوف الفريق المصنعيّ لدوكاتي جاك ميلر بفارق 0.09 ثانية.

أمّا آخر مراكز الصفّ الأوّل فقد كان من نصيب باستيانيني الذي حسّن زمنه في محاولته الأخيرة هو الآخر.

وسينطلق أليكس إسبارغارو من المركز الرابع أمام يوهان زاركو، في حين انتهى المطاف بكوارتارارو سادسًا وسيُواجه مهمّة صعبة في سباق الأحد.

وذهب المركز السابع إلى ماركو بيزيكي الذي سينطلق أمام خورخي مارتن، في حين أكمل أليكس رينز وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:46.069     172.348
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:46.159 0.090 0.090 172.202
3 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7 1:46.313 0.244 0.154 171.952
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:46.590 0.521 0.277 171.505
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:46.646 0.577 0.056 171.415
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:46.802 0.733 0.156 171.165
7 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 7 1:46.852 0.783 0.050 171.085
8 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 6 1:46.911 0.842 0.059 170.990
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:46.912 0.843 0.001 170.989
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 7 1:46.924 0.855 0.012 170.970
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 7 1:47.183 1.114 0.259 170.556
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:47.274 1.205 0.091 170.412

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:46.569     171.539
2 5 France يوهان زاركو دوكاتي 6 1:46.843 0.274 0.274 171.099
3 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:46.909 0.340 0.066 170.994
4 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 7 1:47.056 0.487 0.147 170.759
5 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 7 1:47.119 0.550 0.063 170.658
6 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 5 1:47.337 0.768 0.218 170.312
7 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:47.489 0.920 0.152 170.071
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 6 1:47.511 0.942 0.022 170.036
9 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 6 1:47.541 0.972 0.030 169.989
10 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 6 1:47.651 1.082 0.110 169.815
11 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 6 1:47.671 1.102 0.020 169.783
12 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 4 1:47.847 1.278 0.176 169.506
13 40 South Africa دارين بيندر ياماها 6 1:49.309 2.740 1.462 167.239
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