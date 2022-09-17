بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل على رأس ثلاثيّة دوكاتي في تصفيات أراغون
أحرز فرانشيسكو بانيايا لجائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تحقيقه زمنًا قياسيًا جديدًا على الحلبة الإسبانيّة في ظلّ حجز دوكاتي لكامل مراكز الصفّ الأوّل.
تمكّن أليكس إسبارغارو من إنقاذ الموقف وضمان عبوره إلى القسم الثاني من التصفيات، في حين فشل مارك ماركيز في العبور إلى القسم الثاني بفارق طفيف، وسينطلق الإسباني من المركز الـ 13 ضمن أوّل سباقاته بعد عودته إثر فترة تعافيه من العملية الجراحيّة الرابعة.
في المقابل لم يُضع درّاجو دوكاتي الكثير من الوقت وسرعان ما تقدّموا إلى الصدارة مع بداية منافسات القسم الثاني الحاسم، حيث سجّل إنيا باستيانيني الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى والبالغ 1:46.580 دقيقة.
أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد كاد أن يسقط عن درّاجته في المنعطف الثاني عند بداية محاولته الأولى في الطلعة الثانية ما اضطرّه لإلغائها.
ونجح بانيايا في اقتناص قطب الانطلاق الأوّل في النهاية بتسجيله زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:46.069 دقيقة، ليضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم.
وتفوّق الإيطالي على زميله في صفوف الفريق المصنعيّ لدوكاتي جاك ميلر بفارق 0.09 ثانية.
أمّا آخر مراكز الصفّ الأوّل فقد كان من نصيب باستيانيني الذي حسّن زمنه في محاولته الأخيرة هو الآخر.
وسينطلق أليكس إسبارغارو من المركز الرابع أمام يوهان زاركو، في حين انتهى المطاف بكوارتارارو سادسًا وسيُواجه مهمّة صعبة في سباق الأحد.
وذهب المركز السابع إلى ماركو بيزيكي الذي سينطلق أمام خورخي مارتن، في حين أكمل أليكس رينز وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|7
|1:46.069
|172.348
|2
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|7
|1:46.159
|0.090
|0.090
|172.202
|3
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|7
|1:46.313
|0.244
|0.154
|171.952
|4
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|7
|1:46.590
|0.521
|0.277
|171.505
|5
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|7
|1:46.646
|0.577
|0.056
|171.415
|6
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|7
|1:46.802
|0.733
|0.156
|171.165
|7
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|7
|1:46.852
|0.783
|0.050
|171.085
|8
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|6
|1:46.911
|0.842
|0.059
|170.990
|9
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|7
|1:46.912
|0.843
|0.001
|170.989
|10
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|7
|1:46.924
|0.855
|0.012
|170.970
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|7
|1:47.183
|1.114
|0.259
|170.556
|12
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|7
|1:47.274
|1.205
|0.091
|170.412
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|7
|1:46.569
|171.539
|2
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|6
|1:46.843
|0.274
|0.274
|171.099
|3
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|7
|1:46.909
|0.340
|0.066
|170.994
|4
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|7
|1:47.056
|0.487
|0.147
|170.759
|5
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|7
|1:47.119
|0.550
|0.063
|170.658
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|5
|1:47.337
|0.768
|0.218
|170.312
|7
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|7
|1:47.489
|0.920
|0.152
|170.071
|8
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|6
|1:47.511
|0.942
|0.022
|170.036
|9
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|6
|1:47.541
|0.972
|0.030
|169.989
|10
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|6
|1:47.651
|1.082
|0.110
|169.815
|11
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|6
|1:47.671
|1.102
|0.020
|169.783
|12
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|4
|1:47.847
|1.278
|0.176
|169.506
|13
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|6
|1:49.309
|2.740
|1.462
|167.239
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