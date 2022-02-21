تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"
موتو جي بي أخبار

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024

أعلنت دوكاتي تمديد عقدها مع وصيف بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" فرانشيسكو بانيايا حتى نهاية موسم 2024.

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024

تواجد بانيايا في صفوف دوكاتي لكامل مسيرته في "الموتو جي بي" حتى الآن، وذلك بعد توقيعه مع العلامة الإيطالية للقيادة لصالح براماك في 2019، وذلك في بداية العام 2018 وقبل حتى أن يفوز بلقب الموتو2 في ذاك الموسم.

وواجه بانيايا صعوبات في أول موسمين له مع براماك دوكاتي، حيث لم يسجل سوى منصة تتويج وحيدة، لكنه حصل على ترقية إلى صفوف الفريق المصنعي لموسم 2021.

وتمتع الإيطالي بموسم قوي للغاية العام الماضي، إذ سجّل أولى انتصاراته في "الموتو جي بي" من بوابة أراغون بعد معركة حامية مع بطل العالم 6 مرات مارك ماركيز.

بعد ذلك تقدم بانيايا ليحقق 3 انتصارات أخرى ليُكمل الموسم في مركز الوصافة خلف البطل فابيو كوارتارارو دراج ياماها، وليضع نفسه بين المرشحين لحصد لقب 2022.

وقد أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من الشهر الجاري أن بانيايا ودوكاتي يقتربان من إتمام عقد جديد بموسمين، وهو ما تم إعلانه اليوم الاثنين قُبيل الجولة الافتتاحية لموسم 2022 نهاية الأسبوع المُقبل في قطر.

اقرأ أيضاً:

وتعقيبًا على العقد الجديد قال بانيايا: "لطالما كان حلمي أن أكون دراجًا لدوكاتي في الموتو جي بي، لذا أن أكون قادرًا على مواصلة القيادة بألوانها لموسمين إضافيين لهو أمر يجعلني سعيدًا للغاية".

وأضاف: "لقد وجدت بيئة مخلصة في الفريق المصنعي، والآن عليّ فقط التركيز على القيام بعمل جيّد في البطولة".

من جانبه، علّق جيجي دالانيا المدير العام لدوكاتي قائلًا: "نحن سعداء جدًا بتواجد بانيايا معنا لموسمين إضافيين. منذ وصوله إلى دوكاتي في 2019، أظهر بيكو موهبة عظية وقدرة كبيرة على التأقلم بأفضل طريقة مع دراجتنا ضمن كافة الظروف. ومع تلك الميزات، فإننا مقتنعون بأن لديه ما يلزم للمنافسة معنا على اللقب".

هذا ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك العقد الجديد سيرفع من راتب بانيايا من حوالي 800 ألف يورو إلى حوالي 1.5 مليون يورور بدءًا من 2022.

المشاركات
التعليقات
هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"
المقال السابق

هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024

هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

هوندا "تستعرض عضلاتها" مع دراجتها لموسم 2022 في "الموتو جي بي"

موتو جي بي: ياماها تلمح لاهتمام المنافسين بخدمات كوارتارارو لموسم 2023
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ياماها تلمح لاهتمام المنافسين بخدمات كوارتارارو لموسم 2023

كوارتارارو يقود "على الحدود القُصوى" لتسجيل الأزمنة مع دراجة ياماها 2022
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو يقود "على الحدود القُصوى" لتسجيل الأزمنة مع دراجة ياماها 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.