بانيايا يجدد عقده مع دوكاتي في "الموتو جي بي" حتى 2024

تواجد بانيايا في صفوف دوكاتي لكامل مسيرته في "الموتو جي بي" حتى الآن، وذلك بعد توقيعه مع العلامة الإيطالية للقيادة لصالح براماك في 2019، وذلك في بداية العام 2018 وقبل حتى أن يفوز بلقب الموتو2 في ذاك الموسم.

وواجه بانيايا صعوبات في أول موسمين له مع براماك دوكاتي، حيث لم يسجل سوى منصة تتويج وحيدة، لكنه حصل على ترقية إلى صفوف الفريق المصنعي لموسم 2021.

وتمتع الإيطالي بموسم قوي للغاية العام الماضي، إذ سجّل أولى انتصاراته في "الموتو جي بي" من بوابة أراغون بعد معركة حامية مع بطل العالم 6 مرات مارك ماركيز.

بعد ذلك تقدم بانيايا ليحقق 3 انتصارات أخرى ليُكمل الموسم في مركز الوصافة خلف البطل فابيو كوارتارارو دراج ياماها، وليضع نفسه بين المرشحين لحصد لقب 2022.

وقد أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من الشهر الجاري أن بانيايا ودوكاتي يقتربان من إتمام عقد جديد بموسمين، وهو ما تم إعلانه اليوم الاثنين قُبيل الجولة الافتتاحية لموسم 2022 نهاية الأسبوع المُقبل في قطر.

وتعقيبًا على العقد الجديد قال بانيايا: "لطالما كان حلمي أن أكون دراجًا لدوكاتي في الموتو جي بي، لذا أن أكون قادرًا على مواصلة القيادة بألوانها لموسمين إضافيين لهو أمر يجعلني سعيدًا للغاية".

وأضاف: "لقد وجدت بيئة مخلصة في الفريق المصنعي، والآن عليّ فقط التركيز على القيام بعمل جيّد في البطولة".

من جانبه، علّق جيجي دالانيا المدير العام لدوكاتي قائلًا: "نحن سعداء جدًا بتواجد بانيايا معنا لموسمين إضافيين. منذ وصوله إلى دوكاتي في 2019، أظهر بيكو موهبة عظية وقدرة كبيرة على التأقلم بأفضل طريقة مع دراجتنا ضمن كافة الظروف. ومع تلك الميزات، فإننا مقتنعون بأن لديه ما يلزم للمنافسة معنا على اللقب".

هذا ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك العقد الجديد سيرفع من راتب بانيايا من حوالي 800 ألف يورو إلى حوالي 1.5 مليون يورور بدءًا من 2022.