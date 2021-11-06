بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية في التجارب الثالثة
تفوّق فرانشيسكو بانيايا على بطل العالم فابيو كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة من جائزة ألغارف الكبرى للموتو جي بي.
بالرغم من الأجواء المشمسة فإنّ درجات الحرارة كانت منخفضة خلال الحصّة. نتيجة لذلك فإنّ جدول الأزمنة المزدوج بقي على حاله معظم الحصّة منذ تجارب الأمس.
لكنّ جوان مير درّاج سوزوكي كان أوّل من يُحسّن زمنه مُسجّلًا 1:39.586 دقيقة ليتواجد في صدارة الحصّة حينها.
وبالرغم من أنّ الأجواء لم تكن مواتية فإنّ جميع الدرّاجين انتقلوا إلى إطارات "سوفت" للضغط ومحاولة ضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.
وتقدّم كوارتارارو أخيرًا على أفضل أزمنته من تجارب الجمعة مُسجّلًا 1:39.206 دقيقة، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على المركز الأوّل بعد أن تقدّم عليه بانيايا بـ 0.004 ثانية.
وجاءت سلسلة من التحسينات الأخيرة المتأخّرة، لكنّ بانيايا حافظ على الصدارة.
وكان كوارتارارو من بين من حسّنوا زمنهم بشكلٍ طفيف ليُنهي الحصّة على بُعد 0.001 ثانية عن غريمه.
وأكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل على بُعد 0.025 ثانية عن الصدارة، بينما حلّ جاك ميلر رابعًا أمام أليكس ماركيز أفضل درّاجي هوندا.
ووضع فرانكو موربيديللي الدرّاجة الثانية للفريق المصنعيّ لياماها في المركز السادس أمام أليكس رينز وبول إسبارغارو، بينما تواجد لوكا ماريني في المركز تاسع أمام خورخي مارتن الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|18
|1:39.202
|166.641
|338
|2
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|20
|1:39.203
|0.001
|0.001
|166.640
|330
|3
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|16
|1:39.227
|0.025
|0.024
|166.599
|332
|4
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|19
|1:39.362
|0.160
|0.135
|166.373
|343
|5
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:39.375
|0.173
|0.013
|166.351
|336
|6
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|19
|1:39.476
|0.274
|0.101
|166.182
|328
|7
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|20
|1:39.550
|0.348
|0.074
|166.059
|336
|8
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|18
|1:39.552
|0.350
|0.002
|166.055
|338
|9
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|18
|1:39.580
|0.378
|0.028
|166.009
|336
|10
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|19
|1:39.663
|0.461
|0.083
|165.870
|340
|11
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|19
|1:39.668
|0.466
|0.005
|165.862
|337
|12
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|19
|1:39.883
|0.681
|0.215
|165.505
|335
|13
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|18
|1:39.936
|0.734
|0.053
|165.417
|334
|14
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|19
|1:39.995
|0.793
|0.059
|165.320
|339
|15
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|19
|1:40.061
|0.859
|0.066
|165.211
|332
|16
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|17
|1:40.207
|1.005
|0.146
|164.970
|332
|17
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|19
|1:40.213
|1.011
|0.006
|164.960
|335
|18
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|17
|1:40.213
|1.011
|0.000
|164.960
|334
|19
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|20
|1:40.282
|1.080
|0.069
|164.847
|337
|20
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|19
|1:40.364
|1.162
|0.082
|164.712
|334
|21
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|15
|1:40.616
|1.414
|0.252
|164.299
|332
|22
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|18
|1:40.826
|1.624
|0.210
|163.957
|340
كوارتارارو يُواصل تقدّمه على بانيايا في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
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