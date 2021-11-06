بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية في التجارب الثالثة

بالرغم من الأجواء المشمسة فإنّ درجات الحرارة كانت منخفضة خلال الحصّة. نتيجة لذلك فإنّ جدول الأزمنة المزدوج بقي على حاله معظم الحصّة منذ تجارب الأمس.

لكنّ جوان مير درّاج سوزوكي كان أوّل من يُحسّن زمنه مُسجّلًا 1:39.586 دقيقة ليتواجد في صدارة الحصّة حينها.

وبالرغم من أنّ الأجواء لم تكن مواتية فإنّ جميع الدرّاجين انتقلوا إلى إطارات "سوفت" للضغط ومحاولة ضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وتقدّم كوارتارارو أخيرًا على أفضل أزمنته من تجارب الجمعة مُسجّلًا 1:39.206 دقيقة، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على المركز الأوّل بعد أن تقدّم عليه بانيايا بـ 0.004 ثانية.

وجاءت سلسلة من التحسينات الأخيرة المتأخّرة، لكنّ بانيايا حافظ على الصدارة.

وكان كوارتارارو من بين من حسّنوا زمنهم بشكلٍ طفيف ليُنهي الحصّة على بُعد 0.001 ثانية عن غريمه.

وأكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل على بُعد 0.025 ثانية عن الصدارة، بينما حلّ جاك ميلر رابعًا أمام أليكس ماركيز أفضل درّاجي هوندا.

ووضع فرانكو موربيديللي الدرّاجة الثانية للفريق المصنعيّ لياماها في المركز السادس أمام أليكس رينز وبول إسبارغارو، بينما تواجد لوكا ماريني في المركز تاسع أمام خورخي مارتن الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: