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موتو جي بي / جائزة ألغارف الكبرى تقرير التجارب

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية في التجارب الثالثة

تفوّق فرانشيسكو بانيايا على بطل العالم فابيو كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثالثة المتقاربة من جائزة ألغارف الكبرى للموتو جي بي.

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بفارق 0.001 ثانية في التجارب الثالثة

بالرغم من الأجواء المشمسة فإنّ درجات الحرارة كانت منخفضة خلال الحصّة. نتيجة لذلك فإنّ جدول الأزمنة المزدوج بقي على حاله معظم الحصّة منذ تجارب الأمس.

لكنّ جوان مير درّاج سوزوكي كان أوّل من يُحسّن زمنه مُسجّلًا 1:39.586 دقيقة ليتواجد في صدارة الحصّة حينها.

وبالرغم من أنّ الأجواء لم تكن مواتية فإنّ جميع الدرّاجين انتقلوا إلى إطارات "سوفت" للضغط ومحاولة ضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وتقدّم كوارتارارو أخيرًا على أفضل أزمنته من تجارب الجمعة مُسجّلًا 1:39.206 دقيقة، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على المركز الأوّل بعد أن تقدّم عليه بانيايا بـ 0.004 ثانية.

وجاءت سلسلة من التحسينات الأخيرة المتأخّرة، لكنّ بانيايا حافظ على الصدارة.

وكان كوارتارارو من بين من حسّنوا زمنهم بشكلٍ طفيف ليُنهي الحصّة على بُعد 0.001 ثانية عن غريمه.

وأكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل على بُعد 0.025 ثانية عن الصدارة، بينما حلّ جاك ميلر رابعًا أمام أليكس ماركيز أفضل درّاجي هوندا.

ووضع فرانكو موربيديللي الدرّاجة الثانية للفريق المصنعيّ لياماها في المركز السادس أمام أليكس رينز وبول إسبارغارو، بينما تواجد لوكا ماريني في المركز تاسع أمام خورخي مارتن الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:39.202     166.641 338
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:39.203 0.001 0.001 166.640 330
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:39.227 0.025 0.024 166.599 332
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:39.362 0.160 0.135 166.373 343
5 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:39.375 0.173 0.013 166.351 336
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:39.476 0.274 0.101 166.182 328
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:39.550 0.348 0.074 166.059 336
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:39.552 0.350 0.002 166.055 338
9 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:39.580 0.378 0.028 166.009 336
10 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:39.663 0.461 0.083 165.870 340
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:39.668 0.466 0.005 165.862 337
12 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 19 1:39.883 0.681 0.215 165.505 335
13 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 18 1:39.936 0.734 0.053 165.417 334
14 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:39.995 0.793 0.059 165.320 339
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:40.061 0.859 0.066 165.211 332
16 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 17 1:40.207 1.005 0.146 164.970 332
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:40.213 1.011 0.006 164.960 335
18 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:40.213 1.011 0.000 164.960 334
19 6 Germany ستيفان برادل هوندا 20 1:40.282 1.080 0.069 164.847 337
20 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 19 1:40.364 1.162 0.082 164.712 334
21 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 1:40.616 1.414 0.252 164.299 332
22 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:40.826 1.624 0.210 163.957 340
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