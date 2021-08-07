بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

جاءت تحسينات الأزمنة بشكلٍ فوري مع انطلاق الحصّة بالنظر إلى تحسّن الأحوال الجويّة، وحقّق خورخي مارتن ناشئ براماك دوكاتي القفزة الأكبر مبكّرًا.

إذ سجّل الشاب 1:23.834 دقيقة مُحسّنًا زمنه من تجارب الجمعة بأكثر من ثانية.

وبعد مضيّ 10 دقائق، حسّن جميع الدرّاجين – ما عدا الأربعة الأوائل في الجدول المزدوج – أزمنتهم، حيث انتزع مافيريك فينياليس الصدارة بـ 1:23.781 دقيقة,

وبقيت تلك اللفّة ثابتة على مدار الدقائق العشر التالية إلى أن تقدّم عليه حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي في ظلّ استخدامه لجهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة رفقة زميله أليكس رينز.

وتلاه إثر ذلك مارك ماركيز عندما حقّق توقيتًا وقدره 1:23.513 دقيقة، لكن سرعان ما تقدّم عليه فينياليس بفارق 0.038 ثانية.

وواصل الأخير تحسين زمنه إلى أن سجّل دقيقة واحدة و23.375 ثانية.

ومع دخول الحصّة دقائقها الخمس الأخيرة، وجد كوارتارارو نفسه خارج العشرة الأوائل بعد أن عانى متصدّر البطولة مرارًا من صعوبات لإيقاف درّاجته عند المنعطف الثالث، وكان الغضب باديًا عليه.

وكاد كوارتارارو أن يصطدم بزميله فينياليس في إحدى المناسبات، وهو ما تسبّب في غضب الأخير أثناء دخولهما خطّ الحظائر في المراحل الأخيرة من عمر الحصّة.

لكنّ الفرنسي نجح في القفز إلى المركز الثاني مُسجّلًا 1:23.416 دقيقة، قبل أن يتمّ شطب ذلك الزمن لتجاوزه حدود المسار ما تسبّب في إرجاعه إلى المركز الـ 15.

إلّا أنّه واصل ضغطه مُحقّقًا لفّة أخرى بتوقيت 1:23.142 دقيقة وضعته في الصدارة المؤقّتة.

لكنّ بانيايا سحب البساط من تحت قدميه في اللحظات الأخيرة مُسجّلًا 1:23.114 دقيقة ليضمن الصدارة أمام كوارتارارو وفينياليس.

وحلّ مارتن رابعًا ضامنًا حضوره الأوّل في القسم الثاني من التصفيات منذ جولة ألمانيا، بالرغم من أنّه سقط على سرعة بطيئة بشكلٍ مخجل بعد أن أخطأ الكبح عند المنعطف الأوّل.

وأكمل مير ترتيب الخمسة الأوائل لصالح سوزوكي متقدّمًا على يوهان زاركو ومارك ماركيز أفضل درّاجي هوندا، في حين أكمل أليكس إسبارغارو وجاك ميلر وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: