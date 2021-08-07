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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

حقّق الإيطالي فرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ستيريا الكبرى، وفي الوقت الذي كادت أن تقع فيه حادثة بين ثنائيّ ياماها فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس.

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

جاءت تحسينات الأزمنة بشكلٍ فوري مع انطلاق الحصّة بالنظر إلى تحسّن الأحوال الجويّة، وحقّق خورخي مارتن ناشئ براماك دوكاتي القفزة الأكبر مبكّرًا.

إذ سجّل الشاب 1:23.834 دقيقة مُحسّنًا زمنه من تجارب الجمعة بأكثر من ثانية.

وبعد مضيّ 10 دقائق، حسّن جميع الدرّاجين – ما عدا الأربعة الأوائل في الجدول المزدوج – أزمنتهم، حيث انتزع مافيريك فينياليس الصدارة بـ 1:23.781 دقيقة,

وبقيت تلك اللفّة ثابتة على مدار الدقائق العشر التالية إلى أن تقدّم عليه حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي في ظلّ استخدامه لجهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة رفقة زميله أليكس رينز.

وتلاه إثر ذلك مارك ماركيز عندما حقّق توقيتًا وقدره 1:23.513 دقيقة، لكن سرعان ما تقدّم عليه فينياليس بفارق 0.038 ثانية.

وواصل الأخير تحسين زمنه إلى أن سجّل دقيقة واحدة و23.375 ثانية.

ومع دخول الحصّة دقائقها الخمس الأخيرة، وجد كوارتارارو نفسه خارج العشرة الأوائل بعد أن عانى متصدّر البطولة مرارًا من صعوبات لإيقاف درّاجته عند المنعطف الثالث، وكان الغضب باديًا عليه.

وكاد كوارتارارو أن يصطدم بزميله فينياليس في إحدى المناسبات، وهو ما تسبّب في غضب الأخير أثناء دخولهما خطّ الحظائر في المراحل الأخيرة من عمر الحصّة.

لكنّ الفرنسي نجح في القفز إلى المركز الثاني مُسجّلًا 1:23.416 دقيقة، قبل أن يتمّ شطب ذلك الزمن لتجاوزه حدود المسار ما تسبّب في إرجاعه إلى المركز الـ 15.

إلّا أنّه واصل ضغطه مُحقّقًا لفّة أخرى بتوقيت 1:23.142 دقيقة وضعته في الصدارة المؤقّتة.

لكنّ بانيايا سحب البساط من تحت قدميه في اللحظات الأخيرة مُسجّلًا 1:23.114 دقيقة ليضمن الصدارة أمام كوارتارارو وفينياليس.

وحلّ مارتن رابعًا ضامنًا حضوره الأوّل في القسم الثاني من التصفيات منذ جولة ألمانيا، بالرغم من أنّه سقط على سرعة بطيئة بشكلٍ مخجل بعد أن أخطأ الكبح عند المنعطف الأوّل.

وأكمل مير ترتيب الخمسة الأوائل لصالح سوزوكي متقدّمًا على يوهان زاركو ومارك ماركيز أفضل درّاجي هوندا، في حين أكمل أليكس إسبارغارو وجاك ميلر وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23 1:23.114     187.376
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24 1:23.142 0.028 0.028 187.313
3 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 21 1:23.262 0.148 0.120 187.043
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:23.294 0.180 0.032 186.971
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 23 1:23.387 0.273 0.093 186.762
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:23.487 0.373 0.100 186.539
7 93 Spain مارك ماركيز هوندا 21 1:23.513 0.399 0.026 186.481
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:23.594 0.480 0.081 186.300
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 1:23.731 0.617 0.137 185.995
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 1:23.740 0.626 0.009 185.975
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:23.757 0.643 0.017 185.937
12 26 Spain داني بيدروسا كاي تي ام 23 1:23.758 0.644 0.001 185.935
13 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 24 1:23.766 0.652 0.008 185.917
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 1:23.789 0.675 0.023 185.866
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 1:23.799 0.685 0.010 185.844
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:23.935 0.821 0.136 185.543
17 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 21 1:24.159 1.045 0.224 185.049
18 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 21 1:24.342 1.228 0.183 184.648
19 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:24.381 1.267 0.039 184.562
20 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 1:24.384 1.270 0.003 184.556
21 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:24.403 1.289 0.019 184.514
22 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 23 1:24.437 1.323 0.034 184.440
23 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 21 1:24.644 1.530 0.207 183.989
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