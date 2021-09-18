بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

على عكس مجريات الأمس التي أثّرت عليها الأجواء الباردة والأمطار، انطلقت الحصّة الصباحيّة في أجواء مشمسة مثّلت أرضيّة خصبة لمنافسة حامية على المراكز العابرة بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ ذلك لم يمنع تواصل معاناة صاحب الأرض والجمهور فالنتينو روسي الذي سقط على سرعة عالية عند المنعطف الـ 13 بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى.

في الأثناء كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ متواتر، وبشكلٍ لافت فقد واصل مافيريك فينياليس تأديته اللافتة ضمن جولته الثانية مع أبريليا، حيث سجّل 1:32.200 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة أمام بانيايا وكوارتارارو مع انتصاف الحصّة.

وبعد معاناته في الأجواء الممطرة بالأمس، وجد متصدّر البطولة كوارتارارو نفسه في وضعٍ أفضل هذا اليوم، حيث تقدّم إلى الصدارة مع بقاء 11 دقيقة على النهاية وكان أوّل درّاج يكسر حاجز الـ 92 ثانية بتسجيله 1:31.975 دقيقة.

لكنّ دوكاتي لم تبقَ مكتوفة الأيدي، حيث واصل بانيايا أداءه القويّ مُتفوّقًا عليه بـ 0.039 ثانية.

ومع بقاء دقيقتين على النهاية فقد استمرّت معاناة ماركيز عبر تعرّضه لحادث جديد عند المنعطف الـ 14 بعد أن فقد السيطرة على إطاره الأمامي.

وتتابعت الحوادث بشكلٍ غريب إثر ذلك، حيث سقط ثنائيّ تيك 3 كاي تي ام دانيلو بيتروشي وإيكر ليكونا بشكلٍ منفصل.

وبالرغم من المحاولات الأخيرة، إلّا أنّ أغلب الدرّاجين لم يُحسّنوا أزمنتهم، ليضمن بذلك بانيايا صدارة الحصّة أمام كوارتارارو.

وأكّد جاك ميلر قوّة دوكاتي نهاية هذا الأسبوع بتواجده ثالثًا أمام جوان مير درّاج سوزوكي.

وحلّ فينياليس خامسًا لصالح أبريليا مباشرة أمام زميله أليكس إسبارغارو، ليُؤكّدا التقدّم الكبير لأبريليا مع تقدّم هذا الموسم.

وذهب المركز السادس إلى أليكس رينز الذي حلّ أمام يوهان زاركو، بينما كان بول إسبارغارو أفضل درّاجي هوندا في المركز الثامن، في حين أكمل خورخي مارتن وميكيل بيرو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: