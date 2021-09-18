تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى أخبار عاجلة

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

سجّل فرانشيسكو بانيايا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة الجافة ليتفوّق على فابيو كوارتارارو بـ 0.039 ثانية ضمن معركة حامية بين دوكاتي وياماها في مقدّمة الترتيب خلال جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي.

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

على عكس مجريات الأمس التي أثّرت عليها الأجواء الباردة والأمطار، انطلقت الحصّة الصباحيّة في أجواء مشمسة مثّلت أرضيّة خصبة لمنافسة حامية على المراكز العابرة بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّ ذلك لم يمنع تواصل معاناة صاحب الأرض والجمهور فالنتينو روسي الذي سقط على سرعة عالية عند المنعطف الـ 13 بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى.

في الأثناء كانت الأزمنة تتحسّن بشكلٍ متواتر، وبشكلٍ لافت فقد واصل مافيريك فينياليس تأديته اللافتة ضمن جولته الثانية مع أبريليا، حيث سجّل 1:32.200 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة أمام بانيايا وكوارتارارو مع انتصاف الحصّة.

وبعد معاناته في الأجواء الممطرة بالأمس، وجد متصدّر البطولة كوارتارارو نفسه في وضعٍ أفضل هذا اليوم، حيث تقدّم إلى الصدارة مع بقاء 11 دقيقة على النهاية وكان أوّل درّاج يكسر حاجز الـ 92 ثانية بتسجيله 1:31.975 دقيقة.

لكنّ دوكاتي لم تبقَ مكتوفة الأيدي، حيث واصل بانيايا أداءه القويّ مُتفوّقًا عليه بـ 0.039 ثانية.

ومع بقاء دقيقتين على النهاية فقد استمرّت معاناة ماركيز عبر تعرّضه لحادث جديد عند المنعطف الـ 14 بعد أن فقد السيطرة على إطاره الأمامي.

وتتابعت الحوادث بشكلٍ غريب إثر ذلك، حيث سقط ثنائيّ تيك 3 كاي تي ام دانيلو بيتروشي وإيكر ليكونا بشكلٍ منفصل.

وبالرغم من المحاولات الأخيرة، إلّا أنّ أغلب الدرّاجين لم يُحسّنوا أزمنتهم، ليضمن بذلك بانيايا صدارة الحصّة أمام كوارتارارو.

وأكّد جاك ميلر قوّة دوكاتي نهاية هذا الأسبوع بتواجده ثالثًا أمام جوان مير درّاج سوزوكي.

وحلّ فينياليس خامسًا لصالح أبريليا مباشرة أمام زميله أليكس إسبارغارو، ليُؤكّدا التقدّم الكبير لأبريليا مع تقدّم هذا الموسم.

وذهب المركز السادس إلى أليكس رينز الذي حلّ أمام يوهان زاركو، بينما كان بول إسبارغارو أفضل درّاجي هوندا في المركز الثامن، في حين أكمل خورخي مارتن وميكيل بيرو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق

معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:31.936   165.558
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:31.975 0.039 165.488
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:32.089 0.153 165.283
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 23 1:32.136 0.200 165.199
5 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 21 1:32.200 0.264 165.084
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 1:32.324 0.388 164.862
7 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:32.364 0.428 164.791
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:32.416 0.480 164.698
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:32.427 0.491 164.679
10 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 15 1:32.432 0.496 164.670
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:32.247 0.311 165.000
12 6 Germany ستيفان برادل هوندا 17 1:32.550 0.614 164.460
13 93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 1:32.637 0.701 164.305
14 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:32.644 0.708 164.293
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:32.807 0.871 164.004
16 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:32.307 0.371 164.893
17 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:33.032 1.096 163.608
18 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 1:33.041 1.105 163.592
19 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 17 1:33.053 1.117 163.571
20 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1:33.060 1.124 163.558
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 19 1:33.074 1.138 163.534
22 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:33.120 1.184 163.453
23 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:33.060 1.124 163.558
24 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 19 1:33.325 1.389 163.094
المشاركات
التعليقات
ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

المقال السابق

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

20 س
2
فورمولا 1

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا"

2 س
3
فورمولا 1

ماسي: لا يمكن المقارنة بين حادثتي سيلفرستون ومونزا

2 س
4
فورمولا 1

ألونسو: ألبين أفضل فرق الوسط بالرغم من عدم امتلاكه السيارة الأسرع

1 س
5
موتو جي بي

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

8 دقيقة
أحدث الأخبار
بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو
موتو جي بي

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

15 س
فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
موتو جي بي

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

17 س
دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

17 س
كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو
موتو جي بي

كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو

17 س
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف يدمّر فيرشتابن معركته على اللقب في مواجهة هاميلتون؟

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا"

ماسي: لا يمكن المقارنة بين حادثتي سيلفرستون ومونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي: لا يمكن المقارنة بين حادثتي سيلفرستون ومونزا

ألونسو: ألبين أفضل فرق الوسط بالرغم من عدم امتلاكه السيارة الأسرع
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: ألبين أفضل فرق الوسط بالرغم من عدم امتلاكه السيارة الأسرع

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

أحدث الأخبار

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يتفوّق على كوارتارارو بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة في ميزانو

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز "يحتاج للأمطار" للحدّ من الحصص الجافة على حلبة ميزانو المتطلّبة جسديًا

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

فريق سيبانغ ريسينغ يتحوّل إلى "آر ان اف ريسينغ" في الموتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.