بانيايا يتفوّق على غريمه كوارتارارو بـ 0.076 وينطلق أوّلًا في ساكسنرينغ

قفز بانيايا إلى الصدارة سريعًا مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بتسجيله 1:20.098 دقيقة، وذلك في ظلّ سيطرة دوكاتي على المراكز الثلاثة الأولى في تلك المرحلة، وهو ما أشار إلى وجود المزيد من الأداء الإضافي في جعبته بالنظر إلى الزمن القياسي الذي سجّله هذا الصباح.

وعاد الإيطالي مبكّرًا وتمكّن من تقديم لفّتين سريعتين وتمكّن أخيرًا من كسر حاجز الـ 80 ثانية مجدّدًا ليُسجّل 1:19.931 دقيقة وأجرى تغييرًا آخر إثر ذلك لإطاراته للسعي وراء محاولة ختاميّة أخيرة، لكنّه لم يتمكّن من الوصول إلى خطّ البداية والنهاية قبل نهاية الحصّة.

وتمكّن فابيو كوارتارارو من القفز إلى المركز الثاني بفارق 0.076 ثانية على متن درّاجة ياماها، في حين تبخّرت فرص الجميع إثر ذلك بعد سقوط تاكاكي ناكاغامي لحادث في اللحظات الأخيرة ما أدّى إلى رفع الأعلام الصفراء.

وسينطلق يوهان زاركو من آخر مراكز الصفّ الأوّل بتأهّله ثالثًا أمام أليكس إسبارغارو.

أمّا العابر من القسم الأوّل فابيو دي جيانانطونيو فقد تمكّن من التأهّل خامسًا أمام جاك ميلر الذي عانى بشكلٍ غريب في هذه التصفيات مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبدوره تواجد لوكا ماريني في المركز السابع أمام خورخي مارتن الذي كان آخر السائقين ضمن مجال ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز التاسع إلى مافيريك فينياليس، بينما أكمل ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.