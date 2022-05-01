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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير السباق

بانيايا يتحكّم في السباق أمام كوارتارارو ويفوز في خيريز

أحرز فرانشيسكو بانيايا انتصاره الأوّل في هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي بعد معاناته في الجولات الماضية، وذلك بعد أن بسط سيطرة مطلقةً على جميع لفّات السباق أمام غريمه اللدود فابيو كوارتارارو.

بانيايا يتحكّم في السباق أمام كوارتارارو ويفوز في خيريز

قدّم ثنائيّ الصدارة بانيايا وكوارتارارو انطلاقتين قويّتين ليبتعدا قليلًا أمام جاك ميلر الذي قفز بشكلٍ مثيرٍ إلى المركز الثالث بالوصول إلى المنعطف الأوّل.

أمّا مارك ماركيز فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا هو الآخر ليُصبح رابعًا بنهاية اللفّة الثانية.

وشرع بانيايا وكوارتارارو في الابتعاد سريعًا إثر ذلك، بينما احتدمت المعركة على المركز الثالث بين ميلر وماركيز وأليكس إسبارغارو.

وبدأت الحوادث إثر ذلك، فبعد أن سقط ستيفان برادل في اللفّة الأولى، عاد درّاج اختبارات هوندا للسقوط مجدّدًا والانسحاب من السباق، وكذلك الحال مع يوهان زاركو مع الاقتراب من منتصف السباق.

ومع بقاء 13 لفّة على النهاية فقد بدأ ماركيز بالضغط بقوّة على ميلر ضمن المعركة على المركز الثالث.

وبعد ضغطٍ امتدّ لسبع لفّات، استغلّ ماركيز خطأً طفيفًا من ميلر لينتزع منه المركز الثالث، وانطلقت الإثارة أكثر إثر ذلك بعد أن أقدم بول إسبارغارو على تجاوز ميلر ووقع احتكاكٌ طفيفٌ بينهما، وتزامن ذلك مع دخول ماركيز المنعطف الأخير بشكلٍ واسع وكاد أن يقع لولا أنّه رفع درّاجته بعد أن احتكت رجله بالأسفلت، ليتجاوزه إسبارغارو هو الآخر كاسبًا مركزين في منعطفٍ واحد.

أمّا في الأمام وبعد أن وسّع بانيايا الفارق قليلًا مع كوارتارارو، عاد الأخير لتقليص الفارق تدريجيًا مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية.

لكنّ درّاج دوكاتي صمد وتمكّن من عبور خطّ النهاية أوّلًا ضامنًا فوزه الأوّل هذا الموسم بفارق 0.276 ثانية، وذلك في ظلّ تمتّعهما بأفضليّة 10 ثوانٍ عن بقيّة ملاحقيهما.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى أليكس إسبارغارو، في حين نجح ماركيز في الإطاحة بميلر في اللفّة الأخيرة ليظفر بالمركز الرابع.

وحلّ جوان مير سادسًا لصالح سوزوكي متقدّمًا على تاكاكي ناكاغامي، في ظلّ وجود فجوة إضافيّة بين الأخير وإينيا باستيانيني صاحب المركز الثامن.

وواصل الناشئ ماركو بيزيكي نتائجه المثيرة بحلوله تاسعًا أمام براد بيندر درّاج كاي تي ام.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25    
2   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 0.285 0.285
3   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 10.977 10.692
4   93 Spain مارك ماركيز هوندا 25 12.676 1.699
5   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 12.957 0.281
6   36 Spain جوان مير سوزوكي 25 13.934 0.977
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 14.929 0.995
8   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 25 18.436 3.507
9   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 25 18.830 0.394
10   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 25 20.056 1.226
11   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 25 20.856 0.800
12   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25 23.131 2.275
13   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 25 25.306 2.175
14   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 25 27.358 2.052
15   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 25 27.519 0.161
16   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 25 29.278 1.759
17   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 25 35.204 5.926
18   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 25 35.361 0.157
19   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 38.922 3.561
20   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 25 43.378 4.456
21   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 25 44.299 0.921
22   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 25 1:07.681 23.382
  انسحب 6 Germany ستيفان برادل هوندا 10    
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 9    
  انسحب 40 South Africa دارين بيندر ياماها 5    
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موتو جي بي: بانيايا يُسجّل لفّة العمر ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في خيريز
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