بانيايا يتحكّم في السباق أمام كوارتارارو ويفوز في خيريز

قدّم ثنائيّ الصدارة بانيايا وكوارتارارو انطلاقتين قويّتين ليبتعدا قليلًا أمام جاك ميلر الذي قفز بشكلٍ مثيرٍ إلى المركز الثالث بالوصول إلى المنعطف الأوّل.

أمّا مارك ماركيز فقد حقّق تقدّمًا جيّدًا هو الآخر ليُصبح رابعًا بنهاية اللفّة الثانية.

وشرع بانيايا وكوارتارارو في الابتعاد سريعًا إثر ذلك، بينما احتدمت المعركة على المركز الثالث بين ميلر وماركيز وأليكس إسبارغارو.

وبدأت الحوادث إثر ذلك، فبعد أن سقط ستيفان برادل في اللفّة الأولى، عاد درّاج اختبارات هوندا للسقوط مجدّدًا والانسحاب من السباق، وكذلك الحال مع يوهان زاركو مع الاقتراب من منتصف السباق.

ومع بقاء 13 لفّة على النهاية فقد بدأ ماركيز بالضغط بقوّة على ميلر ضمن المعركة على المركز الثالث.

وبعد ضغطٍ امتدّ لسبع لفّات، استغلّ ماركيز خطأً طفيفًا من ميلر لينتزع منه المركز الثالث، وانطلقت الإثارة أكثر إثر ذلك بعد أن أقدم بول إسبارغارو على تجاوز ميلر ووقع احتكاكٌ طفيفٌ بينهما، وتزامن ذلك مع دخول ماركيز المنعطف الأخير بشكلٍ واسع وكاد أن يقع لولا أنّه رفع درّاجته بعد أن احتكت رجله بالأسفلت، ليتجاوزه إسبارغارو هو الآخر كاسبًا مركزين في منعطفٍ واحد.

أمّا في الأمام وبعد أن وسّع بانيايا الفارق قليلًا مع كوارتارارو، عاد الأخير لتقليص الفارق تدريجيًا مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية.

لكنّ درّاج دوكاتي صمد وتمكّن من عبور خطّ النهاية أوّلًا ضامنًا فوزه الأوّل هذا الموسم بفارق 0.276 ثانية، وذلك في ظلّ تمتّعهما بأفضليّة 10 ثوانٍ عن بقيّة ملاحقيهما.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى أليكس إسبارغارو، في حين نجح ماركيز في الإطاحة بميلر في اللفّة الأخيرة ليظفر بالمركز الرابع.

وحلّ جوان مير سادسًا لصالح سوزوكي متقدّمًا على تاكاكي ناكاغامي، في ظلّ وجود فجوة إضافيّة بين الأخير وإينيا باستيانيني صاحب المركز الثامن.

وواصل الناشئ ماركو بيزيكي نتائجه المثيرة بحلوله تاسعًا أمام براد بيندر درّاج كاي تي ام.

نتيجة السباق: