بانيايا يُباغت الجميع ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في ميزانو
سجّل فرانشيسكو بانيايا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم على غريميه مارك ماركيز وخورخي مارتن.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
بعد أن حلّ ثانيًا بفارقٍ طفيفٍ للغاية في الحصّة الأولى منتشيًا بعودته إلى سكّ الانتصارات نهاية الأسبوع الماضي في أراغون، افتتح مارك ماركيز الحصّة الثانية بقوّة بعد أن حقّق الزمن الأسرع في الدقائق الأولى.
لكنّ النجم الصاعد بيدرو أكوستا تمكّن من التقدّم على زمن ماركيز مع اقتراب الحصّة من منتصفها، حيث سجّل 1:31.301 دقيقة في تلك المرحلة.
وكان العديد من الدرّاجين يعملون على محاكاة مسافات طويلة واختبار مدى عمر الإطارات، وبدا يتّضح أنّ إطار "سوفت" الخلفي قد يكون خيارًا في السباق بالنظر إلى أنّ مارتن أكمل 15 لفّة عليه وكان قادرًا على تسجيل أزمنة تنافسيّة عليه حينها.
ومع دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة فقد وضع معظم الدرّاجين إطارات جديدة وانطلقوا في تسجيل أزمنة ناريّة.
واستعاد مارك ماركيز صدارته مُسجّلًا 1:31.034 دقيقة، بينما تعرّض أكوستا لحادث في المنعطف الثامن، قبل أن يتمكّن من رفع درّاجته وإعادة تشغيلها، لكنّ ذلك أضاع منه وقتًا ثمينًا.
بالتوازي مع ذلك تقدّم مارتن إلى الصدارة بفارقٍ طفيفٍ مجدّدًا على ماركيز مُسجّلًا 1:30.966 دقيقة.
وبالدخول إلى اللحظات الختاميّة الحاسمة، قدّم بانيايا لفة صاروخيّة قفز بها بشكلٍ مفاجئ إلى الصدارة وذلك بعد أن سجّل دقيقة واحدة 30.685 ثانية.
لكنّ العديد من الدرّاجين خسروا محاولاتهم الأخيرة بسبب تعرّض جاك ميلر لحادث غريب في بداية لفّته بعد أن انزلق قسم درّاجته الخلفي بشكلٍ غير اعتيادي.
وأكمل بانيايا بذلك الحصّة في الصدارة أمام مارك ماركيز الذي حصل على محاولة ختاميّة تواجد على إثرها على بُعد 0.185 ثانية، بينما حلّ مارتن ثالثًا.
وقفز فرانكو موربيديللي إلى المركز الرابع عبر لفّة أخيرة ناريّة، ليتقدّم بعُشرٍ من الثانية عن إينيا باستيانيني.
أمّا أكوستا فقد انتهى به المطاف سادسًا أمام ماركو بيزيكي ومافيريك فينياليس.
وبشكلٍ مفاجئ ونادرٍ هذا الموسم، نجح فابيو كوارتارارو في وضع درّاجة ياماها ضمن العشرة الأوائل وضمان عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات، بينما كان زمن ميلر السابق كافيًا للإبقاء عليه عاشرًا.
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|23
|
1:30.685
|167.842
|2
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|27
|
+0.185
1:30.870
|0.185
|167.500
|3
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|27
|
+0.281
1:30.966
|0.096
|167.324
|4
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|25
|
+0.282
1:30.967
|0.001
|167.322
|5
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|23
|
+0.382
1:31.067
|0.100
|167.138
|6
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|24
|
+0.518
1:31.203
|0.136
|166.889
|7
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|27
|
+0.544
1:31.229
|0.026
|166.841
|8
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|27
|
+0.616
1:31.301
|0.072
|166.710
|9
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|30
|
+0.628
1:31.313
|0.012
|166.688
|10
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|27
|
+0.635
1:31.320
|0.007
|166.675
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|23
|
+0.737
1:31.422
|0.102
|166.489
|12
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|20
|
+0.748
1:31.433
|0.011
|166.469
|13
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|كاي تي ام
|19
|
+0.749
1:31.434
|0.001
|166.467
|14
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|25
|
+1.039
1:31.724
|0.290
|165.941
|15
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|24
|
+1.050
1:31.735
|0.011
|165.921
|16
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|22
|
+1.094
1:31.779
|0.044
|165.841
|17
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|ياماها
|24
|
+1.201
1:31.886
|0.107
|165.648
|18
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|25
|
+1.223
1:31.908
|0.022
|165.609
|19
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|23
|
+1.276
1:31.961
|0.053
|165.513
|20
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|25
|
+1.523
1:32.208
|0.247
|165.070
|21
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|20
|
+1.542
1:32.227
|0.019
|165.036
|22
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|24
|
+1.703
1:32.388
|0.161
|164.748
|23
| س. برادل فريق اختبارات هوندا
|6
|هوندا
|20
|
+3.131
1:33.816
|1.428
|162.240
|24
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|0
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
تحليل: هل توصّلت ريد بُل إلى مصدر مشاكل سيارتها "آر.بي20"
بانيايا يُباغت الجميع ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في ميزانو
جوردان: نوريس "لن ينسى أبداً" هزيمته من بياستري في سباق مونزا
بينوتو سيستلم المسؤوليات في ساوبر حتى وصول ويتلي
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات