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موتو جي بي جائزة سان مارينو الكبرى

بانيايا يُباغت الجميع ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في ميزانو

سجّل فرانشيسكو بانيايا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم على غريميه مارك ماركيز وخورخي مارتن.

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فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بعد أن حلّ ثانيًا بفارقٍ طفيفٍ للغاية في الحصّة الأولى منتشيًا بعودته إلى سكّ الانتصارات نهاية الأسبوع الماضي في أراغون، افتتح مارك ماركيز الحصّة الثانية بقوّة بعد أن حقّق الزمن الأسرع في الدقائق الأولى.

لكنّ النجم الصاعد بيدرو أكوستا تمكّن من التقدّم على زمن ماركيز مع اقتراب الحصّة من منتصفها، حيث سجّل 1:31.301 دقيقة في تلك المرحلة.

وكان العديد من الدرّاجين يعملون على محاكاة مسافات طويلة واختبار مدى عمر الإطارات، وبدا يتّضح أنّ إطار "سوفت" الخلفي قد يكون خيارًا في السباق بالنظر إلى أنّ مارتن أكمل 15 لفّة عليه وكان قادرًا على تسجيل أزمنة تنافسيّة عليه حينها.

ومع دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة فقد وضع معظم الدرّاجين إطارات جديدة وانطلقوا في تسجيل أزمنة ناريّة.

واستعاد مارك ماركيز صدارته مُسجّلًا 1:31.034 دقيقة، بينما تعرّض أكوستا لحادث في المنعطف الثامن، قبل أن يتمكّن من رفع درّاجته وإعادة تشغيلها، لكنّ ذلك أضاع منه وقتًا ثمينًا.

بالتوازي مع ذلك تقدّم مارتن إلى الصدارة بفارقٍ طفيفٍ مجدّدًا على ماركيز مُسجّلًا 1:30.966 دقيقة.

وبالدخول إلى اللحظات الختاميّة الحاسمة، قدّم بانيايا لفة صاروخيّة قفز بها بشكلٍ مفاجئ إلى الصدارة وذلك بعد أن سجّل دقيقة واحدة 30.685 ثانية.

لكنّ العديد من الدرّاجين خسروا محاولاتهم الأخيرة بسبب تعرّض جاك ميلر لحادث غريب في بداية لفّته بعد أن انزلق قسم درّاجته الخلفي بشكلٍ غير اعتيادي.

وأكمل بانيايا بذلك الحصّة في الصدارة أمام مارك ماركيز الذي حصل على محاولة ختاميّة تواجد على إثرها على بُعد 0.185 ثانية، بينما حلّ مارتن ثالثًا.

وقفز فرانكو موربيديللي إلى المركز الرابع عبر لفّة أخيرة ناريّة، ليتقدّم بعُشرٍ من الثانية عن إينيا باستيانيني.

أمّا أكوستا فقد انتهى به المطاف سادسًا أمام ماركو بيزيكي ومافيريك فينياليس.

وبشكلٍ مفاجئ ونادرٍ هذا الموسم، نجح فابيو كوارتارارو في وضع درّاجة ياماها ضمن العشرة الأوائل وضمان عبوره المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات، بينما كان زمن ميلر السابق كافيًا للإبقاء عليه عاشرًا.

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 23

1:30.685

   167.842
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 27

+0.185

1:30.870

 0.185 167.500
3 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 27

+0.281

1:30.966

 0.096 167.324
4 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 25

+0.282

1:30.967

 0.001 167.322
5 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 23

+0.382

1:31.067

 0.100 167.138
6 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 24

+0.518

1:31.203

 0.136 166.889
7 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 27

+0.544

1:31.229

 0.026 166.841
8 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 27

+0.616

1:31.301

 0.072 166.710
9 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 30

+0.628

1:31.313

 0.012 166.688
10 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 27

+0.635

1:31.320

 0.007 166.675
11 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 23

+0.737

1:31.422

 0.102 166.489
12 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 20

+0.748

1:31.433

 0.011 166.469
13 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 كاي تي ام 19

+0.749

1:31.434

 0.001 166.467
14 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 25

+1.039

1:31.724

 0.290 165.941
15 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 24

+1.050

1:31.735

 0.011 165.921
16 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 22

+1.094

1:31.779

 0.044 165.841
17 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 24

+1.201

1:31.886

 0.107 165.648
18 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 25

+1.223

1:31.908

 0.022 165.609
19 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 23

+1.276

1:31.961

 0.053 165.513
20 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 25

+1.523

1:32.208

 0.247 165.070
21 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 20

+1.542

1:32.227

 0.019 165.036
22 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 24

+1.703

1:32.388

 0.161 164.748
23 س. برادل فريق اختبارات هوندا
 		6 هوندا 20

+3.131

1:33.816

 1.428 162.240
24 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 0

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