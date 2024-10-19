بانيايا منزعجٌ كون دوكاتي أصبحت "أسوأ" في سباق أستراليا القصير
تأثّرت آمال حامل اللقب في تحقيق لقبه الثالث على التوالي بعد أن بعثرت رياح فيليب آيلاند إعدادات درّاجة دوكاتي اليوم السبت.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
عبّر فرانشيسكو بانيايا عن انزعاجه حيال تغييرات الإعدادات التي جعلت المشاكل الحاليّة لدرّاجة "جي بي 24" أسوأ على حلبة فيليب آيلاند اليوم السبت.
وبالرغم من أنّ بانيايا تواجد في المركز الثاني في المراحل الأولى من السباق، فإنّه تراجع بعد ذلك ليعبر خطّ النهاية رابعًا ويخسر بعض النقاط الثمينة لصالخ خورخي مارتن ضمن معركتهما على اللقب.
وكان بانيايا راضيًا عن درّاجته في مجريات الجمعة، لكنّ الوضع انقلب رأسًا على عقب يوم السبت، حيث انخفضت درجات الحرارة وازدادت سرعة الرياح في التصفيات والسباق القصير.
وقال بانيايا أنّ الرياح كانت العامل الرئيسي اليوم السبت، حيث اقتصر على المركز الخامس في التصفيات.
وقال الإيطالي: "كانت التغييرات التي أدخلناها على الدرّاجة بالأمس، والتي عملت بشكلٍ جيّد، لم تكن مناسبة مع الرياح اليوم".
وأضاف: "حاولت إدارة الوضع وحاولت تحسين الشعور الذي حظيت به صباح اليوم".
وتابع: "كان هناك تأثير الشراع بالخروج من المنعطفات السريعة وهو ما مثّل المشكلة الكبرى. شعرت كما لو أنّ الرياح كانت تدفعني كثيرًا واستمرّ فقداني السيطرة على المقدّمة في المنعطفات السريعة".
وأردف: "حاولت إجراء تغيير في التصفيات من أجل الحصول على المزيد من الثبات، لكنّ ذلك لم ينجح بتاتًا. لذا اختبرت شيئًا ما للسباق، لكن الجوانب التي كانت جيّدة أصبحت أسوأ، وما كان سيّئًا بقي على حاله. لذا لم نُحقّق أيّ خطوة إلى الأمام وازداد الوضع سوءًا عمّا كان عليه هذا الصباح".
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