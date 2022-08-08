بانيايا ممتنٌ للنصيحة التي تلقاها من الأسطورتين روسي وستون في سيلفرستون

كان الإيطالي في المركز الـ 11 يوم الجمعة، وتحسّن بشكلٍ طفيف صباح السبت ليحلّ سابعًا في التجارب الحرّة الثالثة قبل أن يتأهّل خامسًا.

وبعد معاناته مع الإطارات على هذه الحلبة الصعبة، استشار الإيطالي مواطنه ومعلّمه روسي وكذلك ستون حول كيفيّة خوض تحدي سباق سيلفرستون بعد فوز كلٍ منهما به سابقًا.

وقال درّاج دوكاتي أنّ روسي ساعده على "فهم درجات حرارة الإطارات، وهو ما ساعده كثيرًا"، بينما نصحه ستونر بكيفيّة الحصول على أفضل تماسكٍ بالخروج من المنعطفات.

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وقال في هذا الصدد: "تحدّثت كثيرًا مع فالنتينو نهاية هذا الأسبوع. أخبرني بالكثير لفهم الوضع بشكلٍ أفضل، لأنّني كنت أواجه المتاعب نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "ليس أمرًا سهلًا من منظوره لأنّه في بيته ويُشاهد شاشة التلفاز، لكنّه ساعدني على فهم الإطارات وحرارتها، ساعدني كثيرًا".

وأكمل: "بالنسبة لكايسي فقد سألته إن كان قد فعل شيئًا مختلفًا في الماضي على هذه الحلبة ليُصبح أكثر تنافسيّة".

وأردف: "بعث لي برسالة هذا الصباح وحاولت القيام بالأمور بشكلٍ مشابهٍ لما كان يفعله وكان الوضع جيّدًا، ربّما ليس مناسبًا مع الإطارات التي لدينا الآن".

وواصل شرحه بالقول: "أنا ممتنٌ لكلّ من هم حولي ومتاحون لمساعدتي".

وعندما سُئل أكثر عمّا قاله ستونر، قال بانيايا: "كان رائعًا على صعيد إيجاد التماسك بالخروج من المنعطفات، وذلك ما اقترحه عليّ اليوم. حاولت الانتظار أكثر قبل الضغط على عتلة الوقود، وهو ما كان أفضل".