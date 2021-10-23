بانيايا: معاناة كوارتارارو لن تُؤثّر على مقاربتي لسباق ميزانو

في حال تفوّق كوارتارارو على بانيايا بثلاث نقاط في سباق الأحد فسيُتوّج درّاج ياماها بطلًا لموسم 2021.

لكنّه سجّل أسوأ مركز انطلاقٍ له في الموتو جي بي على إثر إلغاء لفّته في القسم الأوّل لخرقه قوانين العلم الأصفر، وذلك في الوقت الذي عبر فيه بانيايا إلى القسم الثاني وحقّق قطب الانطلاق الأوّل الرابع على التوالي.

وقال بانيايا حيال السباق: "أحتاج للضغط لو انطلق ثانيًا وكذلك الحال حتّى مع انطلاقه من المركز الـ 15، لأنّ ذلك الاحتمال الوحيد لترك فرصة الفوز باللقب ممكنة".

وأضاف: "سيبقى الهدف هو ذاته حتّى لو انطلق فابيو في مركزٍ متقدّم أكثر".

وكان بانيايا قد سيطرة على مجريات التصفيات، لكنّه اعترف بأنّه لم يعتقد بأنّ زمنه كان كفيلًا بمنحه قطب الانطلاق الأوّل.

وقال في هذا الصدد: "لم أتمكّن من التواجد ضمن العشرة الأوائل بعد التجارب الثالثة. لكن ربّما كان من الجيّد التواجد في القسم الأوّل في تلك الظروف كون شعوري كان رائعًا في التجارب الرابعة وكنت أقدّم لفّات ثابتة".

وأضاف: "حاولت القيادة بشكلٍ جيّد في القسم الأوّل وكانت الثقة تُصبح أفضل مع كلّ لفّة. وفي القسم الثاني فقد حاولت تسجيل زمن جيّد. لم أعتقد بأنّه كافٍ لأنّني عانيت أكثر خلال محاولتي الثانية".