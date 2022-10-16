بانيايا "لن يفكر" في إمكانية حسمه لقب "الموتو جي بي" في ماليزيا

يتصدّر الإيطالي حاليًا الترتيب العام للبطولة للمرة الأولى في مسيرته بفارق 14 نقطة بعدما حلّ ثالثًا اليوم على حلبة فيليب آيلاند ليستفيد أكثر من السباق الكارثي لمنافسيه على اللقب.

حيث تعرض غريمه على اللقب والمتصدر السابق للبطولة فابيو كوارتارارو لحادثة وانسحب من السباق، بينما اكتفى أليكس إسبارغارو بالمركز التاسع ليتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 27 نقطة.

وبوسع بانيايا حسم اللقب في سيبانغ الأسبوع المُقبل إذا ما تقدم أمام كوارتارارو بـ 11 نقطة، لكنه أصرّ على أنه لن يتوجه إلى جولة ماليزيا وهو يفكر حيال إمكانية الفوز باللقب هناك.

فقال عن سباق ماليزيا: "ستكون جولة مهمة للغاية بكل تأكيد. لكنني سأحاول فقط القيام بما أقوم به منذ العطلة الصيفية".

وأضاف: "سأتعامل مع كل حصة على حدة، وأحاول تقديم أداء جيد وأن أكون جاهزًا للسباق، ومن ثم سنرى إذا ما سيكون ممكنًا أن يحصل التتويج هناك".

وتابع: "سأحاول التعامل بذكاء مع الوضع وأن أهتم بكل شيء كونه سيكون من المهم أن نكمل السباق ونتواجد في الأمام".

وأكمل: "وبصراحة، لو بدأت التفكير حيال اللقب والتوتر المصاحب لذلك، فسأضع على كاهلي ضغطًا إضافيًا. لذلك لن أفكر حيال ذلك الأمر. سأحاول أن أكون هادئًا وأن أخوض نهاية الأسبوع مثل المعتاد".