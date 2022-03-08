بانيايا "لن يعمل على الدرّاجة مجدّدًا" بعد كارثة سباق قطر

دخل الفائز بأربعة سباقات في الموتو جي بي الموسم الجديد كأحد أبرز المرشّحين للمنافسة على البطولة بعد حلوله وصيفًا في 2021، وذلك بعد أن أشار في تجارب خيريز في نوفمبر الماضي أنّ دوكاتي حسّنت بالفعل "درّاجة مثاليّة".

لكنّ التجارب الشتويّة كانت صعبة، وذلك على إثر المشاكل التي تسبّب بها محرّك 2022 على صعيد توفيره العدائيّ للطاقة، وهو ما دفعه هو وزميله جاك ميلر لاستخدام نسخة هجينة من المحرّك بين نسختي 2021 و2022 لهذا الموسم الجديد.

وعانى بانيايا في التصفيات ليتأهّل تاسعًا قبل أن يتراجع إلى المركز الـ 14 في اللفّة الافتتاحيّة، إلى أن انتهى سباقه في اللفّة الـ 12 إثر حادث مع خورخي مارتن درّاج براماك، في الوقت الذي توجّه فيه إنيا باستيانيني درّاج غريسيني لتحقيق الفوز بالسباق على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي.

وأكد درّاج دوكاتي أنّه عانى للحصول على الشعر الذي تمتّع به بمقدّمة الدرّاجة في 2021 ضمن عطلة نهاية أسبوع قطر، ويعتقد بأنّه لم يركّز بما فيه الكفاية على أسلوب قيادته لدرّاجة "جي.بي22".

وقال الإيطالي: "إنّه وضعٌ غريب بعض الشيء، لأنّني عملت كثيرًا من جانبي. أكملنا عملنا في التجارب الثالثة وذلك ليس ممكنًا بالنسبة لي، ليس رائعًا. استعدت شعوري في التجارب الرابعة، لكن فقط لأنّنا غيّرنا قرارنا واستعدت الشعور على الدرّاجة".

وأكمل: "لم نلمس الدرّاجة منذ ذلك الوقت حتّى صباح الأحد عندما قدت وكنت خامسًا، ولم أكن جاهزًا للسباق لأنّني كنت أسرع قليلًا لكنّ الأنظمة الإلكترونيّة والإعدادات على الدرّاجة لم تكن جيّدة على صعيد تماسك سطح المسار".

وأردف: "لذا تعيّن علينا فعل شيء ما للسباق، لكنّنا كنّا متأخّرين. بالنظر إلى وتيرتنا يوم السبت، وما كنّا نُقدّمه في السباق فقد كان ذلك جيّدًا، لأنّني كنت أتعافى وكنت سريعًا. ليس مثل المتصدّرين، من الواضح أنّ الدرّاجة التي كانت تفوز بالسباقات الأخيرة العام الماضي فازت اليوم".

وواصل شرحه بالقول: "كان إنيا يضع الوقود في الدرّاجة ويقود منذ اليوم الأوّل في التجارب، بينما كنّا نركّز كثيرًا على التطوير. لن ألمس الدرّاجة مجدّدًا من جانبي من تلك الناحية وسأقود فحسب".