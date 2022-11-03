بانيايا لا يشعر بالارتياح رغم أفضليّة نقاطه بالدخول إلى الجولة الختاميّة في فالنسيا

قال درّاج دوكاتي أنّه لا تزال هناك إمكانيّة لفابيو كوارتارارو لتحقيق اللقب ضمن جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالرغم من حاجة الفرنسي للفوز بالسباق للتمتّع بأيّ فرصة.

وكان بانيايا قد فاز بالسباق الماضي في ماليزيا، بينما تعافى كوارتارارو من المركز الـ 12 ليحلّ ثالثًا ما أبقى المعركة على اللقب مستمرّة حتّى الجولة الأخيرة للمرّة الخامسة فقط في حقبة الموتو جي بي.

وعندما سُئل إن كان يشعر بالمزيد من الارتياح بعد سباق سنغافورة عالي الضغط، قال درّاج دوكاتي: "كلّا، بكلّ صدق. لا تزال هناك إمكانيّة، وعلينا مواصلة الضغط".

وأضاف: "بالتأكيد سيكون من المهمّ أن نكون أذكياء نهاية هذا الأسبوع، لأنّه صحيحٌ أنّنا في موقعٍ أفضل بالمقارنة مع فابيو، لكن علينا إنهاء المهمّة".

وأكمل: "لذا علينا التحلي بأقصى مستويات التركيز، أحاول الحفاظ على تركيزي نهاية هذا الأسبوع مثلما هو الحال دائمًا، ومحاولة تحقيق أفضل مركزٍ ممكن".

وكان بانيايا قد فاز بسباق فالنسيا العام الماضي، بينما ضمن خورخي مارتن وجاك ميلر منصّة تتويج خالصة تاريخيّة لدوكاتي حينها.

واعترف بانيايا بأنّ الحلبة تتناسب مع درّاجة الصانع الإيطالي، لكنّه أصرّ على أنّ الموتو جي بي "عالم المفاجآت" وسيهدف للعمل مع فريقه مثل الدوام.

كما سيحظى بانيايا بدعم بطل العالم تسع مرّات ومعلّمه في أكاديميّة "في.آر46" فالنتينو روسي الذي سيكون حاضرًا في البادوك نهاية هذا الأسبوع.