بانيايا لا يشعر بأنّه الدرّاج رقم 2 في دوكاتي

غيّرت دوكاتي تشكيلتها للفريق المصنعيّ بشكلٍ كامل، عبر جلب ثنائيّ براماك السابق ميلر وبانيايا لتعويض المُغادرين أندريا دوفيزيوزو ودانيلو بيتروشي.

وأكمل ميلر التجارب الشتويّة بالزمن الأسرع مُحقّقًا توقيتًا قياسيًا غير رسمي لحلبة لوسيل، بينما كان بانيايا بطل الموتو 2 موسم 2018 خلفه بـ 0.281 ثانية في المركز الخامس.

ورشّح الكثيرون في بادوك الموتو جي بي ميلر ليكون المنافس الأبرز على اللقب في 2021، وهو ما رحّب به ميلر، لكنّ بانيايا أشار إلى أنّ ذلك لا يعكس كيفيّة التعامل معه في صفوف دوكاتي.

وقال الإيطالي الذي حقّق منصّة تتويجه الأولى في ميزانو العام الماضي: "أشعر بأنّني في ذات المستوى مع جاك داخل الفريق. لا أشعر بأنّه أمامي في الترتيب الداخليّ لدوكاتي".

وأضاف: "بالتأكيد كانت نتائجه أفضل في السباقات الأخيرة من الموسم الماضي، وسيبدأ بضغطٍ أكبر على الأرجح".

وأكمل: "لكنّ دوكاتي لم تجعلني أشعر مطلقًا بأنّني الدرّاج الثاني في الفريق في الوقت الحاضر".

وعندما سُئل عن توقّعاته لموسمه الأوّل كدرّاجٍ مصنعي لدوكاتي في الموتو جي بي، قال بانيايا أنّه يستهدف الحلول في المركز الخامس، مُشيرًا إلى أنّ توقّعاته المتواضعة نتيجةٌ للنهاية الصعبة التي واجهها في موسم 2020.

وقال الإيطاليّ الشاب: "بالنظر إلى سباقاتي الأخيرة من الموسم الماضي فأحبّذ القول بأنّ المركز الخامس سيكون هدفي لأنّني عانيت كثيرًا في نهاية الموسم المنقضي وأحبّذ التفكير في التواجد في المركز الخامس ولا أكثر من ذلك".

وأردف: "وتيرتي جيّدةٌ جدًا، لذا سأقول المركز الخامس، لكنّنا سنرى ماذا سيحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وقال بانيايا أنّه لم يسبق أن حظي بشعورٍ جيّد كهذا مطلقًا مع درّاجته دوكاتي بالرغم من أنّ التغييرات التي أُدخلت عليها كانت طفيفة بالمقارنة مع درّاجة العام الماضي التي كان سريعًا عليها في بداية الموسم.

وبحديثه عن مصدر مكاسبه قال بانيايا: "شعوري جيّدٌ جدًا على الدرّاجة، ربّما أفضل ممّا كان عليه العام الماضي عندما كنت سريعًا كذلك لأنّني سهّلت القيادة بالمقارنة مع الموسم الماضي".

وأردف: "تجارب العام الماضي كانت جيّدة بالنسبة لي، لكنّني حسّنت وتيرتي هذا العام بثانية كاملة، كما أنّ زمني على مدار اللفّة الواحدة كان أسرع بثانية. بالإضافة إلى ذلك فقدج ازدادت ثقتي على الدرّاجة".

ثمّ تابع: "أعلم أنّ الدرّاجة مشابهة للغاية لدرّاجة العام الماضي، لكنّني ربّما حسّنت أسلوب قيادتي كثيرًا وكذلك شعوري على الدرّاجة".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ جدًا في الوقت الحاضر لأنّه لم يسبق لي أن حظيت بهكذا شعورٍ على هذه الدرّاجة".