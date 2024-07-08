بانيايا كان يتوقّع معركة في اللفّة الأخيرة قبل حادث مارتن

يرى فرانشيسكو بانيايا أنّ المعركة على سباق جائزة ألمانيا الكبرى كانت لتمتدّ حتّى اللفّة الأخيرة لو لم يتعرّض خورخي مارتن المتصدّر لحادثٍ في اللفّة ما قبل الأخيرة.

سيطر مارتن درّاج براماك دوكاتي في المقدّمة مع اقتراب سباق ساكسنرينغ من نهايته، وذلك بعد أن انطلق أوّلًا واستعاد الصدارة من بانيايا في اللفّة السابعة من أصل 30.

لكن بدا أنّ الإيطالي لا يزال يتمتّع بوتيرة إضافيّة في جعبته بعد أن أمضى الجزء الأوّل من السباق في المحافظة على إطاره الخلفي، وهو ما كان يعني عودته في اللفّات الأخيرة.

لكنّ مارتن ارتكب خطأ في المنعطف الأوّل في بداية اللفّة الـ 29 ما تسبّب في سقوطه وانسحابه.

وبحديثه بعد السباق وفوزه السادس هذا العام، قال بانيايا: "كنت أحاول أن أكون دقيقًا للغاية على صعيد الإطار الخلفي، لأنّني كنت أعلم أنّني كلّما تمتّعت بإطار أفضل في اللفّات الأخيرة كلّما كنت قادرًا على تقديم أداء أفضل. لذا بذلت كلّ شيء".

وأضاف: "عندما رأيت ثنائيّ براماك (مارتن وفرانكو موربيديللي) يتجاوزانني، فقد كانا يضغطان كثيرًا. لذا قرّرت الإبطاء والانتظار قليلًا ومن ثمّ العودة للضغط".

وأكمل: "ربّما خسرت أكثر من اللازم خلف فرانكي لأنّ خورخي تمتّع بأكثر من ثانية حينها وحاولت الضغط والتعافي والاقتراب منه".

وأردف: "كنت قريبًا جدًا لكنّه سقط. لم يكن محظوظًا. أعتقد بأنّها كانت لتكون واحدة من المعارك الرائعة بيننا في اللفّة الأخيرة، لكنّ ذلك لم يحدث".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ جدًا كون هذا الفوز الرابع على التوالي يوم الأحد. وكانت هذه أفضل طريقة للتوجّه إلى العطلة الصيفيّة بابتسامة عريضة".