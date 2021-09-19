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بانيايا كان "مرتعبًا" من تكرار سقوطه في ميزانو

اعترف فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي بأنّه كان "مرتعبًا" في اللفّات الأخيرة من سباق جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي حيال تكرار الحادث الذي حرمه من الفوز في ميزانو العام الماضي.

بانيايا كان "مرتعبًا" من تكرار سقوطه في ميزانو

تصدّر بانيايا سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى العام الماضي منذ البداية وبدا متّجهًا لانتزاع فوزه الأوّل في الموتو جي بي قبل أن يسقط في المراحل الأخيرة.

وفي نسخة هذا العام اليوم الأحد فقد تمكّن بانيايا من بناء فارق كبير في الأمام منطلقًا من المركز الأوّل خلال النصف الأوّل من عمر السباق، لكنّه تشبّث هذه المرّة ليُحقّق انتصاره الثاني على التوالي بالرغم من ضغط فابيو كوارتارارو عليه في المراحل الأخيرة.

واعترف بانيايا بأنّه كان متخوّفًا من تكرار حادثه عند المنعطف السادس في 2020 أثناء تصدّره السباق، قائلًا أنّه كاد أن يقع عن درّاجته في المنعطف الأوّل مع بقاء سبع لفّات على النهاية.

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وقال الإيطالي: "كنت مرتعبًا في اللفّات الستّ الأخيرة من ارتكاب ذات خطأ العام الماضي، لأنّني كنت أقول في نفسي: لا تسقط عند المنعطف السادس".

وأضاف: "لكن مع بقاء سبع لفّات فقد كدت أن أقع عند المنعطف الأوّل لأنّ هناك مطبًا وكدت أن أفقد السيطرة على الإطار الأمامي".

وأردف: "لذا كنت خائفًا من السقوط. لكنّ السباق لم يكن أصعب بسبب ذلك".

وكان بانيايا قد اختار الإطار الخلفيّ الليّن للسباق والضغط منذ البداية من أجل إدارة تراجع أدائه المتوقّع في اللفّات الأخيرة، بينما كان كوارتارارو أكثر قوّة في القسم الأخير بعد اختياره إطار "ميديوم".

وبعد أن صدّ مارك ماركيز نهاية الأسبوع الماضي في أراغون ليُحقّق فوزه الأوّل في الفئة العليا، تعيّن على بانيايا امتصاص ضغط هائل من كوارتارارو في سباق ميزانو في طريقه لتحقيق الفوز.

وعندما سُئل إن كان سباق ميزانو أصعب من أراغون، أجاب بانيايا: "بالنسبة لي كان هذا أصعب لأنّ هذه الحلبة أقصر ولدينا لفّات أكثر وهي مجهدة أكثر من الناحية الجسديّة، لأنّه ليس لديك وقتٌ للاستراحة قليلًا".

وأكمل: "بالنسبة لأراغون فلديك وقتٌ أطول على الخطوط المستقيمة للاستراحة قليلًا".

وأردف: "كما أنّني كنت أتابع الفارق الذي كان يتقلّص مع كلّ لفّة، لذا كان من الصعب للغاية الحفاظ على التركيز في ذات الوقت".

واختتم بالقول: "علمت أنّ الوضع سيكون كذلك لأنّني ضغطت في القسم الأوّل وهو ما يعني تراجع التماسك في اللفّات الأخيرة، لهذا السبب كان هذا السباق أصعب".

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موتو جي بي: بانيايا يدافع بشراسة ليتفوّق على كوارتارارو ويفوز في ميزانو

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