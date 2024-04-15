بانيايا كان في "سباقٍ دفاعي" بعد معاناته من مشاكل اهتزازات دوكاتي مجدّدًا

بعد معاركه مع مارك ماركيز، وبيدرو أكوستا وخورخي مارتن في المراحل الأولى من السباق، تراجع بانيايا إلى المركز الخامس في النهاية بفارق أكثر من سبع ثوانٍ عن الفائز مافيريك فينياليس.

ولم يفقتر بانيايا للوتيرة فحسب، بل لم يتمكّن من فرض أيّ معركة على زميله إينيا باستيانيني وكذلك مارتن درّاج براماك اللذين يستخدمان ذات درّاجة دوكاتي "جي.بي24" .

وكان الإيطالي قد استخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا، وهو خيارٌ ساعد باستيانيني على خطف المركز الثالث في اللفّة الـ 18.

لكنّ عودة مشاكل الاهتزازات التي أثّرت عليه في سباق قطر القصير وكذلك في عطلة نهاية أسبوع البرتغال كانت تعني عدم وجود أيّ خيارٍ أمام بانيايا سوى الحفاظ على مركزه وتحقيق أقصى قدرٍ ممكن من النقاط من دون المجازفة.

وقال: "بدأ سباقي بشكلٍ جيّد، كان شعوري جيّدًا. كنت أعتقد بأنّي قادرٌ على المنافسة على الفوز أو منصّة التتويج بعد اللفّة السادسة".

وأكمل: "لكنّني بدأت أواجه الكثير من الارتدادات والاهتزازات على الجانب الأيسر، كان من الصعب للغاية إدارة كلّ شيء".

وأردف: "دمّرت الجانب الأيمن من الإطار بشكلٍ كامل. كان الوضع صعبًا في المنعطفات على الجانب الأيمن".

وواصل حديثه بالقول: "خضت سباقًا دفاعيًا بعد سبع لفّات، كان ذلك صعبًا للغاية. حاولت إدارة كلّ شيء، لكن علينا فهم الوضع وحلّ المشاكل، لأنّ الوضع صعبٌ للغاية حاليًا".

واختتم: "الوضع مشابهٌ للغاية لما كان عليه في 2022، بدأت الموسم بشكلٍ دفاعي حينها. أضع كلّ ثقتي في الفريق لحلّ المشكلة. سنعود للمنافسة في المقدّمة مجدّدًا".