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بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه

يعتقد فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي أنّ قرار المضيّ قدمًا في خوض سباق جائزة إيطاليا الكبرى على إثر وفاة جايسون دوباسكييه درّاج الموتو 3 "لم يكن صائبًا" وكان "من الصعب قبوله".

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه

توفيّ السويسري صاحب الـ 19 عامًا إثر إصاباته الخطيرة التي تعرّض لها في حادث تصفيات السبت المروّع في موجيللو، حيث أعلن الاتّحاد وفاته قبل انطلاق سباق الموتو 2 اليوم الأحد.

وبعد إقامة دقيقة صمت على شبكة الانطلاق، تواصلت أحداث الأحد بشكلٍ طبيعي.

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ولم يرد بانيايا، الذي تصدّر السباق في اللفّة الأولى قبل سقوطه في اللفّة الثانية، التسابق وتساءل عن إقامة السباق لو كان الذي توفّي درّاجًا في الموتو جي بي وليس في الموتو 3.

وقال الإيطالي: "لو كان الأمس صعبًا بالفعل، فإنّ اليوم كان مستحيلًا. بدأت بشكلٍ جيّد وكنت في ال\أمام، لكنّ الحلول أوّلًا أو أخيرًا اليوم لم يكن ليغيّر أيّ شيء".

وأضاف: "ربّما كان هذا أحد أسوأ الأيّام في حياتي، لم أستمتع بأيّ شيء اليوم. سألت إن كان من الممكن أن لا نتسابق اليوم لأنّ ذلك لم يكن صائبًا بالنسبة لي. كما أعتقد بأنّ ذلك لو حدث مع درّاج موتو جي بي فلم نكن لنتسابق".

وأكمل: "لست سعيدًا بقرار أحدهم لدفعنا للتسابق اليوم بعد أخبار كتلك. لا يهمّ إن سقطت أم لا، أفكّر فقط في دوباسكييه وعائلته".

وأردف: "فقدنا درّاجًا شابًا بعمر 19 عامًا، لذا من الصعب تقبّل ذلك وتقبّل قرار أحدهم بالسماح لنا بالتسابق".

كما شاطره دانيلو بيتروشي درّاج تيك 3 كاي تي ام الرأي، لكنّه أشار إلى عدم خوض أيّ محادثات مع الدرّاجين حول إمكانيّة إلغاء السباق.

من جانبه اعترف فالنتينو روسي أسطورة البطولة بأنّ وضعًا كهذا يدفع الدرّاجين في التساؤل عن جدوى تسابقهم، لكنّه أشار إلى أنّ عدم التسابق لم يكن ليغيّر أيّ شيء حيال ما حدث.

وقال: "كان اليوم صعبًا للغاية بعد ما حدث بالأمس إلى جايسون، تسأل نفسك لماذا نتسابق؟".

وأضاف: "كلّ شيء يفقد معناه، أعتقد بأنّه لم يكن من المنطقي عدم التسابق لأنّه للأسف ما نفعله اليوم لا يُغيّر ما حدث لجايسون بالأمس".

وأكمل: "لكن أيًا كان، كان ذلك قاسيًا للغاية".

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كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

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