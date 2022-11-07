بانيايا فقد إيمانه بتحقيق اللقب لساعة واحدة في 2022

دخل الإيطالي التاريخ أمسٍ الأحد ضمن الجولة الختاميّة في فالنسيا بعد أن أصبح أوّل درّاجٍ لدوكاتي يُتوّج باللقب في 15 عامًا وذلك بالرغم من حلوله تاسعًا في السباق، في حين كان فابيو كوارتارارو رابعًا.

كما أصب بانيايا أوّل درّاجٍ في التاريخ يُعوّض فارق 91 نقطة بعد تعافيه من خمسة انسحابات ليفوز باللقب في النهاية.

وكان الفارق قد بلغ ذلك المستوى بعد تعرّضه لانسحابه الرابع بعد حادثه في جائزة ألمانيا الكبرى، وقال الإيطالي بعد تتويجه: "فقدت إيماني بتحقيق اللقب لنصف ساعة، أو ساعة بعد سباق ساكسنرينغ".

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وأضاف: "لكنّني كنت لا أزال أعلم بعد ذلك أنّه لا تزال هناك فرصة للتتويج باللقب".

وأكمل: "وكان العمل الذي قمنا به مذهلًا هذا العام، قدّمنا أداءً مدهشًا في القسم الثاني من العام".

وأردف: "حاولنا تحليل كلّ شيء والتحسّن وتحديد أسباب حوادث السقوط، وأسباب ارتكابي لكلّ تلك الأخطاء".

وقال بانيايا أنّ حادثه في ألمانيا جعله يُدرك مشاكل سوء استقراره وأنّ ذلك كان أمرًا "يصعب تقبّله حينها".

"كان سباق ساكسنرينغ اللحظة الأكثر صعوبة في الموسم، لأنّني كنت تنافسيًا للغاية، كان الفوز ممكنًا في لومان لكنّني سقطت" قال بانيايا.

وأضاف: "أدركت حينها نقطة ضعفي وكنت درّاجًا يمرّ بالكثير من التقلّبات، كانت سرعتي جيّدة لكنّني أعاني من ضعف استقرار في الأداء".

وأكمل: "كان من الصعب تقبّل ذلك. لذا أدركت حينها أنّ لديّ مشكلة وحاولت تحسين نفسي".