بانيايا: عقوبة مارتن في سباق النمسا القصير "لم تكن ضروريّة"
قال فرانشيسكو بانيايا أنّ خورخي مارتن خسر الكثير من الوقت عبر خروجه عن المسار، لكنّه أصرّ كذلك على أنّ القوانين يجب أن يتمّ احترامها.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
يعتقد بانيايا درّاج دوكاتي بأنّ عقوبة اللفّة الطويلة التي تلقاها غريمه في الموتو جي بي مارتن لقاء خروجه عن المسار واختصاره المنعطف المزدوج ضمن السباق القصير لجائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي "لم تكن ضروريّة".
جمعت معركة حامية بين بانيايا ومارتن خلال أوّل لفّتين من عمر السباق القصير على حلبة ريد بُل رينغ عندما لم يتمكّن درّاج براماك دوكاتي من إيقاف درّاجته في الوقت المناسب واضطرّ لاختصار المنعطف المزدوج الذي وُضع فيه مسلّكٌ محدّدٌ للسماح للدرّاجين بالعودة إلى المسار.
وبالرغم من أنّ مارتن خفّف سرعته وسمح لبانيايا بالتقدّم، فإنّه فشل في إبطاء سرعته بثانية وفق ما تفرضه القوانين، وتمّت معاقبته باللفّة الطويلة.
نتيجة لذلك خسر الإسباني كلّ فرصه في المنافسة على الفوز وأكمل السباق على بُعد 5 ثوانٍ تقريبًا عن الفائز بانيايا، ليتعادلا في صدارة الترتيب العام برصيد 250 نقطة لكلٍ منهما.
وبحديثه لاحقًا، شعر بطل الموتو جي بي مرّتين أنّ المراقبين طبّقوا القوانين عبر توجيه العقوبة، لكنّه شدّد في ذات الوقت على أنّ مارتن كان قد خسر وقتًا بالفعل لقاء خروجه عن المسار.
وقال الإيطالي: "ارتكب خورخي خطأً كلّفه كلّ شيء. لكن عبر اختصاره المنعطف بذلك الشكل فقد خسر وقتًا بالفعل، لذا لا أعتقد بأنّ العقوبة كانت ضروريّة".
وأردف: "لكن هكذا هي القوانين، وعليك اتّباعها".
وكشف بانيايا بأنّه كبح بشكلٍ عدائيّ وعلى نحوٍ تكتيكي بالدخول إلى المنعطف المزدوج في ظلّ إدراكه أنّ مارتن سيخرج عن المسار ضمن محاولته البقاء أمامه.
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