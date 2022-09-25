بانيايا سقط في سباق اليابان بسبب "طموحه المفرط"

عانى الإيطالي من سباقٍ صعب بعد أن أعاقت مشاكل ضغط الإطار الأماميّ بسبب التواجد خلف الدرّاجات الأخرى تقدّمه بعد انطلاقه من المركز الـ 12.

وعندما كان درّاج دوكاتي قادرًا على الضغط أكثر في المراحل الأخيرة من عمر السباق، فقد أقدم على محاولة تجاوز كوارتارارو نحو المركز الثامن في اللفّة الأخيرة، لكنّ محاولته فشلت في المنعطف الثالث، ليُسجّل انسحابه الخامس في موسم 2022 ويُصبح على بُعد 18 نقطة عن الفرنسي المتصدّر مع تبقي 4 سباقات على النهاية.

وقال الإيطالي: "يُمك لنقطة واحد إحداث الفارق، وذلك ما كنت أحاول فعله. كنت طموحًا بشكلٍ مفرط، لأنّ الحلول خلف فابيو أو الانتظار للحصول على فرصة تجاوزٍ أفضل كان الخيار الأفضل بالتأكيد بعد معرفة ما حدث".

وأكمل: "كان طموحي في تلك اللحظة تجاوز فابيو، ومن ثمّ محاولة الاقتراب من مافيريك فينياليس في حال ارتكب خطأ".

وأردف: "لذا كنت طموحًا، وذلك الأمر الوحيد الذي بوسعي فعله للفوز بالبطولة. لكنّ الخطأ كان التعرّض لحادث".

واعترف بانيايا بأنّه كان محظوظًا بعدم ضرب كورتارارو، وأوضح أنّ تصفيقه الساخر أثناء مغادرته موقع الحادث كان موجّهًا لنفسه.