بانيايا درّاج الموتو جي بي يتعرّض لحادث سير تحت تأثير الكحول

أشار تقريرٌ لصحيفة "دياريو دي إيبيزا" الإسبانيّة أنّ بانيايا سقط بسيارته سيتروين في خندقٍ بجانب المسار في ساعات مبكّرة من صباح الثلاثاء.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث وأجرت اختبار تنفّسٍ له، حيث سجّل المقياس قراءة تفوق مستوى الكحول المسموح به للسائق بثلاثة أضعاف في إسبانيا.

وأكّدت دوكاتي التقارير بعد تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" معها، بينما أصدر بانيايا بيانًا لاحقًا على قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي شرح فيها ما حدث وقدّم اعتذاره.

وقال: "كنت في إيبيزا الليلة الماضية مع أصدقائي ضمن عطلة الموتو جي بي الصيفيّة. احتفلنا معًا بفوزي بجائزة هولندا الكبرى. وغادرت في الثالثة صباحًا، وكنت بصدد عبور منعطف دوّار لكنّ الإطارَين الأماميين وقعا في خندق من دون وجود أيّة سيارات أو أشخاص آخرين".

وأكمل: "لكنّ تحليل الكحول الذي أجرته الشرطة أظهر مستوى أعلى ممّا تسمح به القوانين في إسبانيا. أنا آسفٌ عمّا حدث. كان استهتارًا لمن يكن من المفترض أن يحدث".

وأردف: "أعتذر من الجميع، يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّني تعلّمت الدرس. شكرًا لكم".

ويُواجه بانيايا الآن إمكانيّة حظر رخصته، إذ أنّ هذا الخرق يأتي مع عقوبة إيقافٍ عن القيادة تتراوح بين عامٍ وأربعة أعوام.

ولم تتقدّم دوكاتي بأيّة تعليقات علنيّة حيال الواقعة.