بانيايا: درّاجة دوكاتي لموسم 2022 جاهزة للتسابق بالفعل بعد التجارب الأولى

فاز وصيف موسم 2021 بأربعة سباقات في الموسم المنقضي وخسر اللقب بفارق 26 نقطة فحسب بعد نصف ثانٍ قويٍ للغاية.

بدورها أحرزت دوكاتي الفوز بسباقات أكثر من أيّ صانعٍ آخر في 2021، حيث حقّق بانيايا 4 انتصارات، وجاك ميلر انتصارَين، وخورخي مارتن انتصار، ليكون مجموع انتصارات الصانع الإيطالي سبعة ما ساعده على ضمان بطولة الصانعين للعام الثاني على التوالي.

وقال بانيايا في نهاية موسم 2021 أنّ دوكاتي درّاجة "مثاليّة"، لكنّ الصانع الإيطالي حسّن ذلك أكثر من خلال نموذج درّاجته لموسم 2022 خلال تجارب ما بعد الموسم في خيريز التي تصدّرها بانيايا.

وقال الإيطالي أنّ دوكاتي استعانت بردود فعل جميع الدرّاجين حيال درّاجة 2022، حيث يعتقد بأنّها كانت جاهزة للتسابق في خيريز.

وقال بانيايا: "أعتقد بأنّ دوكاتي استمعت للكثير من الدرّاجين، استمعت لي، وجاك، ويوهان زاركو، ومارتن، لأنّني طالبت بدرّاجة أسهل، لأنّ الجميع كان يقول أنّ دوكاتي درّاجة سهلة القيادة، وهي الدرّاجة الأسرع والأفضل".

وأضاف: "لكن لا يُمكنني فهم ذلك لأنّني لا أقول بأنّ درّاجة أخرى هي الأفضل لأنّني لم أختبرها".

وأكمل: "من الصعب قول شيء ما حول درّاجات أخرى لم تختبرها. لكنّني طالبت بدرّاجة أسهل في قيادتها على حلبة سريعة ذات منعطفات سريعة، ذلك لأنّ درّاجتنا ليست سهلة القيادة في تلك الظروف".

وأردف: "لكن من خلال الهيكل الانسيابيّ الجديد فقد شعرت بأنّها أفضل، لكنّ بعض نقاط الضعف لا تزال على حالها. لذا أنا متأكّدٌ من أنّ المهندسين يعملون كثيرًا على ذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لكن خلال تجارب خيريز فقد كان اختبارنا للدرّاجة الجديدة مذهلًا، لأنّني خضتها بخزّان ممتلئ، وكذلك على إطارات ميديوم".

ثمّ تابع: "كانت تجارب مدهشة وفي كلّ مرّة تختبر فيها درّاجة جديدة فإنّ عليك التأقلم في البداية. بدأت الأمور بشكلٍ جيّد، عملنا كثيرًا طوال اليومين وكان الوضع جيّدًا بالفعل خلال اليوم الثاني، كانت الدرّاجة جاهزة للتسابق".