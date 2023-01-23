بانيايا حامل لقب الموتو جي بي سيتسابق بالرقم 1 مع كشف دوكاتي لألوانها لموسم 2023

أنهى بانيايا جفاف ألقاب دوكاتي الممتدّ لـ 15 عامًا الموسم المنقضي عندما أحرز لقب البطولة في الجولة الختاميّة.

وتعيّن على ناشئ فالنتينو روسي قلب تأخّره البالغ 91 نقطة في منتصف الموسم ليفوز باللقب في النهاية، ليُصبح الدرّاج الأوّل في التاريخ الذي يُحقّق هكذا عودة.

وبعد ترقيته إلى الفريق المصنعي في 2021، يرتبط بانيايا مع الصانع الإيطالي حتّى نهاية 2024.

وسينضمّ إليه إنيا باستيانيني هذا الموسم، وذلك بعد ترقيته من فريق غريسيني إثر موسمه الأوّل الرائع العام الماضي الذي فاز فيه بأربعة سباقات وحلّ ثالثًا في الترتيب العام.

وضمن حدث إطلاق درّاجة الصانع الإيطالي للموسم الجديد صباح اليوم الإثنين، تمّ الكشف عن ألوان الفريق، حيث كشف بانيايا للمرّة الأولى عن اختياره للرقم 1، وذلك بعد أن تسابق بالرقم 63 منذ مشاركته الأولى في الموتو جي بي في 2019.

وسيُصبح بذلك بانيايا أوّل درّاجٍ يتسابق بالرقم 1 منذ أن فعل كايسي ستونر ذلك في 2012.

وفي حين أنّ ألوان الدرّاجة لم تتغيّر كثيرًا لموسم 2023، فإنّ دوكاتي حصلت على رعاية جديدة من مانستر إنرجي.

وجاء ذلك بعد مغادرة سوزوكي التي كانت تتعاون سابقًا مع الراعي الأمريكي، وهو ما أجبر باستيانيني على تغيير رعايته بعد أن كان أحد ممثّلي علامة ريد بُل.

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