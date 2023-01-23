بانيايا حامل لقب الموتو جي بي سيتسابق بالرقم 1 مع كشف دوكاتي لألوانها لموسم 2023
سيتسابق فرانشيسكو بانيايا حامل لقب الموتو جي بي بالرقم 1 في موسم 2023 وذلك على هامش حدث الكشف عن كسوة دوكاتي اليوم الإثنين.
أنهى بانيايا جفاف ألقاب دوكاتي الممتدّ لـ 15 عامًا الموسم المنقضي عندما أحرز لقب البطولة في الجولة الختاميّة.
وتعيّن على ناشئ فالنتينو روسي قلب تأخّره البالغ 91 نقطة في منتصف الموسم ليفوز باللقب في النهاية، ليُصبح الدرّاج الأوّل في التاريخ الذي يُحقّق هكذا عودة.
وبعد ترقيته إلى الفريق المصنعي في 2021، يرتبط بانيايا مع الصانع الإيطالي حتّى نهاية 2024.
وسينضمّ إليه إنيا باستيانيني هذا الموسم، وذلك بعد ترقيته من فريق غريسيني إثر موسمه الأوّل الرائع العام الماضي الذي فاز فيه بأربعة سباقات وحلّ ثالثًا في الترتيب العام.
وضمن حدث إطلاق درّاجة الصانع الإيطالي للموسم الجديد صباح اليوم الإثنين، تمّ الكشف عن ألوان الفريق، حيث كشف بانيايا للمرّة الأولى عن اختياره للرقم 1، وذلك بعد أن تسابق بالرقم 63 منذ مشاركته الأولى في الموتو جي بي في 2019.
وسيُصبح بذلك بانيايا أوّل درّاجٍ يتسابق بالرقم 1 منذ أن فعل كايسي ستونر ذلك في 2012.
وفي حين أنّ ألوان الدرّاجة لم تتغيّر كثيرًا لموسم 2023، فإنّ دوكاتي حصلت على رعاية جديدة من مانستر إنرجي.
وجاء ذلك بعد مغادرة سوزوكي التي كانت تتعاون سابقًا مع الراعي الأمريكي، وهو ما أجبر باستيانيني على تغيير رعايته بعد أن كان أحد ممثّلي علامة ريد بُل.
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
الصورة من قبل: دوكاتي كور
أحدث الأخبار
بن سليّم يحثّ على تقييم منصفٍ للفورمولا واحد
حذّر محمّد بن سليّم رئيس "فيا" من المخاطر المحتملة لـ "المبالغة" في تقييم القيمة الماليّة للفورمولا واحد في ظلّ الحديث عن مبلغ 20 مليار دولار.
ألبون: إنّه لامتيازٌ أن أتمتّع باستقرارٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد مع ويليامز
يعتقد أليكسندر ألبون بأنّه "امتيازٌ" أن يتمتّع باستقرارٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد مع فريقه ويليامز وذلك بعد الجزء الأوّل المتقلّب من مسيرته.
سترول: فريق أستون مارتن القديم لم يكن ليقلب تأخّر الأداء في 2022
يعتقد لانس سترول أنّ فريق أستون مارتن القديم لم يكن ليكون قادرًا على تقديم هكذا تعافٍ على صعيد الأداء مثل الذي قدّمه في الموسم المنقضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تاناك: يُمكن لـ "ام-سبورت" القيام بعملٍ ضخمٍ للحاق بمنافساتها في "دبليو آر سي"
اعترف أوت تاناك بأنّ فريقه "ام-سبورت" يُواجه "عملًا ضخمًا" لردم الفجوة مع تويوتا وهيونداي ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، لكنّه واثقٌ من قدرته على ذلك.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.