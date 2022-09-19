بانيايا: حادثة كوارتارارو لم تغيّر من استراتيجيتي في سباق أراغون
قال فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي أن انسحاب متصدر ترتيب الموتو جي بي فابيو كوارتارارو من سباق أراغون لم يغيّر من استراتيجيته بالرُغم من "الفرصة الكبيرة" التي وفّرها ذلك لآماله بحصد لقب هذا الموسم.
انسحب كوارتارارو من اللفة الأولى في سباق أراغون عندما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجة مارك ماركيز بعد انزلاق دراج هوندا في أثناء الخروج من المنعطف الثالث.
وتقدّم بانيايا ليُحرز المركز الثاني في السباق بفارق 0.042 ثانية خلف الفائز إينيا باستيانيني دراج غريسيني بعد معركة ثنائية نارية، ليقلّص بذلك الفارق خلف كوارتارارو في الترتيب العام إلى 10 نقاط فقط مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم.
وفي ظل إدراكه "للفرصة الكبيرة" التي حصل عليها بانسحاب كوارتارارو، اعترف بانيايا بأنه لم يغيّر من مقاربته للسباق إثر حادثة الفرنسي، مُضيفًا أنه لم يكن لينافس بقوة في مواجهة باستيانيني إذا ما كان زميله المستقبلي ليتجاوزه في اللفة الأخيرة.
فقال عن حادثة كوارتارارو: "بصراحة، لم يغير ذلك من استراتيجيتي. كان هدفي هو تحسين الوتيرة لفة تلو الأخرى، إذ شعرت في البداية بأن التماسك لم يكن على نفس المستوى مثل التجارب الرابعة".
وأضاف: "كنت هادئًا وأحاول فقط أن أكون ليّنًا مع الوقود ومن ثم بدأت بالضغط أكثر فأكثر، وكنت أعلم بأن المنافسة ستكون مع إينيا فقط في هذا الوضع، كونه هو وفابيو فقط من كانت لديهما ذات الوتيرة خلال السباق".
وتابع: "لذلك كنت أدرك بأن إينيا سيكون ضمن المعركة خلال السباق. لكن ذلك لم يغير الكثير بالنسبة لي. عندما خرجت من المنعطف السابع نظرت إلى الشاشة الكبيرة ورأيت أنه انسحب".
وأكمل: "كان من المهم للغاية اليوم عدم ارتكاب الأخطاء، لأن فابيو لم يكن محظوظًا ومنحني فرصة كبيرة للغاية لاستعادة الكثير من النقاط".
واختتم: "كان من المهم للغاية في اللفة الأخيرة أن أنهي السباق. عندما رأيت وشعرت بأن إينيا كان قريبًا للغاية مني، حاولت أن أكون هادئًا وقررت بأنه إذا ما تجاوزني فلن أخاطر، سأحاول فقط إكمال السباق بأفضل طريقة ممكنة".
أحدث الأخبار
بانيايا: حادثة كوارتارارو لم تغيّر من استراتيجيتي في سباق أراغون
قال فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي أن انسحاب متصدر ترتيب الموتو جي بي فابيو كوارتارارو من سباق أراغون لم يغيّر من استراتيجيته بالرُغم من "الفرصة الكبيرة" التي وفّرها ذلك لآماله بحصد لقب هذا الموسم.
كوارتارارو تعرّض لحادثٍ آخر أثناء عودته إلى مرآب فريقه بعد حادثه مع ماركيز في أراغون
كشف فابيو كوارتارارو أنّه تعرّض لحادثٍ على الدرّاجة الناريّة الخفيفة في طريق عودته إلى خطّ الحظائر بعد حادثه مع مارك ماركيز ضمن سباق جائزة أراغون الكبرى.
باستيانيني يُطيح ببانيايا في اللفّة الأخيرة ليُحقّق الفوز في أراغون
أحرز إينيا باستيانيني الفوز بسباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تجاوزٍ حاسم مثير في اللفّة الأخيرة على زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا، في الوقت الذي كان فيه متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو ضحيّة لحادث مبكّرٍ مع مارك ماركيز.
بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل على رأس ثلاثيّة دوكاتي في تصفيات أراغون
أحرز فرانشيسكو بانيايا لجائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تحقيقه زمنًا قياسيًا جديدًا على الحلبة الإسبانيّة في ظلّ حجز دوكاتي لكامل مراكز الصفّ الأوّل.