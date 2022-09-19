بانيايا: حادثة كوارتارارو لم تغيّر من استراتيجيتي في سباق أراغون

انسحب كوارتارارو من اللفة الأولى في سباق أراغون عندما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجة مارك ماركيز بعد انزلاق دراج هوندا في أثناء الخروج من المنعطف الثالث.

وتقدّم بانيايا ليُحرز المركز الثاني في السباق بفارق 0.042 ثانية خلف الفائز إينيا باستيانيني دراج غريسيني بعد معركة ثنائية نارية، ليقلّص بذلك الفارق خلف كوارتارارو في الترتيب العام إلى 10 نقاط فقط مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم.

وفي ظل إدراكه "للفرصة الكبيرة" التي حصل عليها بانسحاب كوارتارارو، اعترف بانيايا بأنه لم يغيّر من مقاربته للسباق إثر حادثة الفرنسي، مُضيفًا أنه لم يكن لينافس بقوة في مواجهة باستيانيني إذا ما كان زميله المستقبلي ليتجاوزه في اللفة الأخيرة.

فقال عن حادثة كوارتارارو: "بصراحة، لم يغير ذلك من استراتيجيتي. كان هدفي هو تحسين الوتيرة لفة تلو الأخرى، إذ شعرت في البداية بأن التماسك لم يكن على نفس المستوى مثل التجارب الرابعة".

وأضاف: "كنت هادئًا وأحاول فقط أن أكون ليّنًا مع الوقود ومن ثم بدأت بالضغط أكثر فأكثر، وكنت أعلم بأن المنافسة ستكون مع إينيا فقط في هذا الوضع، كونه هو وفابيو فقط من كانت لديهما ذات الوتيرة خلال السباق".

وتابع: "لذلك كنت أدرك بأن إينيا سيكون ضمن المعركة خلال السباق. لكن ذلك لم يغير الكثير بالنسبة لي. عندما خرجت من المنعطف السابع نظرت إلى الشاشة الكبيرة ورأيت أنه انسحب".

وأكمل: "كان من المهم للغاية اليوم عدم ارتكاب الأخطاء، لأن فابيو لم يكن محظوظًا ومنحني فرصة كبيرة للغاية لاستعادة الكثير من النقاط".

واختتم: "كان من المهم للغاية في اللفة الأخيرة أن أنهي السباق. عندما رأيت وشعرت بأن إينيا كان قريبًا للغاية مني، حاولت أن أكون هادئًا وقررت بأنه إذا ما تجاوزني فلن أخاطر، سأحاول فقط إكمال السباق بأفضل طريقة ممكنة".