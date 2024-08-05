بانيايا جازف بالتعرّض لحادث أثناء لحاقه بغريمه مارتن في سباق سيلفرستون

قال بانيايا أنّه جازف بالتعرّض لحادث لو حاول البقاء على مقربة من غريمه مارتن ضمن معركتهما في صدارة سباق بريطانيا.

بعد فوزه بالجولات الأربع الماضية، لم يكن بانيايا قادرًا على فرض معركة على الفائز إينيا باستيانيني ولا وصيفه مارتن درّاج براماك، ليحلّ ثالثًا بفارق أكثر من ستّ ثوانٍ في سباق الأحد.

واختتم ذلك عطلة نهاية أسبوع صعبة لحامل اللقب، وذلك بعد سقوطه في السباق القصير يوم السبت أثناء تواجده في مراكز منصّة التتويج.

في الأثناء حلّ مارتن ثانيًا في السباقين القصير والرئيسي، لينتزع بذلك صدارة الترتيب العام بفارق ثلاث نقاطٍ مع تبقي 10 جولات من أصل 20 هذا الموسم.

وقال بانيايا بعد السباق: "حاولت، لكن بعد حادث الأمس، فقد كان من الأفضل أن أكمل السباق. كما جازفت اليوم بالتعرّض لحادث. فقدت السيطرة على المقدّمة في المنعطفين 6 و7 وتجاوزني إينيا".

وأكمل: "لكنّني كنت أعاني قليلًا بالفعل عند تلك المرحلة، كنت أحاول اتّباع خورخي ومن أجل اتّباعه فقد كنت أجازف كثيرًا".

وأردف: "لذا كان من الأفضل إدارة الفارق مع الشباب خلفي وإكمال السباق، المركز الثالث مقبول".