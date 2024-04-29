بانيايا: الاحتكاك مع ماركيز في خيريز كان "ذكيًا"
قال فرانشيسكو بانيايا الفائز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي أنّه كان عليه "فرد أجنحته" لمقاتلة مارك ماركيز في خيريز وأنّ الاحتكاك بينهما كان "ذكيًا".
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
دخل بانيايا وماركيز في معركة حامية في المراحل الأخيرة من سباق الأحد في خيريز بعد سقوط المتصدّر السابق خورخي مارتن.
وقلّص ماركيز أفضليّة الـ 1.2 ثانية التي تمتّع بها بانيايا في اللفّة الـ 14 ليبدأ بالهجوم في اللفّة الـ 21.
ومع دفع ماركيز درّاجته غريسيني دوكاتي على الخطّ الداخليّ لبانيايا، انزلق الإسباني قليلًا وعند القطع نحو الخطّ المعاكس في المنعطف العاشر فقد وقع احتكاكٌ بينهما.
واستعاد بانيايا صدارته وكرّر ذات الدفاع في اللفّة التالية ويشقّ طريقه نحو الفوز.
وبالرغم من وقوع حادثٍ بين الثنائيّ في سباق البرتغال الشهر الماضي، قال بانيايا أنّه استمتع بمعركته مع ماركيز وشعر بأنّ الاحتكاك الذي جمعهما جاء بشكل "ذكي".
وقال الإيطالي للموقع الرسمي للبطولة: "استمتعت بالمعركة كثيرًا. تعلمون أنّك عندما تُقاتل مارك فإنّ عليك فرد أجنحتك لأنّ المعركة تكون محتدمة".
وأضاف: "كان ذلك الموقع الوحيد للدفاع، لأنّني كنت أعلم تمام المعرفة أنّه قويٌ للغاية في المنعطفين السابع والثامن وكنت أسمعه يقترب في كلّ لفّة".
وأردف: "لكنّني كنت قويًا في مدخل المنعطف التاسع، لذا قلت في نفسي: لن أجازف في المنعطف الثامن، لكنّني سأكبح بشكلٍ قاسٍ في المنعطف التاسع للحصول على بعض الأفضليّة".
وأكمل: "عندما تخوض معركة بهذا الشكل، فإنّك يجب أن تُدرك أنّ هكذا احتكاكات ستقع. اعتقدت بأنّه كان احتكاكًا سلسًا وذكيًا، لأنّني كنت على الخطّ الداخلي".
واختتم بالقول: "حاول العبور من الخارج، لكن حالما وصلنا إلى رأس المنعطف فقد تلامسنا. رفع درّاجته قليلًا، وملت أكثر لأنّني لو رفعت درّاجتي كذلك لذهبت إلى الجهة الأخرى. لذا كان ذلك احتكاكًا، لكن بطريقة ذكيّة".
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بانيايا: الاحتكاك مع ماركيز في خيريز كان "ذكيًا"
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