بانيايا: أستحقّ هذه الترقية إلى الفريق المصنعي لدوكاتي

أكّدت دوكاتي تشكيلتها الكاملة بالنسبة لفريقها المصنعي وفريق براماك الرديف لموسم 2021 الأسبوع الماضي، حيث حصل بانيايا على ترقية لتعويض أندريا دوفيزيوزو المُغادر، بينما سينتقل يوهان زاركو وخورخي مارتين إلى فريق براماك.

وشهد موسم بانيايا الثاني في الموتو جي بي تحقيقه لمنصّة تتويج واحدة حتّى الآن، وكان يتّجه للفوز في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى قبل سقوطه في مرحلة متأخّرة.

وعندما سُئل عن ترقيته، قال الإيطاليّ الشاب: "جيّدٌ جدًا. أنا سعيد. أشعر بأنّني أستحقّ هذا الموقع بالنظر إلى أنّني كنت قويًا في السباقات التي أكملتها وكنت في الأمام".

وأضاف: "قمنا بعملٍ رائعٍ جدًا خلال هذا الموسم. واجهنا بعض الحظّ العاثر بعد كسر ساقي ومن ثمّ تعطّل المحرّك في خيريز".

وأردف: "لذا لسنا في الموقع الذي نستحقّه، لكنّني أعتقد بأنّ إمكانيّاتنا عالية جدًا، ودرّاجتنا قويّة جدًا ويُمكننا أن نكون سعداء حيال العمل الذي قمنا به حتّى الآن".

وأكمل: "نحتاج للمزيد من ثبات الأداء، ونحتاج لإكمال السباقات، لكنّنا ضمن دائرة المنافسة".