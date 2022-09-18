باستيانيني يُطيح ببانيايا في اللفّة الأخيرة ليُحقّق الفوز في أراغون
أحرز إينيا باستيانيني الفوز بسباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تجاوزٍ حاسم مثير في اللفّة الأخيرة على زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا، في الوقت الذي كان فيه متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو ضحيّة لحادث مبكّرٍ مع مارك ماركيز.
قدم ثنائي دوكاتي انطلاقة قويّة وتمكّن بانيايا من الحفاظ على الصدارة.
في الأثناء تلقت آمال فابيو كوارتارارو بتحقيق تقدّم جيّد والإبقاء على آماله حيّة في سباق اللقب صفعة قويّة بعد أن تعرّض لحادث قوي للغاية بالخروج من المنعطف الثاني بعد لمسه ماركيز الذي كاد أن يفقد السيطرة على درّاجته.
ولم تمض سوى بضع منعطفات إضافيّة قبل أن يجمع احتكاكٌ آخر بين مارك ماركيز مجدّدًا وتاكاكي ناكاغامي سقط على إثره ناكاغامي وبالكاد تفادى الدرّاجون الآخرون ضربه، بينما تضرّرت درّاجة مارك وعاد ببطء إلى خطّ الحظائر لينسحب من السباق.
وكانت الكدمات واضحة على جسد كوارتارارو لدى عودته إلى مرآب فريقه وذلك بالنظر إلى قوّة سقوطه.
وبالعودة إلى الأمام ففي حين تشبّث ميلر بالمركز الثاني لبضع لفّات، إلّا أنّه بدأ بالتراجع سريعًا في اللفّة السابعة ليخسر عدّة مراكز في منعطفات قليلة، وهو ما دفع باستيانيني وبيندر إلى المركزين الثاني والثالث خلف المتصدّر بانيايا، وذلك على إثر الانطلاقة الصاروخيّة لبيندر.
وفي حين أنّ الوضع بقي هادئًا في اللفّات التالية، فإنّ باستيانيني بدأ بالضغط مع تجاوز منتصف السباق وبدأ بالابتعاد عن بيندر والاقتراب من بانيايا المتصدّر في ذات الوقت، وهو ما كان ينُبئ بمعركة جديدة حامية بين الزميلين المستقبليين.
واشتعلت المعركة بينهما مع دخول السباق لفّاته الثلاث الأخيرة بعد أن بدأ باستيانيني بالضغط على المتصدّر، لكنّ الأخير كان يُغلق جميع المنافذ في مختلف المنعطفات.
لكنّ باستيانيني باغت بانيايا في المنعطف الخامس من اللفّة الأخيرة عبر تأخير الكبح لينقضّ على الصدارة ويتمسّك بها ليُحرز فوزًا مثيرًا جديدًا هو الرابع له هذا الموسم.
وضمن هذا الفوز تحقيق دوكاتي للقب الصانعين للموسم الثالث على التوالي.
وبالرغم من حلوله ثانيًا فقد قلّص بانيايا الفارق مع كوارتارور إلى 10 نقاطٍ فقط وبات مرشّحًا كبيرًا للفوز باللقب بالنظر إلى أدائه الباهر مؤخّرًا.
بدوره انتزع أليكس إسبارغارو آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء لفّتين على النهاية، بينما حلّ بيندر رابعًا لصالح كاي تي ام.
وانتهى المطاف بميلر خامسًا وحيدًا، بينما تقدّم خورخي مارتن رباعيًا متقاربًا للغاية في المركز السادس أمام لوكا ماريني.
وبالرغم من وتيرته القويّة في التجارب الحرّة، لم يُقدّم يوهان زاركو الكثير وحلّ ثامنًا أمام أليكس رينز، بينما أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|1
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|23
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|23
|0.042
|3
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|23
|6.139
|4
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|23
|6.379
|5
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|23
|6.964
|6
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|23
|12.030
|7
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|23
|12.474
|8
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|23
|12.655
|9
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|23
|12.702
|10
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|23
|16.150
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|23
|17.071
|12
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|23
|18.463
|13
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|23
|18.730
|14
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|23
|20.090
|15
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|23
|27.588
|16
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|23
|28.805
|17
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|23
|30.422
|18
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|23
|31.330
|19
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|23
|31.595
|20
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|23
|36.160
|انسحب
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|1
|انسحب
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|0
|انسحب
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|0
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