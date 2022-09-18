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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير السباق

باستيانيني يُطيح ببانيايا في اللفّة الأخيرة ليُحقّق الفوز في أراغون

أحرز إينيا باستيانيني الفوز بسباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد تجاوزٍ حاسم مثير في اللفّة الأخيرة على زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا، في الوقت الذي كان فيه متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو ضحيّة لحادث مبكّرٍ مع مارك ماركيز.

باستيانيني يُطيح ببانيايا في اللفّة الأخيرة ليُحقّق الفوز في أراغون

قدم ثنائي دوكاتي انطلاقة قويّة وتمكّن بانيايا من الحفاظ على الصدارة.

في الأثناء تلقت آمال فابيو كوارتارارو بتحقيق تقدّم جيّد والإبقاء على آماله حيّة في سباق اللقب صفعة قويّة بعد أن تعرّض لحادث قوي للغاية بالخروج من المنعطف الثاني بعد لمسه ماركيز الذي كاد أن يفقد السيطرة على درّاجته.

ولم تمض سوى بضع منعطفات إضافيّة قبل أن يجمع احتكاكٌ آخر بين مارك ماركيز مجدّدًا وتاكاكي ناكاغامي سقط على إثره ناكاغامي وبالكاد تفادى الدرّاجون الآخرون ضربه، بينما تضرّرت درّاجة مارك وعاد ببطء إلى خطّ الحظائر لينسحب من السباق.

وكانت الكدمات واضحة على جسد كوارتارارو لدى عودته إلى مرآب فريقه وذلك بالنظر إلى قوّة سقوطه.

وبالعودة إلى الأمام ففي حين تشبّث ميلر بالمركز الثاني لبضع لفّات، إلّا أنّه بدأ بالتراجع سريعًا في اللفّة السابعة ليخسر عدّة مراكز في منعطفات قليلة، وهو ما دفع باستيانيني وبيندر إلى المركزين الثاني والثالث خلف المتصدّر بانيايا، وذلك على إثر الانطلاقة الصاروخيّة لبيندر.

وفي حين أنّ الوضع بقي هادئًا في اللفّات التالية، فإنّ باستيانيني بدأ بالضغط مع تجاوز منتصف السباق وبدأ بالابتعاد عن بيندر والاقتراب من بانيايا المتصدّر في ذات الوقت، وهو ما كان ينُبئ بمعركة جديدة حامية بين الزميلين المستقبليين.

واشتعلت المعركة بينهما مع دخول السباق لفّاته الثلاث الأخيرة بعد أن بدأ باستيانيني بالضغط على المتصدّر، لكنّ الأخير كان يُغلق جميع المنافذ في مختلف المنعطفات.

لكنّ باستيانيني باغت بانيايا في المنعطف الخامس من اللفّة الأخيرة عبر تأخير الكبح لينقضّ على الصدارة ويتمسّك بها ليُحرز فوزًا مثيرًا جديدًا هو الرابع له هذا الموسم.

وضمن هذا الفوز تحقيق دوكاتي للقب الصانعين للموسم الثالث على التوالي.

وبالرغم من حلوله ثانيًا فقد قلّص بانيايا الفارق مع كوارتارور إلى 10 نقاطٍ فقط وبات مرشّحًا كبيرًا للفوز باللقب بالنظر إلى أدائه الباهر مؤخّرًا.

بدوره انتزع أليكس إسبارغارو آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء لفّتين على النهاية، بينما حلّ بيندر رابعًا لصالح كاي تي ام.

وانتهى المطاف بميلر خامسًا وحيدًا، بينما تقدّم خورخي مارتن رباعيًا متقاربًا للغاية في المركز السادس أمام لوكا ماريني.

وبالرغم من وتيرته القويّة في التجارب الحرّة، لم يُقدّم يوهان زاركو الكثير وحلّ ثامنًا أمام  أليكس رينز، بينما أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 23  
2   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23 0.042
3   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 23 6.139
4   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 6.379
5   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 6.964
6   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 23 12.030
7   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 12.474
8   5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 12.655
9   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 23 12.702
10   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 23 16.150
11   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 23 17.071
12   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 18.463
13   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 18.730
14   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 23 20.090
15   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 23 27.588
16   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 23 28.805
17   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 30.422
18   40 South Africa دارين بيندر ياماها 23 31.330
19   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 23 31.595
20   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 23 36.160
  انسحب 93 Spain مارك ماركيز هوندا 1  
  انسحب 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 0  
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 0  
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